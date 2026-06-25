News Brevi – 25.06.2026

EASYJET: RIFIUTO DELLA POSSIBILE OFFERTA ED ESTENSIONE DEL PUSU – easyJet informa: “Il Board of easyJet plc rileva che in data 23 giugno 2026 ha ricevuto un’ulteriore proposta indicativa e condizionale da Castlelake, L.P. per acquisire l’intero capitale azionario ordinario emesso e da emettere di easyJet non già detenuto da Castlelake per £6,50 per azione in contanti, inclusa un’alternativa parziale per gli azionisti di easyJet di scegliere unlisted, non-transferrable, non-voting shares in un veicolo all’interno della struttura proposta da Castlelake (“Quarta Proposta”). Castlelake ha dichiarato che spera di poter aumentare ulteriormente il suo valore a seguito dell’accesso a informazioni commerciali limitate. Il veicolo offerente sarebbe posseduto per il 49% da Castlelake e da alcuni coinvestitori tra cui Brookfield Asset Management Ltd. e per il 51% da cittadini dell’UE tra cui Peter Bellew e Mark Breen. Dopo averla esaminata attentamente con i suoi consulenti, il Board di easyJet continua a considerare la Quarta Proposta come una sostanziale sottovalutazione della compagnia e delle sue prospettive. Di conseguenza, il Board di easyJet ha respinto all’unanimità la quarta proposta. Tuttavia, il Board ritiene che dare a Castlelake l’accesso a informazioni commerciali limitate, come Castlelake ha cercato nella lettera che conteneva la Quarta Proposta, potrebbe produrre una proposta più attraente che riflette meglio il valore di easyJet e le sue prospettive e gli interessi dei suoi azionisti”. “Il Board continua a essere preoccupato per l’assetto proprietario e la consegnabilità di qualsiasi offerta di Castlelake, e per il tempo necessario, con il conseguente impatto significativo sul valore attuale del prezzo dell’offerta, per soddisfare le condizioni necessarie. Il Board ha informato Castlelake che si aspetta garanzie e impegni soddisfacenti al riguardo. Il Board ha richiesto, e il Panel on Takeovers and Mergers ha acconsentito, una proroga di 9 giorni della PUSU deadline per facilitare l’accesso limitato alla diligence e consentire a Castlelake di lavorare su una proposta ulteriormente ampliata e per affrontare le preoccupazioni del Board. Di conseguenza, in conformità con la regola 2.6(c) del Codice, Castlelake è ora tenuta, entro e non oltre le 17:00 di domenica 5 luglio 2026, ad annunciare la ferma intenzione di fare un’offerta per easyJet in conformità alla regola 2.7 del Codice o ad annunciare che non intende fare un’offerta per easyJet, nel qual caso l’annuncio sarà trattato come una dichiarazione a cui si applica la regola 2.8 del Codice. easyJet è in una posizione di forza, sostenuta da un bilancio investment grade con una posizione di liquidità netta, oltre a una forte soddisfazione dei clienti e un elevato coinvolgimento dei dipendenti. Il Board resta fortemente fiducioso nella strategia di easyJet e nella sua capacità di offrire un valore interessante a lungo termine per gli azionisti. La compagnia resta concentrata sul raggiungimento del proprio obiettivo a medio termine di realizzare un profit before tax superiore a 1 miliardo di sterline”, conclude easyJet.

