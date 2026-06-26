Diamond Aircraft consegna il secondo DA62 MPP SurveyStar a Italian Remote Sensing

Diamond Aircraft annuncia la consegna di un secondo DA62 MPP SurveyStar a Italian Remote Sensing (IRS), a coronamento della proficua collaborazione tra le due organizzazioni.

“Italian Remote Sensing ha ordinato il secondo multi-purpose platform aircraft poco dopo l’inizio delle operazioni con il primo DA62 MPP. Questo rapido secondo ordine sottolinea le elevate prestazioni, l’efficienza e l’idoneità del velivolo per advanced aerial survey missions.

Il DA62 MPP SurveyStar è specificamente progettato per aerial data acquisition, offrendo un’eccezionale autonomia, bassi costi operativi e un ridotto impatto ambientale. I suoi motori Austro Engine AE330 a basso consumo di carburante e le basse emissioni lo rendono uno dei velivoli più ecocompatibili della sua categoria, un fattore sempre più importante nelle European aerial survey operations.

Quest’ultima consegna rafforza ulteriormente la presenza del DA62 MPP SurveyStar nell’aerial survey industry in Europa, dove la domanda di piattaforme sostenibili ed economicamente vantaggiose, in grado di supportare missioni di alta precisione, continua a crescere”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo lieti di vedere Italian Remote Sensing ampliare la propria flotta con un secondo DA62 MPP SurveyStar così rapidamente dopo l’entrata in servizio del primo velivolo”, ha dichiarato Mario Spiegel, Head of Sales at Diamond Aircraft. “Questa decisione sottolinea l’eccezionale efficienza operativa, l’affidabilità e le credenziali ambientali del velivolo. Il DA62 MPP continua a stabilire nuovi standard per le moderne aerial survey operations in tutto il mondo”.

“Italian Remote Sensing utilizza la piattaforma DA62 MPP per diverse missioni, tra cui environmental monitoring, mapping and geospatial data collection. L’aggiunta del secondo velivolo migliorerà significativamente la capacità operativa e la flessibilità”, prosegue Diamond Aircraft.

“La nostra esperienza con il primo DA62 MPP è stata estremamente positiva fin dal primo giorno”, ha affermato Luca Rampa, Managing Director of Italian Remote Sensing. “Le performance, l’efficienza e le capacità operative del velivolo hanno superato le nostre aspettative, rendendo naturale la decisione di acquisire una seconda unità. Questo investimento ci permette di soddisfare la crescente domanda, mantenendo al contempo il nostro impegno per sustainable aerial survey solutions”.

“Grazie alla sua spaziosa cabina, alla flessibilità nell’integrazione dei sensori e all’efficienza nei consumi leader del settore, il DA62 MPP SurveyStar continua a riscuotere successo tra gli operatori alla ricerca di high-performance and eco-conscious aerial survey platforms”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)