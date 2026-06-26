News Brevi – 26.06.2026

SMARTWINGS INTRODUCE DUE NUOVE ROTTE DA PRAGA A BERGEN E VENEZIA PER LA STAGIONE INVERNALE – Smartwings informa: “Smartwings amplia la propria offerta di voli di linea da Praga con due nuove destinazioni nel per la stagione invernale 2026/2027. A partire dal 22 ottobre 2026, la compagnia opererà voli di linea per Venezia, mentre dal 26 ottobre 2026 saranno inaugurati i collegamenti diretti per Bergen, in Norvegia. Le nuove rotte per Venezia e Bergen andranno ad arricchire l’ampio network di voli di linea di Smartwings da Praga verso decine di destinazioni europee, rafforzando ulteriormente l’offerta della compagnia per la prossima stagione invernale. Il collegamento diretto tra Praga e Venezia sarà operativo quattro volte alla settimana, il lunedì, giovedì, venerdì e domenica. La nuova rotta consoliderà la presenza di Smartwings sul mercato italiano e amplierà l’offerta di collegamenti diretti verso una delle destinazioni più apprezzate per i viaggi di breve durata e i weekend. Dal 26 ottobre 2026, Smartwings inaugurerà inoltre i voli di linea per Bergen, seconda città della Norvegia e porta d’accesso ai celebri fiordi norvegesi. Il collegamento tra Praga e Bergen sarà operato due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì. Bergen entrerà così a far parte del network di destinazioni del Nord Europa della compagnia, offrendo ai viaggiatori un comodo collegamento diretto verso una delle aree più affascinanti della Scandinavia”. “L’espansione della nostra offerta di voli di linea rientra nella strategia di lungo termine volta a rafforzare i collegamenti tra Praga e le più interessanti destinazioni europee. Sia Bergen sia Venezia sono mete molto apprezzate dai turisti. Siamo convinti che questi nuovi collegamenti diretti saranno accolti con favore non solo dai viaggiatori cechi, ma anche dai visitatori stranieri diretti nella Repubblica Ceca”, ha dichiarato Michal Vana, Sales Director di Smartwings. Francesco Sgambelluri, CEO di Spazio, General Sales Agent di Smartwings in Italia, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dell’ampliamento dell’offerta Smartwings da Praga con l’introduzione di due nuove destinazioni per la stagione invernale 2026/2027. Il nuovo collegamento verso Venezia rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei rapporti tra Repubblica Ceca e Italia, due mercati con importanti flussi turistici e commerciali. Come GSA Italia siamo impegnati a supportare la crescita della compagnia sul mercato italiano, lavorando a stretto contatto con partner, agenzie di viaggio e operatori turistici per valorizzare queste nuove opportunità e contribuire allo sviluppo del traffico leisure e business”. “Le nuove rotte per Venezia e Bergen si aggiungono alle altre novità previste nell’operativo invernale 2026/2027 di Smartwings. Il 23 ottobre 2026 la compagnia inaugurerà infatti anche il nuovo collegamento diretto tra Praga e Lisbona. Contestualmente aumenteranno da due a tre voli settimanali le frequenze verso Porto, Bilbao e Tolosa. Un’altra importante novità riguarda Nizza, destinazione finora servita esclusivamente durante la stagione estiva e che entrerà a far parte anche dell’operativo invernale della compagnia”, conclude Smartwings.

ENAC A EXPOAID 2026 – L’Enac informa: “Enac è presente con un proprio stand all’Expo Aid 2026, in corso al Palacongressi di Rimini dal 25 al 27 giugno. L’iniziativa, promossa dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, rappresenta il più grande evento nazionale dedicato al terzo settore, alle associazioni e alle realtà che si occupano di inclusione e disabilità. Il Ministro Locatelli ha fatto visita allo spazio Enac, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto al Direttore Tutela dei Diritti dei Passeggero Mark De Laurentiis e ai colleghi della Direzione: Gerolamo Longo, Elisabetta Diana, Michele Schiavone e Francesco Bravetti. Nello stand Enac, i numerosi visitatori hanno potuto acquisire informazioni sui progetti dell’Ente volti a facilitare l’esperienza del viaggio aereo ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità (PRM). Iniziative richiamate anche dal Dott. De Laurentiis che oggi, 26 giugno, è intervenuto al seminario “Muoversi, vivere e partecipare”, dedicato al tema dell’accessibilità e del diritto alla mobilità. Tra queste, #OneClickAway progetto che permette alle persone con disabilità di accedere subito alle informazioni per le prenotazioni aeree, e “Autismo – in viaggio attraverso l’aeroporto” dedicato alle persone autistiche. E ancora, la Safety Briefing Card per i passeggeri ciechi e ipovedenti, l’iniziativa IIDII, che consente alle persone sorde di comunicare in tempo reale nella lingua dei segni grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale, e la collaborazione avviata con ITA Airways e il settore ferroviario per favorire l’accessibilità intermodale. Nel pomeriggio anche il volo dimostrativo di WEFLY! promosso da Enac con fumogeni colorati. Si tratta di una pattuglia di volo in formazione costituita da persone con disabilità: volare e pilotare è possibile per tutti, nessuno escluso”.