ENAC ALLA RIUNIONE DEL PANEL ICAO DEDICATO ALLA PROGETTAZIONE E ALL’ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI – L’Enac informa: “Partecipazione Enac, con il Vice Direttore Centrale Ing. Costantino Pandolfi in qualità di membro stabile per l’Italia, alla riunione annuale del panel ADOP (Aerodrome Design and Operation Panel) dell’ICAO, che si è tenuta dal 15 al 19 giugno a Montréal, presso la sede dell’Organizzazione. L’ADOP, costituito da esperti dei principali Stati Membri dell’ICAO, ha il compito di mantenere aggiornate le previsioni dell’Annesso 14 e dei documenti e manuali a questo correlati. Nel corso della riunione del Working Group (ADOP/WG/9) si è discusso, in particolare, dell’implementazione delle previsioni ICAO in termini di standard e raccomandazioni della safety delle infrastrutture aeroportuali anche alla luce dello sviluppo tecnologico e di una maggiore integrazione con i principi di sostenibilità e digitalizzazione. I lavori, inoltre, hanno permesso di verificare le attività svolte nell’ultimo anno dai diversi Working Group e Task Force, ognuno dei quali dedicato a specifiche materie del campo di applicazione dell’Annesso 14. In occasione del meeting, l’Ing. Pandolfi è stato rieletto all’unanimità Vice Chairman del panel, anche grazie alla qualificata attività svolta dai professionisti e funzionari Enac in seno ai WG e TF che dipendono dall’ADOP”.

AIR FRANCE PRESENTA LE CREAZIONI CULINARIE DI YVES CAMDEBORDE NELLE SUE LONG-HAUL LOUNGES A PARIS-CHARLES DE GAULLE – Air France informa: “Air France arricchisce l’esperienza gastronomica nelle sue long-haul lounges a Paris-Charles de Gaulle con le nuove creazioni culinarie dello chef Yves Camdeborde, figura iconica del panorama gastronomico francese e pioniere della bistronomia. Vere oasi di pace nel cuore dell’aeroporto, le lounge Air France celebrano l’eccellenza della cucina francese, con un costante impegno per una ristorazione più sostenibile. In ambienti accoglienti ispirati alle brasserie e ai caffè parigini, il menù cambia nel corso della giornata e propone specialità francesi iconiche. Nelle sue long-haul lounges nel Terminal 2E, halls K, L e M di Paris-Charles de Gaulle, la compagnia aerea amplia la sua offerta per il pranzo e la cena. I clienti possono gustare una selezione di piatti creati dallo chef francese Yves Camdeborde, che vengono regolarmente aggiornati con il susseguirsi delle stagioni e sviluppati in collaborazione con Sodexo Live!, leader mondiale nell’ospitalità con oltre 180 lounge aeroportuali in tutto il mondo. Un menu generoso, semplice e autentico, fedele allo stile dello chef. Questo mese, nel menù: pollo ruspante con limone candito, servito con ratatouille; tortino di sedano rapa con merluzzo, nasello e trota affumicata; lasagne cremose con spinaci, mozzarella e noci, guarnite con funghi champignon e pastinaca arrosto”. “In una lounge, la cucina deve essere in grado di accompagnare ogni momento del viaggio del cliente, che sia breve o lungo. Per soddisfare ogni esigenza, ho creato per i clienti di Air France piatti pensati per essere gustati sia in movimento che con più calma, con una cucina autentica radicata nei nostri territori e valorizzata dal lavoro dei nostri produttori locali”, ha dichiarato Yves Camdeborde. “Per quanto riguarda i dessert, Air France offre ai suoi clienti anche una torta al cioccolato e nocciole creata da Lenôtre, un dolce interamente al cioccolato composto da una delicata mousse al cioccolato, una base di biscotti al cacao e una croccante pasta sfoglia. Yves Camdeborde è una figura di spicco della gastronomia francese contemporanea e l’inventore della bistronomia. Ha rivoluzionato il genere combinando gli elevati standard dell’alta cucina con l’atmosfera calda e informale dei bistrot. Chef appassionato, promuove uno stile di cucina vibrante e autentico, guidato da un profondo amore per i prodotti regionali francesi e i loro produttori, dal rispetto per le stagioni e dalla gioia di condividere il buon cibo. Crede che le emozioni possano essere evocate tanto da un ingrediente pregiato quanto da uno comune, a patto che siano cucinati con precisione, sincerità e amore”, conclude Air France.

