Diamond Aircraft consegna i primi DA20i Katana ad AELO Swiss Academy

Diamond Aircraft ha annunciato la consegna dei primi due velivoli DA20i Katana ad AELO Swiss Academy, avvenuta con una cerimonia ufficiale presso la sede centrale dell’azienda a Wiener Neustadt.

“La consegna rappresenta la prima tappa di un accordo per la fornitura di più velivoli, annunciato nell’ottobre 2025. I nuovi velivoli supporteranno la continua espansione di AELO e il suo impegno nel fornire una formazione di volo moderna e di alta qualità”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo molto lieti di celebrare questo importante traguardo insieme ad AELO Swiss Academy”, ha dichiarato Jane Wang, Director of Sales, Marketing and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “La consegna dei primi velivoli DA20i Katana segna l’inizio di un nuovo capitolo nella nostra partnership. Progettato pensando all’efficienza, alla sicurezza e alle capacità di addestramento avanzate, il Katana continua a rappresentare il punto di riferimento per l’ab initio flight training in Europa e non solo”.

“Il nuovo European DA20i Katana è dotato del fuel-efficient Rotax 912 iSc3 Sport engine e del Garmin G500TXi glass cockpit, che offre avionica intuitiva, connettività moderna e una maggiore situational awareness. Grazie al collaudato composite airframe di Diamond, l’aeromobile rappresenta la piattaforma ideale per le scuole di volo che cercano prestazioni, durata e bassi costi operativi.

AELO Swiss Academy, Diamond Authorized Training Center con sede a Locarno, in Svizzera, integrerà il nuovo velivolo nella sua flotta esistente di aeromobili Diamond, che comprende i modelli DA40 e DA42“, prosegue Diamond Aircraft.

“Siamo lieti di dare il benvenuto al primo aeromobile di questa importante espansione della flotta presso AELO Aero Locarno”, ha dichiarato Stefano Buratti, CEO di AELO Swiss Academy. “In qualità di Diamond Authorized Training Center, apprezziamo da tempo l’impegno di Diamond Aircraft per la sicurezza, la qualità, l’innovazione e l’efficienza operativa. I loro aeromobili offrono una piattaforma di addestramento eccezionale e svolgono un ruolo importante nel garantire gli elevati standard di formazione che i nostri studenti si aspettano”.

“Fondata nel 1985, AELO Swiss Academy è una delle principali istituzioni europee per la formazione di piloti, riconosciuta per i suoi programmi di alto livello e gli elevati tassi di collocamento professionale dei suoi graduati. L’aggiunta del DA20i Katana rafforzerà ulteriormente le sue capacità formative e sosterrà la sua missione di offrire una world-class pilot education.

Diamond Aircraft e AELO Swiss Academy non vedono l’ora di proseguire con le consegne di velivoli nei prossimi mesi e di sviluppare ulteriormente la loro consolidata collaborazione”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)