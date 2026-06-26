British Airways e Porter Airlines annunciano un nuovo codeshare agreement

British Airways e la compagnia aerea canadese Porter Airlines hanno annunciato un nuovo codeshare agreement, che offre ai clienti di British Airways un accesso senza interruzioni ai viaggi su alcune rotte domestiche di Porter Airlines.

“I clienti di British Airways potranno prenotare voli verso 17 destinazioni in Canada, tra cui Ottawa, Edmonton e Winnipeg, con coincidenze dal British Airways network quando viaggiano da o per Londra via Toronto o Montreal. La codeshare partnership apre una serie di nuove rotte in Canada per i clienti British Airways. Inoltre, i membri del British Airways Club potranno accumulare Avios e tier points viaggiando sui voli Porter Airlines, il che significa ancora più opportunità per i membri di sbloccare vantaggi per i loro viaggi.

Porter Airlines è una compagnia aerea canadese con sede a Toronto, che opera voli verso oltre 40 destinazioni in Nord America, America Centrale e Caraibi. Vanta un’esperienza ventennale nell’offerta di un servizio clienti pluripremiato e gestisce una flotta di aeromobili moderna. È nota per il suo ‘Elevated Economy’ product, che include bevande gratuite in veri bicchieri e snack di alta qualità, sedili disposti a due a due (senza posto centrale) e Wi-Fi gratuito e veloce.

Grazie a questo accordo, 17 destinazioni canadesi servite da Porter Airlines saranno ora prenotabili con un codice BA su ba.com. I clienti potranno prenotare facilmente in un’unica transazione, per un accesso semplice e comodo all’esplorazione del Canada. Dall’affascinante città portuale di Victoria sul Pacifico alla storica città portuale di St. John’s sull’Atlantico, ora è più facile che mai per i clienti British Airways scoprire questo Paese straordinario”, afferma British Airways.

Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare questo codeshare agrteement con Porter Airlines, che consentirà ai clienti di British Airways di prenotare voli sul network di Porter Airlines in modo semplice e comodo. Questo accordo rende i viaggi tra Londra e il Canada ancora più facili, offrendo maggiori opzioni e flessibilità. Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con Porter Airlines e di rafforzare ulteriormente la nostra partnership”.

Edmond Eldebs, Senior Vice President and Chief Commercial Officer, Porter Airlines, ha affermato: “È un piacere dare il benvenuto ai clienti di British Airways nell’esperienza Porter. Questo accordo di codeshare riflette il nostro impegno condiviso per rendere i viaggi fluidi e piacevoli. Un numero maggiore di viaggiatori avrà l’opportunità di scoprire il Canada con Porter, grazie al servizio di alto livello e al comfort che ci contraddistinguono. Non vediamo l’ora di consolidare e ampliare la nostra partnership”.

“I voli in codeshare con Porter Airlines sono prenotabili da subito su ba.com, per viaggi a partire dall’8 luglio.

L’elenco completo delle destinazioni canadesi servite da Porter Airlines nel codeshare agreement con British Airways è il seguente: Calgary, Charlottetown, Deer Lake, Edmonton, Halifax, Kelowna, Montreal (Metropolitan), Montreal (Trudeau), Ottawa, Quebec City, Saskatoon, St. John’s, Thunder Bay, Toronto (Pearson), Vancouver, Winnipeg, Victoria”, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)