MATHIEU ESSENBERG E’ STATO NOMINATO CHIEF OPERATING OFFICER DI KLM – KLM informa: “KLM ha nominato Mathieu Essenberg come Chief Operating Officer (COO) and member of the statutory Managing Board. Essenberg ricopre attualmente la carica di COO ad interim ed è anche a capo della Engineering & Maintenance, KLM maintenance division. Il processo di selezione per quest’ultimo ruolo è già iniziato. Il KLM Supervisory Board sottoporrà la nomina di Mathieu Essenberg agli azionisti di KLM in occasione dell’Extraordinary General Meeting of Shareholders, che si terrà a breve. Il KLM Works Council sarà chiamato a fornire un parere su tale nomina”. Marjan Rintel, Presidente e CEO di KLM: “Con Mathieu abbiamo trovato un candidato eccellente all’interno della nostra organizzazione per il ruolo di COO. Conosce la compagnia aerea a fondo e ha dimostrato, in diverse divisioni e ruoli all’interno di KLM, di essere un leader determinato e stimolante. Inoltre, Mathieu conosce le operazioni dall’interno, avendo anche ricoperto il ruolo di comandante di Boeing 737. Negli ultimi due mesi abbiamo già lavorato intensamente insieme in questo contesto e sono pienamente fiducioso che, con Mathieu nel ruolo di COO, riusciremo a rafforzare ulteriormente le nostre operazioni”. Wiebe Draijer, Chairman of the KLM Supervisory Board: “Nel corso della sua carriera in KLM, Mathieu ha dimostrato di possedere la leadership, la competenza e la capacità di unire le persone, qualità necessarie per questo importante ruolo. Il Supervisory Board è pienamente fiducioso che, insieme al Managing Board e a tutti i colleghi, darà un contributo prezioso al rafforzamento delle performance operative e della resilienza futura di KLM”. Mathieu Essenberg (1973) lavora in KLM dal 2002. Ha ricoperto ruoli dirigenziali presso KLM Cityhopper e Flight Operations. Mathieu Essenberg, Chief Operating Officer KLM: “Sono profondamente onorato di questa nomina. Insieme a tutti i colleghi di KLM, desidero lavorare per affrontare le sfide che ci attendono. La sicurezza, l’affidabilità operativa e un’esperienza eccellente per i nostri passeggeri saranno sempre al centro di questo impegno”. “A seguito dell’approvazione e del parere consultivo positivo, il KLM Managing Board sarà composto da: Marjan Rintel (President & CEO), Bas Brouns (Chief Financial Officer), Mathieu Essenberg (Chief Operating Officer), Miriam Kartman (Chief People Officer)”, conclude KLM.

