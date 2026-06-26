ITA Airways celebra Umbria Jazz con un concerto in alta quota

ITA Airways è sponsor ufficiale di Umbria Jazz, uno dei festival musicali più prestigiosi e riconosciuti al mondo, punto di riferimento internazionale per la cultura jazz e per la grande musica dal vivo a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026.

“La partnership tra ITA Airways e Umbria Jazz nasce da una profonda affinità di visione e valori: due realtà italiane che rappresentano il Paese nel mondo, ambasciatrici di eccellenza, qualità, stile e capacità di creare connessioni autentiche tra persone, culture e territori.

Per celebrare questa sponsorship di valore, ITA Airways oggi ha dedicato ai passeggeri del volo AZ2045, Milano Linate – Roma Fiumicino, uno speciale show musicale, pensato per portare l’energia di Umbria Jazz direttamente in alta quota. La performance, realizzata con il coinvolgimento della marching band Funk Off, è poi proseguita anche in aeroporto con un’esibizione itinerante fino all’Hangar Lounge di ITA Airways, presso il Terminal 1 dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, dove l’esperienza musicale si è conclusa con un mini-concerto dedicato agli ospiti presenti”, afferma ITA Airways.

“La collaborazione di ITA Airways continuerà nel corso dell’intera manifestazione a Perugia dove la presenza della Compagnia ispirata al linguaggio universale della musica e alla libertà creativa del jazz, diventa un racconto collettivo in cui destinazioni, culture e persone si intrecciano in una composizione condivisa: The Sound of Connections, è il concept che prende vita da questa visione e che accompagnerà le attività di ITA Airways durante il festival, trasformando gli spazi presidiati in un’occasione per creare nuove armonie tra mondi, emozioni e prospettive.

A tradurre questo concept in esperienza, la Compagnia sarà presente a Perugia con uno spazio esperienziale in Piazza Italia e con la “ITA Airways Jazz Lounge”, pensati per avvicinare il pubblico all’universo ITA Airways attraverso attività interattive e momenti di engagement ispirati al dialogo tra viaggio e musica. Il percorso si completerà con iniziative dedicate, tra cui la titolazione in esclusiva del concerto di Gilberto Gil all’Arena Santa Giuliana e la proiezione di contenuti video dedicati”, prosegue ITA Airways.

“Essere al fianco di Umbria Jazz significa investire in un’eccellenza culturale italiana capace di parlare al mondo e di raccontare un’idea contemporanea di Made in Italy fatta di qualità, accoglienza e creatività. Come Compagnia aerea che connette ogni giorno persone, luoghi e storie, crediamo in iniziative che trasformano la connessione in esperienza e il viaggio in occasione di incontro e scoperta, valorizzando i territori e le comunità che li rendono unici”, ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways.

“Con questa partnership, ITA Airways rafforza il proprio impegno nella promozione della cultura come motore di connessione, sviluppo e reputazione internazionale del Paese, confermando il proprio ruolo di ambasciatrice dell’Italia nel mondo.

Perché volare e ascoltare, in fondo, condividono la stessa natura: ampliare gli orizzonti”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)