Eurowings presenta il suo nuovo corporate design

Eurowings sta affinando la sua presenza sul mercato presentando un corporate design completamente rinnovato.

“Con il suo nuovo look, la compagnia aerea traduce in modo ancora più coerente il suo posizionamento strategico come value airline e la sua brand essence, ‘More ease for everyone’, nella sua comunicazione visiva. L’obiettivo è creare maggiore chiarezza, riconoscibilità e semplicità su tutti i canali di comunicazione e durante l’intero percorso di viaggio.

Il restyling è radicato nell’evoluzione del posizionamento del brand Eurowings: da classic low cost airline a European value airline che, oltre a tariffe interessanti, ora pone maggiore enfasi su comfort, flessibilità e un’esperienza di viaggio più rilassante. Il nuovo corporate design rende visibile questa evoluzione del brand in tutti i punti di contatto e crea un’esperienza coerente, dalla prenotazione all’arrivo”, afferma Eurowings.

“Con il nuovo corporate design, rendiamo tangibile l’essenza del nostro brand ‘More ease for everyone’. Allo stesso tempo, creiamo una brand presence moderna e coerente che ci distingue e rafforza ulteriormente la nostra riconoscibilità”, afferma Dirk Otto, Head of Marketing at Eurowings.

“Al centro della nuova brand identity c’è il familiare Wings logo mark. In futuro, svolgerà un ruolo molto più importante come elemento di design emozionale, ad esempio come elemento visivo chiave in formati video, immagini di campagne e interfacce digitali. In questo modo, le Wings si evolvono da semplice componente del logo a simbolo distintivo del brand. Rappresentano non solo il volo in sé, ma anche quei momenti speciali del viaggio – l’attesa, la libertà e la facilità – creando un filo conduttore visivo su tutti i canali.

Eurowings darà inoltre maggiore importanza a un authentic imagery concept e a un adapted photographic style all’interno della propria brand presence. Allo stesso tempo, il caratteristico Eurowings Burgundy rimane un elemento distintivo del nuovo corporate design, fungendo da punto di riferimento e rafforzando l’identificazione sia internamente che esternamente. Un utilizzo più giocoso del colore del brand, attraverso sfumature e trasparenze, aggiunge maggiore dinamismo e immediatezza.

Il simplified design system riduce la complessità, in particolare nelle applicazioni digitali come il sito web e l’app, e rende l’orientamento più rapido e semplice, ad esempio grazie a strutture di navigazione più chiare ed elementi grafici più minimali. È stato inoltre integrato in modo coerente l’inclusive design, con l’obiettivo di rendere tutte le piattaforme digitali accessibili e prive di barriere al più ampio gruppo di utenti possibile.

Il design system è completato da un carattere tipografico di nuova concezione: Eurowings Type. Progettato per l’ampia gamma di applicazioni del brand, garantisce leggibilità e impatto ottimali ovunque venga utilizzato. Allo stesso tempo, conferisce al brand un carattere visivo distintivo. Anche il logo Eurowings è stato rivisto in quest’ottica e apparirà in una forma più minimale e chiara nelle future applicazioni”, prosegue Eurowings.

“La nuova brand identity verrà introdotta gradualmente su tutti i punti di contatto, dal sito web e dagli ambienti aeroportuali fino a bordo degli aerei. La strategia e il processo di progettazione, completi e integrati, sono stati supportati da Josefine Freund e Simon Jasper Philipp. Lo sviluppo e la realizzazione del design sono stati curati dal team Eurowings in collaborazione con Oscar Bravo, la digital agency di Lufthansa Group. L’Eurowings Type è stato sviluppato in collaborazione con il designer Hannes von Döhren”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)