EASYJET AMPLIA LA SUA OFFERTA DI DESTINAZIONI INVERNALI CON 13 NUOVE ROTTE DA 10 AEROPORTI DEL REGNO UNITO – easyJet informa: “easyJet ha annunciato oggi 13 nuove rotte dal Regno Unito che saranno lanciate quest’inverno, inclusi voli e pacchetti vacanza verso una nuova destinazione in Germania, per la prima volta. In occasione delle festività natalizie, easyJet lancerà voli e pacchetti per Norimberga, con partenze da Manchester a partire dal 2 novembre (lunedì e venerdì), da Londra Gatwick a partire dal 19 novembre (giovedì e domenica) e da Londra Luton a partire dal 23 novembre (lunedì, mercoledì e venerdì). easyJet offrirà anche più opzioni di volo dai suoi aeroporti londinesi, con nuove rotte verso Marocco, Francia ed Egitto. I voli da Londra Luton a Rabat saranno operativi dal 5 novembre, seguiti da quelli da Londra Southend a Lione dal 3 dicembre (giovedì e domenica). Infine, a completare le novità, i voli da Londra Southend a Sharm El Sheikh inizieranno il 4 gennaio (lunedì e venerdì). La compagnia aerea sta inoltre potenziando il suo network verso l’Ungheria, con nuovi voli e pacchetti vacanza per Budapest in partenza da tre aeroporti del Regno Unito. I collegamenti da Bristol e Belfast International inizieranno il 17 novembre, con partenze il martedì e il sabato, mentre i voli da Liverpool partiranno il 19 novembre, con due voli settimanali il giovedì e la domenica, ideali per un weekend di vacanza. In Scozia, un nuovo collegamento da Edimburgo a Tromsø, Norvegia, sarà inaugurato il 30 novembre, con due voli settimanali il lunedì e il giovedì. Nel frattempo, in tempo per le festività natalizie, i voli da Glasgow a Cracovia inizieranno il 13 novembre, con due partenze settimanali il lunedì e il venerdì. easyJet potenzierà il suo network da Manchester con un nuovo collegamento per Vienna, che sarà inaugurato il 19 novembre con partenze fino a due volte a settimana il lunedì e il venerdì. Inoltre, easyJet lancia la sua prima rotta internazionale dall’Isola di Man, con un nuovo servizio settimanale per Ginevra a partire dal 19 dicembre, operativo il sabato. La rotta rappresenterà l’unico collegamento diretto tra l’Isola di Man e la Svizzera. Con queste nuove rotte, il numero totale di servizi invernali lanciati dalla compagnia aerea nelle ultime due settimane sale a 26. L’annuncio della scorsa settimana includeva un nuovo servizio diretto da Manchester a Sphinx Airport, nonché la prima rotta internazionale in assoluto della compagnia da Cornwall Airport Newquay a Ginevra. È possibile prenotare pacchetti vacanza con easyJet holidays su tutte le nuove rotte, ad eccezione della tratta Luton-Rabat”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare altre 13 nuove rotte per questo inverno, portando a un totale di 26 il numero di nuove rotte disponibili nelle ultime due settimane. Un vero e proprio impegno a offrire ai clienti di tutto il Regno Unito una maggiore scelta dal proprio aeroporto locale”.

UNITED REGISTRA UN AUMENTO DELLA DOMANDA DI VIAGGI ISPIRATI ALLA CULTURA AMERICANA – United informa: “Quest’estate i viaggiatori celebrano i colori della bandiera americana visitando alcuni dei paesaggi e dei siti storici più iconici del Paese. Nell’anno del 250° anniversario degli Stati Uniti, le persone stanno abbracciando viaggi ispirati alla cultura americana, dall’esplorazione dei Parchi Nazionali all’approfondimento della storia della fondazione degli Stati Uniti. Si prevede che circa 6 milioni di passeggeri voleranno con United durante le festività del 4 luglio, dal 26 giugno al 6 luglio, con una media di circa 550.000 passeggeri al giorno su quasi 5.000 voli giornalieri. Alcuni passeggeri avranno persino l’opportunità di volare con la nuova livrea “Stars and Stripes” di United, recentemente presentata su un Boeing 787-10 e un Boeing 737-800, caratterizzati da un audace design rosso, bianco e blu. I viaggiatori possono seguire i loro eventi sportivi preferiti e gli spettacoli, le parate e le altre festività a bordo grazie al Wi-Fi Starlink, che United offrirà gratuitamente ai membri MileagePlus su quasi il 40% dei suoi voli giornalieri. Oltre 400 aerei United sono già dotati di Starlink e la compagnia aerea ha appena lanciato il servizio sui voli internazionali a lungo raggio all’inizio di questa settimana. United prevede di avere quasi 1.000 aeromobili equipaggiati con Starlink entro la fine di quest’anno e l’intera flotta entro la fine del 2027. Starlink contribuisce a creare un’esperienza di bordo più connessa e personalizzata, offrendo prestazioni più simili a quelle di casa rispetto al tradizionale Wi-Fi di bordo. I membri MileagePlus sui voli dotati di Starlink possono riprodurre contenuti in diretta streaming, collaborare in tempo reale, giocare, fare acquisti e sincronizzare più dispositivi, trasformando la cabina in uno spazio completamente connesso dall’imbarco allo sbarco. Dai blockbuster più attesi alle proposte culinarie di alta qualità, la compagnia aerea lancia quest’estate una serie di novità per i suoi clienti. Che volino in United Polaris® o in United Economy®, United sta migliorando le onboard and in-app features per rendere il viaggio più comodo e piacevole. Oltre al film, i passeggeri United potranno scegliere tra oltre 2.200 ore di intrattenimento disponibili su più di 800 aerei dotati di Bluetooth audio-enabled seatback screens, il numero più alto di qualsiasi altra compagnia aerea. A partire dal 1° luglio, i clienti United potranno dare il via ai loro viaggi estivi con il Margarita Mix di Owen a bordo. Realizzato con nettare di agave blu al 100% e vero succo di frutta, questo mixer premium sarà disponibile sui voli di tutta la rete United – acquistabile in classe economy e gratuito in cabina premium – offrendo ai passeggeri di ogni classe un modo nuovo e rinfrescante per brindare all’estate a 10.000 metri di altitudine. Inoltre, a partire dal 1° agosto, United inaugurerà una nuova era per la ristorazione a bordo, presentando menu creati da chef di fama mondiale, riuniti da Chef’s Table, sui voli internazionali United Polaris in business class. I menu saranno disponibili per la prenotazione anticipata tramite l’app mobile di United, Per aiutare i viaggiatori a orientarsi con facilità negli aeroporti quest’estate, l’app mobile di United è dotata di funzionalità che consentono di risparmiare tempo, tra cui aggiornamenti sui voli in tempo reale, tempi di attesa ai controlli di sicurezza (TSA) negli aeroporti hub statunitensi, aggiornamenti sull’imbarco, tracciamento dei bagagli e indicazioni personalizzate passo passo per raggiungere i gate di transito”.

