L’aeroporto di Venezia premiato da ACI EUROPE con il Best Airport Award nella categoria 10-25 milioni di passeggeri

Nella serata di ieri, 23 giugno, a Praga, in occasione della 36^ ACI EUROPE Annual Congress and General Assembly, l’Aeroporto Marco Polo di Venezia ha ricevuto il premio Best Airport Award per la categoria 10-25 milioni di passeggeri. Il premio è stato consegnato all’Amministratore Delegato del Gruppo SAVE Monica Scarpa.

I Best Airport Awards di ACI EUROPE rappresentano il riconoscimento più prestigioso in materia di prestazioni aeroportuali, riconoscendo l’eccellenza degli aeroporti europei in molteplici ambiti e premiando gli scali che si sono distinti nell’attuazione esemplare delle migliori pratiche in termini di efficienza operativa, qualità del servizio e impatto ambientale, sociale e di governance (ESG).

Questa per esteso la motivazione degli esperti che hanno composto la giuria aggiudicatrice:

Miglior aeroporto nella categoria da 10 a 25 milioni di passeggeri: Aeroporto di Venezia Marco Polo.

“L’aeroporto di Venezia Marco Polo, vincitore di quest’anno (categoria 10-25 milioni di passeggeri), è stato particolarmente apprezzato per aver utilizzato i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 come catalizzatore per miglioramenti duraturi in termini di prestazioni operative, qualità del servizio e impatto ESG. I giudici hanno sottolineato che l’aeroporto non solo ha offerto un servizio e un’esperienza eccezionali in occasione dei Giochi, ma li ha anche utilizzati per integrare molte nuove pratiche nelle sue operazioni quotidiane e future, creando un’eredità a lungo termine di alte prestazioni e progettazione inclusiva”.

“Il Marco Polo, con grande soddisfazione, ha visto confermato e riconosciuto a livello internazionale l’importante lavoro svolto nel suo ruolo di port of entry dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026. Terzo scalo intercontinentale nazionale, porta di accesso ad un territorio e ad una città che ospitano annualmente molteplici manifestazioni culturali, scientifiche ed economiche di elevato standing internazionale, garantisce servizi operativi di accoglienza che si adattano ad ogni esigenza di viaggio, gestendo con esperienza e professionalità i flussi collegati a grandi eventi distribuiti in tutto l’arco dell’anno. L’essere un riferimento imprescindibile per la migliore riuscita di tali appuntamenti costituisce una specificità del Marco Polo, insieme alla sua ubicazione nel contesto della laguna di Venezia, che determina un’attenta e costante applicazione delle migliori pratiche di salvaguardia ambientale.

L’occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 ha proiettato il Marco Polo in un contesto nuovo, entusiasmante, non ancora sperimentato, che si è tradotto nella gestione eccezionale di 1.500 atleti e paratleti che hanno utilizzato il Marco Polo (oltre il 15% in più di quelli stimati), 7.000 ospiti collegati ai Giochi, 11.300 bagagli complessivi, con punte di 3.700 bagagli gestiti per atleti e ospiti in un giorno. Cuore dei lavori è stata l’action room, la sala operativa dedicata al coordinamento dei processi operativi, gestita congiuntamente da SAVE e la Fondazione MiCo, con la collaborazione di operatori ed enti aeroportuali. Un‘esperienza che ha lasciato un patrimonio di buone pratiche e che, nel premiare lo scalo, mette in luce anche il successo di sinergie create con il territorio e le sedi in cui si sono svolti i Giochi”, afferma il Gruppo SAVE.

“A supportare l’impatto di questi volumi di traffico aggiuntivi rispetto alla normale operatività, vi è la costante implementazione di infrastrutture che, tenendo conto del dialogo simbiotico dell’aeroporto con l’ambiente lagunare, puntano all’applicazione di sistemi che si basano sull’economia circolare, primo tra tutti il moderno impianto di depurazione dell’aeroporto, la cui capacità è dimensionata agli incrementi di traffico previsti per il prossimo decennio. Un impianto che è in grado di trattare una portata media giornaliera di 1.155 m³, con picchi fino a 1.440 m³ al giorno nel periodo estivo, e che garantisce un volume annuo di 420.000 m³ di acqua depurata. Nel 2025, il riutilizzo delle acque trattate, insieme alle misure di risparmio idrico adottate, ha consentito una significativa riduzione dei consumi di acqua potabile, stimata in circa 55.000 m³”, prosegue il Gruppo SAVE.

Monica Scarpa, Amministratore Delegato del Gruppo SAVE: “Con grande emozione e soddisfazione ho raccolto questo premio prestigioso che ACI Europe ha assegnato all’aeroporto di Venezia. Un conferimento che per il nostro Gruppo sottolinea la qualità di una gestione corale, in cui si interfacciano i diversi attori e le persone che operano nello scalo, basata sull’efficacia della programmazione e sul veloce adattamento a contesti operativi sempre nuovi. La giornata di ieri, nel ravvivare l’orgoglio per aver contribuito fattivamente al successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026, è stata per noi l’occasione di presentare il Marco Polo nella sua unicità e nella sua conseguente missione di aeroporto di riferimento per le migliori pratiche operative, di inclusione e di attenzione all’ambiente. La sfida dei Giochi ci ha lasciato un metodo aggiuntivo di lavoro, che oggi è parte integrante del nostro modo quotidiano di operare”.

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE: “Il riconoscimento di ACI EUROPE valorizza l’attività del nostro Gruppo, che si esprime nella gestione del Polo aeroportuale del Nord Est, all’interno del quale l’aeroporto di Venezia ricopre il ruolo di terzo scalo intercontinentale nazionale. L’esperienza dei Giochi invernali ha messo in risalto qualità professionali e gestionali che rendono il sistema di aeroporti da noi creato un modello di riferimento per sinergie e condivisione di conoscenze nel quale, utilizzando anche economie di scala, ogni aeroporto esprime al meglio le sue potenzialità. Per il Marco Polo significa proseguire nell’ampliamento della rete di voli di lungo raggio, con un’offerta complessiva che, coprendo ogni segmento di viaggio, sostenga e nel contempo alimenti progetti internazionali che scelgono come sede Venezia e il suo territorio” .

(Ufficio Stampa Gruppo SAVE – Photo Credits: Gruppo SAVE)