De Havilland Canada consegna un Twin Otter Classic 300-G a Zimex Aviation

De Havilland Canada annuncia la consegna di un Twin Otter Classic 300-G a Zimex Aviation, rafforzando ulteriormente la consolidata collaborazione tra le due società.

“L’aeromobile, serial number 998, è entrato a far parte della flotta globale di Zimex Aviation, supportando le passenger, cargo, humanitarian and remote logistics operations in tutto il mondo. La consegna rappresenta anche un traguardo significativo per De Havilland Canada, in quanto il primo production Twin Otter Classic 300-G entra in servizio. Zimex Aviation diventa il primo EASA operator del Twin Otter Classic 300-G.

Zimex Aviation, con sede centrale in Svizzera, opera con i Twin Otter da oltre cinquant’anni e continua a fare affidamento sulla versatilità e l’affidabilità di questo velivolo per supportare i clienti in alcuni degli ambienti operativi più impegnativi al mondo”, afferma De Havilland Canada.

“La consegna del primo production Twin Otter Classic 300-G a Zimex Aviation rappresenta un importante traguardo per De Havilland Canada e un nuovo capitolo di una partnership di lunga data”, ha dichiarato Ryan DeBrusk, Vice President, Sales and Marketing, De Havilland Canada. “Zimex si è costruita una reputazione eccezionale operando con i Twin Otter in tutto il mondo e la sua continua fiducia in questo velivolo testimonia il suo valore duraturo. Siamo orgogliosi di supportare la loro missione con l’ultima evoluzione del Twin Otter, che combina capacità comprovate con miglioramenti moderni che saranno al servizio delle loro operazioni per gli anni a venire”.

“Possiamo affermare con sicurezza che gli aerei Twin Otter sono stati la spina dorsale della nostra attività negli ultimi 56 anni”, ha dichiarato Daniele Cereghetti, Chief Executive Officer of Zimex Aviation Ltd. “Siamo lieti di accogliere questo velivolo nella nostra flotta e non vediamo l’ora di impiegarlo nelle nostre operazioni globali. Il Twin Otter rimane un aereo essenziale per le impegnative missioni che svolgiamo ogni giorno”.

“Il Twin Otter Classic 300-G è dotato di Garmin G1000 integrated flight deck, interni della cabina riprogettati e maggiore efficienza operativa, pur mantenendo le robuste STOL performance e la versatilità che hanno reso questo velivolo una scelta affidabile per gli operatori di tutto il mondo”, conclude De Havilland Canada.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)