LA PRIMA ROTTA COMMERCIALE PARIGI-NEW YORK DI AIR FRANCE COMPIE 80 ANNI – Air France informa: “Dal 1946, la rotta Parigi-New York ha accompagnato ogni grande rivoluzione in Air France e nell’aviazione commerciale. Dai velivoli a elica quadrimotore ai moderni jet a lungo raggio, un viaggio attraverso 80 anni di una storia ormai leggendaria. Nel 2026, 80 anni dopo il primo volo del DC-4 “Ciel d’Île-de-France”, la rotta Parigi-New York rimane uno dei simboli più forti di Air France. Racconta da sola otto decenni di progresso tecnico, innovazione, design degli interni, servizio ed eccellenza operativa. Mentre nel 1946 il viaggio durava quasi 24 ore e prevedeva due scali, oggi bastano solo 8 ore all’andata e 7 ore al ritorno, a seconda delle condizioni operative, per volare direttamente tra Parigi e New York. Più che un semplice percorso, è una storia in movimento, plasmata sia dal patrimonio che dal futuro”.

EASA: ONLINE LA NUOVA CERTIFICATION PLATFORM – L’EASA informa: “La nuova EASA Certification Platform è online. EASA ha lavorato intensamente alla digitalizzazione dei progetti di certificazione e, negli ultimi 10 mesi, ha sviluppato e testato una nuova piattaforma progettata per migliorare l’efficienza, la trasparenza e la prevedibilità delle nostre interazioni con le parti interessate esterne in diverse aree di certificazione. Il nuovo strumento gestirà principalmente le Initial Airworthiness types of applications, come Product certification applications for Type Certificates, Supplemental Type Certificates, Major/Minor Changes, Major/Minor Repairs, oltre a applications for Parts and Non-Installed Equipment (i.e ETSO authorisation, ETSO Minor Change). Per accedere alla EASA Certification Platform, gli utenti devono disporre dei diritti di “Contributor” sulla Certification Platform da parte del proprio Organisation Account Administrato su EASA Connect. Una guida per l’utente è disponibile sulla Certification Platform page e contiene le informazioni essenziali per utilizzare l’applicazione. Parallelamente, l’EASA Project Team sta lavorando alla migrazione dei progetti in corso da SEPIAC alla Certification Platform. I candidati riceveranno informazioni pertinenti nei prossimi giorni. Ulteriori miglioramenti sono in corso e nuove funzionalità verranno introdotte nei prossimi mesi”.

