Bombardier e Rolls-Royce elevano l’Aircraft Health Monitoring per gli aeromobili Global 5500 e Global 6500

Bombardier e Rolls-Royce hanno annunciato oggi l’introduzione di un enhanced aircraft health monitoring program per gli aerei Bombardier Global 5500 e 6500, che combina le innovative data collection capabilities dello Smart Link Plus system di Bombardier con la nuova engine vibration and health monitoring unit di Rolls-Royce.

“Il Bombardier Smart Link Plus aircraft health monitoring system raccoglie dati cruciali sugli aerei, consentendo a flight and maintenance crews di stabilire rapidamente le priorità e risolvere in modo proattivo gli essential in-flight alerts, aumentando la disponibilità operativa di un aereo. Circa 450 aerei Bombardier volano attualmente con lo Smart Link Plus service, che vanta un tasso di rinnovo del 99% tra gli attuali operatori. I Global 5500 and Global 6500 customers che hanno lo Smart Link Plus system installato sui loro aerei possono godere di ulteriori vantaggi con la nuova engine vibration & health monitoring unit (EVHMU) di Rolls-Royce, ora disponibile sul motore Pearl 15. Lavorando in tandem con lo Smart Link Plus system, la Rolls-Royce EVHMU consente l’accesso a circa 10.000 engine performance and health parameters sui Global 5500 e 6500, offrendo la massima efficienza, inclusa la riduzione al minimo dei tempi di inattività”, afferma Bombardier.

“L’integrazione di Smart Link Plus con la Rolls-Royce engine vibration and health monitoring unit consentirà ai nostri Global 5500 and 6500 customers di beneficiare senza soluzione di continuità di enhanced end-to-end data services che aiutano a ottimizzare le performance e l’affidabilità degli aeromobili, continuando a tenere sotto controllo i costi di manutenzione”, ha affermato Anthony Cox, Vice President, Customer Support, Bombardier. “Questa offerta di servizi avanzati è la prima nella business aviation, evidenziando non solo la stretta collaborazione tra i team tecnici di Bombardier e Rolls-Royce, ma anche il modo in cui continuiamo a sfruttare la nostra piena capacità come OEM per rendere le cose facili e convenienti per i nostri clienti”.

“Abilitato e potenziato dalla Smart Link Plus technology di Bombardier che definisce il settore, la Pearl 15 EVHMU di Rolls-Royce presenta un cambiamento radicale nella ‘on-wing’ engine intelligence, per offrire la best-in-class engine availability attraverso l’analisi avanzata dei dati. Può fornire un facile accesso a migliaia di engine performance parameters con livelli di qualità dei dati senza precedenti, offrendo agli esperti di Rolls-Royce presso il suo 24/7 Business Aviation Aircraft Availability Centre informazioni dettagliate su ciò che sta accadendo con le performance dei motori dei loro clienti. Il sistema fornisce inoltre early warning indications per prevenire flight schedule disruptions e raccoglie key engine parameters lavorando in combinazione con il Bombardier Aircraft Health Monitoring system. Monitora anche le performance delle Line Replaceable Units (LRUs) per migliorare ulteriormente la predictive capability di Rolls-Royce“, prosegue Bombardier.

Andy Robinson, SVP Services – Business Aviation, Rolls-Royce, ha dichiarato: “In Bombardier e Rolls-Royce offriamo livelli eccezionali di in-service support, riconosciuti nel settore e apprezzati dalla nostra base di clienti in tutto il mondo. In combinazione con le nostre market-leading, digital capabilities, il nostro CorporateCare Enhanced program offre livelli eccezionali di disponibilità e maggiore tranquillità per i nostri clienti. Il nostro lavoro su cloud-based analytics, smart algorithms and artificial intelligence e persino bi-directional communication, continua a svolgere un ruolo crescente, offrendo il più completo service program nella business aviation, e la nostra nuova engine vibration & health monitoring unit del Pearl 15 è la chiave per sbloccare tali capacità”.

“Clienti selezionati possono ora fissare appuntamenti per installare la Smart Link Plus box insieme alla EVHMU unit sui loro aerei Global 5500 e 6500 presso i Bombardier Service Centres in tutto il mondo. Entrambi i sistemi sono ora installati in fabbrica su tutti gli aerei Global 5500 e Global 6500 in produzione”, conclude Bombardier.

L’enhanced aircraft and engine health monitoring debutta sui Global 5500 e 6500 di Bombardier

Rolls-Royce annuncia oggi il lancio di un advanced aircraft and engine health monitoring programme per i business jet Bombardier Global 5500 e Global 6500, che include l’avanzata Engine Vibration & Health Monitoring Unit (EVHMU) della Pearl family.

“In collaborazione con Bombardier, questo aggiornamento consente agli operatori coperti da Rolls-Royce CorporateCare® Enhanced di beneficiare della perfetta integrazione dello Smart Link Plus system di Bombardier e delle industry-leading digital engine monitoring capabilities di Rolls-Royce.

Il sistema migliorato combina le capacità uniche di Smart Link Plus e EVHMU di Rolls-Royce per fornire una real-time, automatic transmission dei vital engine performance and health data. Consentendo proactive troubleshooting and predictive maintenance interventions, il programma supporta la massima disponibilità operativa e un migliore supporto in servizio per gli operatori di tutto il mondo”, afferma Rolls-Royce.

“L’integrazione consente l’accesso a un massimo di 10.000 engine health parameters, fornendo informazioni utili per prendere decisioni tempestive e massimizzare la disponibilità. Questa innovazione digitale rafforza ulteriormente i vantaggi del CorporateCare Enhanced programme di Rolls-Royce e supporta la strategia volta a fornire la migliore disponibilità e un supporto rassicurante attraverso soluzioni e analisi digitali.

Il nuovo servizio fa parte di un investimento continuo in digital solutions reso possibile dalla continua trasformazione di Rolls-Royce. Dimostra l’impegno per innovazione e world-class customer support, rafforzando la posizione di leader di Rolls-Royce nel business aviation market, strategicamente importante”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Bombardier – Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)