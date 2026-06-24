Il Belgio riceve il primo elicottero Airbus H145M

Airbus Helicopters ha consegnato il primo elicottero H145M al Kingdom of Belgium, segnando un’importante pietra miliare nella modernizzazione delle capacità di difesa e sicurezza del Paese.

“Il velivolo fa parte di un più ampio contratto di fornitura firmato nel 2024 tramite la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) per equipaggiare sia le forze armate belghe che la Polizia Federale. A testimonianza del crescente slancio del programma, il Belgio ha recentemente esercitato l’opzione per altri tre elicotteri H145M, portando la flotta totale ordinata a 20 velivoli”, afferma Airbus.

“Siamo orgogliosi di celebrare questa prima consegna al Belgio e profondamente onorati che si unisca alla comunità in rapida crescita di nazioni europee che si affidano all’H145M per le loro operazioni più critiche”, ha dichiarato Thomas Hein, Head of Europe Region at Airbus Helicopters. “Questa piattaforma è diventata il punto di riferimento europeo per le capacità militari multiruolo. La decisione del Belgio di ampliare la propria flotta a 20 velivoli è una chiara dimostrazione della profonda fiducia riposta nel nostro team e nella capacità dell’H145M di rispondere alle mutevoli sfide di sicurezza odierne”.

“L’H145M è un elicottero militare multiruolo che offre un’ampia gamma di capacità operative. In pochi minuti, l’elicottero può essere riconfigurato da un light attack role con axial ballistic and guided weapons, oltre a uno state-of-the-art self-protection system, a una special operations version con fast-rappelling equipment. I pacchetti operativi completi includono hoisting and external cargo capabilities. La sua capacità di integrarsi perfettamente nel networked combat e di operare in team con uncrewed aerial systems, supportato da una connettività digitale avanzata, lo rende l’elicottero più performante della sua categoria.

L’H145M è la versione militare del collaudato light twin-engine H145 helicopter. La flotta globale della famiglia H145 ha accumulato oltre 8,5 milioni di ore di volo. È utilizzato dalle forze armate e dalle forze dell’ordine di tutto il mondo per le missioni più impegnative. L’esercito statunitense impiega quasi 500 elicotteri della famiglia H145 con la denominazione UH-72 Lakota. La Germania ha ordinato fino a 82 elicotteri H145M, le cui consegne sono attualmente in corso. Altri operatori militari della famiglia H145 includono Ungheria, Serbia, Lussemburgo, Thailandia, Ecuador e Honduras”, prosegue Airbus.

“Dotato di due motori Safran Arriel 2E, l’H145M è dotato di Full authority digital engine control (FADEC). Inoltre, l’elicottero è equipaggiato con la suite avionica digitale Helionix che, oltre all’innovativo flight data management, include un high-performance 4-axis autopilot, riducendo il carico di lavoro del pilota durante le missioni. La sua impronta acustica particolarmente bassa rende l’H145M l’elicottero più silenzioso della sua categoria”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)