EUROWINGS: WINTER SCHEDULE 2026/27, NUOVE ROTTE DA CINQUE AEROPORTI TEDESCHI – Eurowings informa: “Eurowings sta ampliando la sua rete con diversi nuovi collegamenti diretti dagli aeroporti tedeschi di Berlino (BER), Colonia/Bonn (CGN), Amburgo (HAM), Hannover (HAJ) e Stoccarda (STR), a partire da fine ottobre. Berlino e Amburgo avranno entrambi voli diretti per Jerez de la Frontera (XRY), mentre Colonia/Bonn aggiunge due nuovi collegamenti per Klagenfurt (KLU) e Pristina (PRN). Da Stoccarda, Eurowings servirà per la prima volta il Cairo (CAI) due volte a settimana, seguito da Hannover a novembre come secondo scalo tedesco per la capitale egiziana. Hannover si arricchisce anche di Alicante (ALC) come nuova rotta per questo inverno. Ulteriori dettagli sull’orario invernale 2026/27 saranno annunciati da Eurowings nelle prossime settimane”.

EUROWINGS HOLIDAYS: FORTE AUMENTO DELLE PRENOTAZIONI DA META’ MAGGIO – Eurowings informa: “Eurowings Holidays ha registrato un forte aumento delle prenotazioni da metà maggio: le prenotazioni di pacchetti vacanza sono aumentate di circa il 70% su base annua e il fatturato di giugno in tutte le destinazioni è cresciuto di oltre l’80%. Spicca un chiaro spostamento verso le prenotazioni a breve termine: più della metà di tutti i viaggi di maggio e giugno sono stati prenotati meno di 42 giorni prima della partenza, mentre la quota di prenotazioni “super last minute” effettuate entro sette giorni dalla partenza è passata dal 7% di maggio 2025 al 16% di maggio 2026. Maiorca e la Grecia rimangono le destinazioni principali, con prenotazioni più che raddoppiate nelle settimane di punta”.

