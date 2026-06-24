TAP Air Portugal consolida il proprio ruolo in Brasile e accende i riflettori sul Nord Est

TAP Air Portugal consolida il proprio ruolo di vettore europeo di riferimento per il Brasile e rilancia la centralità del Nord-Est brasiliano come una delle aree più dinamiche, identitarie e promettenti del Paese. Un territorio in cui turismo, cultura, natura, musica, gastronomia e tradizioni afro-brasiliane si intrecciano in un’offerta capace di attrarre un numero crescente di viaggiatori europei.

“Questo messaggio è stato al centro dell’evento “Bahia è molto di più!”, organizzato dall’Ambasciata del Brasile in Italia insieme a TAP Air Portugal e ospitato presso la sede diplomatica brasiliana a Roma. L’iniziativa ha acceso i riflettori sullo Stato di Bahia, una destinazione simbolo del Brasile più autentico: un luogo in cui il patrimonio storico convive con paesaggi naturali di straordinaria ricchezza e con una cultura viva, riconoscibile e profondamente radicata”, afferma TAP Air Portugal.

“Il Brasile rappresenta per TAP molto più di una destinazione: è un pilastro del nostro network internazionale e un Paese con cui abbiamo costruito un legame profondo, storico e identitario. Nel 2026 celebreremo 60 anni di voli regolari verso il Brasile, un traguardo che racconta la continuità del nostro impegno e il ruolo di TAP nel collegare l’Europa a uno dei mercati più importanti e affascinanti al mondo”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal.

“All’interno della rete brasiliana di TAP, il Nord-Est occupa una posizione di particolare rilievo. Collegamenti verso città come Salvador da Bahia, Recife, Fortaleza, Natal e Maceió permettono ai viaggiatori europei di raggiungere alcune delle destinazioni più rappresentative del Brasile, valorizzando territori che esprimono in modo unico la pluralità culturale, paesaggistica e turistica del Paese.

Attraverso il proprio hub di Lisbona, servito da voli diretti dall’Italia da Roma, Milano, Venezia, Bologna, Napoli e Firenze, TAP garantisce collegamenti efficienti verso il Brasile e rafforza il proprio posizionamento come compagnia di riferimento per i viaggi tra Europa e Sud America.

TAP Air Portugal è oggi leader nei collegamenti tra Europa e Brasile grazie a una rete che comprende 13 destinazioni servite direttamente dal Portogallo: Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Florianópolis, Fortaleza, Natal, Maceió, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e San Paolo, per un totale di oltre 100 voli settimanali. A queste si aggiungeranno Curitiba, dal 2 luglio, e São Luís, capitale dello Stato del Maranhão, dal 26 ottobre, ampliando ulteriormente la presenza della compagnia nel Paese e rafforzando in particolare la copertura del Nord-Est“, prosegue TAP Air Portugal.

“Un ruolo riconosciuto anche a livello internazionale: TAP è stata premiata come Migliore Compagnia Aerea Europea per il Sud America ai World Travel Awards ogni anno dal 2014, a conferma della solidità di una strategia che continua a fare del Brasile una delle direttrici più importanti del proprio sviluppo internazionale”, conclude TAP Air Portugal.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)