Embraer e OGMA concludono la prima C-390 Millennium maintenance per l’Hungarian Air Force

Embraer e OGMA hanno completato con successo la prima scheduled 24- month maintenance di un C-390 Millennium aircraft operato dall’Hungarian Air Force.

“L’intervento è stato eseguito presso le OGMA facilities in Portogallo e rappresenta una tappa fondamentale per il programma, rafforzando ulteriormente la C-390 Millennium support structure in Europa. Questo traguardo si aggiunge al recente service agreement firmato da Embraer per il supporto della flotta C-390 Millennium dell’Hungarian Air Force“, afferma Embraer.

“Il completamento di questa prima C-390 Millennium maintenance presso OGMA rappresenta un’importante pietra miliare per le nostre operazioni”, ha dichiarato il Brigadier General Tamás Bali PhD, Commander of the Hungarian Air Force. “Siamo molto soddisfatti dell’esecuzione complessiva e dell’elevato livello di competenza tecnica dimostrato dai team. La stretta collaborazione tra Hungarian Air Force, OGMA ed Embraer ha garantito un processo fluido e ben coordinato. Siamo estremamente soddisfatti del risultato e del livello di supporto fornito durante l’intera attività”.

“Questo intervento di manutenzione sul C-390 Millennium dell’Hungarian Air Force rappresenta un passo significativo nel rafforzamento delle nostre capacità di supporto in Europa”, ha affermato Douglas Lobo, VP Customer Support & Aftermarket Sales, Embraer Services & Support. “Collaborando con OGMA, abbiamo fornito un servizio solido ed efficiente che supporta la prontezza operativa e la soddisfazione del cliente a lungo termine. Questo risultato rafforza il nostro impegno a fornire capacità affidabili e ad alte prestazioni ai clienti in Europa e nel mondo”.

“Il services contract tra Embraer e l’Hungarian Air Force comprende manutenzione, logistica e supporto tecnico, avvalendosi dell’European service network di Embraer. L’Ungheria, secondo operatore NATO del C-390, ha ricevuto la sua flotta completa di due velivoli nel novembre 2025. Dall’entrata in servizio alla fine del 2024, gli aerei hanno dimostrato performance operative eccezionali.

Il C-390 Millennium è un next-generation multi-mission aircraft progettato per operare in ambienti difficili. Può svolgere un’ampia gamma di missioni, tra cui cargo and troop transport, medical evacuation, humanitarian assistance, search and rescue, precision cargo airdrops, paratrooper operations, air-to-air refueling. Gli aerei ungheresi sono i primi equipaggiati con una modular roll-on/roll-off Intensive Care Unit (ICU), che ne amplia le capacità per advanced medical missions”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)