EMIRATES, EPCR E KOLISI FOUNDATION LANCIANO L’EMIRATES NOURISHMENT PROGRAMME – Emirates informa: “Emirates, European Professional Club Rugby (EPCR) e la Kolisi Foundation hanno lanciato l’Emirates Nourishment Programme, un’iniziativa a lungo termine pensata per garantire che migliaia di bambini inizino ogni giornata scolastica con una colazione nutriente, offrendo loro una base più solida per imparare, crescere e prosperare. In tutto il Sudafrica, si stima che dai 15 ai 16 milioni di persone soffrano di insicurezza alimentare, con i bambini che spesso ne sopportano il peso maggiore. La colazione è spesso il primo pasto a cui si rinuncia, eppure è uno dei più importanti per la capacità di un bambino di concentrarsi, partecipare alle lezioni e impegnarsi nell’apprendimento durante tutta la giornata. L’Emirates Nourishment Programme si propone di affrontare questo problema fornendo circa 400.000 colazioni nutrienti ogni anno – circa 1,6 milioni di colazioni nei primi quattro anni di collaborazione – garantendo a circa 2.000 studenti ogni anno l’opportunità di iniziare ogni giornata scolastica nutriti e pronti ad apprendere. L’iniziativa, che proseguirà fino al 2030, combina il supporto nutrizionale con il potere ispiratore del rugby, creando opportunità per i bambini non solo di avere accesso costante alla colazione, ma anche di interagire con modelli di riferimento che dimostrano resilienza, lavoro di squadra e leadership. La Kolisi Foundation crede che un cambiamento duraturo richieda di affrontare la disuguaglianza in tutte le sue forme interconnesse. Attraverso programmi incentrati sulla sicurezza alimentare, l’istruzione, la prevenzione della violenza di genere e lo sport, la Fondazione collabora con le comunità e i partner strategici per rimuovere gli ostacoli che impediscono ai giovani di realizzare appieno il proprio potenziale”. Commentando il lancio dell’Emirates Nourishment Programme, la fondatrice della Fondazione, Siya Kolisi, ha dichiarato: “Nessun bambino dovrebbe essere costretto a scegliere tra l’apprendimento e la fame. So per esperienza personale quanto le opportunità possano cambiare una vita, ma è difficile sognare, concentrarsi o credere in se stessi quando si ha fame. Ecco perché questo programma è importante. Una colazione nutriente può sembrare una cosa semplice, ma per un bambino può significare arrivare a scuola pronto ad imparare, a crescere e a credere nelle proprie possibilità”. Afzal Parambil, Regional Manager di Emirates per il Sudafrica, ha dichiarato: “In Emirates, abbiamo una lunga tradizione nel connettere le comunità attraverso il nostro portfolio di sponsorizzazioni, utilizzando lo sport come piattaforma per l’inclusione sociale e lo sviluppo dei giovani. Attraverso questa partnership con EPCR e la Kolisi Foundation, speriamo di rimuovere una delle barriere che possono ostacolare l’apprendimento e le opportunità, aiutando i giovani a raggiungere il loro pieno potenziale e a generare un impatto positivo che si estende ben oltre l’aula scolastica”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER THAAD INTERCEPTORS – Lockheed Martin informa: “Il governo degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un seven-year undefinitized contract action (UCA), del valore massimo di 35 miliardi di dollari, per quadruplicare la produzione di Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) interceptors. L’assegnazione è uno dei primi importanti contratti pluriennali stipulati nell’ambito della Acquisition Transformation Strategy e rappresenta una delle prime transizioni complete nell’ambito di tale iniziativa”. Tim Cahill, president, Lockheed Martin Missiles and Fire Control, afferma: “Questo nuovo approccio accelera i nostri sforzi per rafforzare la base industriale della difesa, espandere la produzione e fornire capacità con una velocità e una portata senza precedenti”.

SAS: ACCORDO RAGGIUNTO NELLE TRATTATIVE CON IL PERSONALE DI CABINA – SAS informa: “Dopo quasi tre giorni di mediazione presso l’Agenzia norvegese di mediazione, SAS ha raggiunto un accordo con i sindacati del personale di cabina NFK e SNK. Entrambe le parti hanno lavorato intensamente per trovare una soluzione equilibrata che tuteli i dipendenti e al contempo supporti la competitività a lungo termine di SAS”. “La nostra priorità principale durante l’intero processo è stata quella di raggiungere una soluzione che tuteli i nostri colleghi e garantisca a SAS una compagnia aerea forte e competitiva nel lungo termine. Questo accordo riflette un risultato equilibrato, ottenuto attraverso un dialogo costruttivo e la mediazione”, afferma Øystein Schmidt, responsabile delle relazioni con i media di SAS. “L’accordo rappresenta un risultato equilibrato che fornisce una solida base per il futuro e per un’ulteriore cooperazione. SAS ringrazia il Mediatore, i rappresentanti dei dipendenti e tutte le parti coinvolte nel raggiungimento dell’accordo”, conclude SAS.

DASSAULT AVIATION ACCOGLIE CON FAVORE L’ANNULLAMENTO DELL’ESCLUSIONE DELLA BUSINESS AVIATION MANUFACTURING DALL’EUROPEAN GREENT TAXONOMY – Dassault Aviation informa: “Nel 2023, la European Commission ha escluso la produzione di business aircraft dalla European green taxonom. Oggi, l’European General Court ha annullato tale esclusione. E’ stato riconosciuto che la decisione della Commissione del 2023 non ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche della business aviation e del suo ruolo in determinate missioni. In particolare, la sentenza riconosce la flessibilità, la velocità e la connettività dei business aircraft. Inoltre, la Commissione non aveva sufficientemente considerato la possibilità di utilizzare SAF (Sustainable Aviation Fuels)”.

GE AEROSPACE: IL BOARD OF DIRECTORS AUTORIZZA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – GE Aerospace informa: “Il Board of Directors of GE Aerospace ha deliberato oggi la distribuzione di un dividendo di 0,47 dollari per azione sulle azioni ordinarie in circolazione della Società. Il dividendo sarà pagabile il 27 luglio 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 6 luglio 2026. La data di stacco del dividendo è il 6 luglio 2026”.

AIRBUS: SAFRAN E TIKEHAU CAPITAL FIRMANO U NACCORDO PER LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DI TIKEHAU CAPITAL IN AUBERT & DUVAL – Safran informa: “Airbus, Safran e l’alternative asset management group Tikehau Capital annunciano di aver firmato un accordo vincolante per la cessione della partecipazione detenuta dal Tikehau Capital aerospace and defence fund in Aubert & Duval ai suoi attuali co-azionisti, Airbus e Safran. L’acquisizione della partecipazione di Tikehau Capital sarà ripartita in parti uguali tra Airbus e Safran. Il perfezionamento dell’operazione è soggetto, in particolare, alle necessarie approvazioni normative. Aubert & Duval, importante attore industriale francese, è uno dei leader mondiali nella progettazione, produzione e lavorazione di complex metallic materials, in particolare acciai speciali, superleghe, titanio e alluminio per settori critici come quello aerospaziale, della difesa, dell’energia e della sanità. L’azienda si avvale di una comprovata esperienza lungo l’intera catena del valore, dalla progettazione dei materiali alla produzione di componenti forgiati. Genera un fatturato di circa 960 milioni di euro e impiega quasi 4.400 dipendenti in dieci siti industriali, otto dei quali in Francia. Dall’acquisizione di Aubert & Duval nell’aprile 2023, Airbus, Safran e Tikehau Capital hanno guidato, insieme al management e ai dipendenti, una fase di profonda trasformazione e rilancio per l’azienda. Aubert & Duval contribuisce inoltre attivamente a garantire l’approvvigionamento di materiali critici e la decarbonizzazione del settore, in particolare attraverso la sua attività di riciclo del titanio. Questa operazione si svolgerà senza intaccare l’attuale organizzazione dei team, e Aubert & Duval continuerà a operare in modo indipendente al servizio dei propri clienti e fornitori”.

JETBLUE VACATIONS LANCIA UN I THEME PARK EXPERTS – JetBlue informa: “JetBlue Vacations ha lanciato un team dedicato di esperti dei parchi a tema, appositamente formati per aiutare i clienti a pianificare e prenotare le vacanze a Orlando. I clienti possono ora facilmente combinare voli, hotel e biglietti per i parchi a tema per le vacanze al Walt Disney World Resort e all’Universal Orlando Resort, guadagnando punti TrueBlue® e tessere sull’intero valore del pacchetto”. “L’emozione di una vacanza inizia ben prima dell’arrivo dei clienti”, ha affermato Jamie Perry, presidente di Paisly, la società che gestisce JetBlue Vacations. “I nostri clienti ci dicono di apprezzare la possibilità di avere una persona di riferimento a cui rivolgersi quando pianificano vacanze speciali, e i viaggi ai parchi a tema spesso comportano molte decisioni. Dalla scelta dell’hotel e dei biglietti giusti alla ricerca del pacchetto più adatto alle loro esigenze, i nostri Theme Park Experts offrono la guida e il supporto necessari per pianificare con sicurezza e concentrarsi sulla creazione di ricordi indimenticabili”.