RYANAIR MODIFICA L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI PER LE FAMIGLIE PER CONFORMARSI AGLI STANDARD DEL SETTORE – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato che la sua long-standing family seating policy è pienamente conforme a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti. Ryanair non applica alcun supplemento per i bambini che siedono accanto al genitore o all’adulto accompagnatore. Come tutti gli adulti che selezionano un posto riservato, gli adulti che viaggiano con bambini pagano una tariffa per il posto riservato, ma possono selezionare gratuitamente posti riservati accanto a sé per un massimo di 4 bambini sulla stessa prenotazione. Ciò significa che i genitori che viaggiano con bambini pagano solo per un posto riservato (per adulti) – a una tariffa scontata – ma non pagano nulla per gli altri 4 posti riservati per i bambini che viaggiano con loro. Questa politica ha offerto alle famiglie la certezza dell’assegnazione dei posti al momento della prenotazione, un aspetto che le famiglie hanno apprezzato tanto quanto le tariffe più basse di Ryanair”. “Per le prenotazioni effettuate a partire dal 25 giugno, gli adulti che viaggiano con bambini e che non desiderano selezionare o pagare per un posto riservato, riceveranno la comunicazione dell’assegnazione (gratuita) del posto dopo aver effettuato il check-in, come avviene con la maggior parte delle altre compagnie aeree europee. Le famiglie che optano per questa assegnazione casuale di posti vicini saranno probabilmente sistemate nella parte posteriore della cabina, poiché le prime file tendono ad essere riservate e a esaurirsi per prime. Le famiglie che preferiscono scegliere i posti al momento della prenotazione e assicurarsi le file migliori in prima fila potranno farlo pagando un supplemento per la prenotazione del posto, in linea con la politica applicata dalla maggior parte delle altre compagnie aeree europee. Questa modifica allineerà la politica di Ryanair in materia di posti per famiglie a quella della maggior parte delle altre compagnie aeree dell’EU, rispondendo così alla volontà delle autorità di regolamentazione europee. La modifica non comporterà alcun aumento dei ricavi per Ryanair, mentre le famiglie continueranno a risparmiare miliardi di euro ogni anno scegliendo di viaggiare con la compagnia aerea più economica d’Europa”, conclude Ryanair.

SWISS: DIETER VRANCKX ASSUME LA CARICA DI CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, ASHWIN BAHT RITORNA NEL BOARD – SWISS informa: “Dieter Vranckx ha assunto la Chairmanship del Board of Directors of SWISS. Ashwin Bhat, CEO di Lufthansa Cargo ed ex membro dello SWISS Board of Directors, è stato eletto nel Board. Entrambi vantano una pluriennale esperienza dirigenziale e conoscono SWISS molto bene grazie ai loro precedenti ruoli all’interno della compagnia”. “A seguito della decisione del Chairman of the Board Reto Francion di non ricandidarsi, Dieter Vranckx assumerà la carica di Chairman of the Board of Directors of Swiss International Air Lines (SWISS). Dieter Vranckx ha ricoperto la carica di CEO di SWISS dal 2021 al 2024 ed è membro del Board of Directors dal 2024. Oggi è membro dell’Executive Board of the Lufthansa Group e, in qualità di Chief Commercial Officer, è responsabile delle attività commerciali del Gruppo. Ashwin Bhat è stato recentemente eletto nel Boad of Directors. Ricopre la carica di Chief Executive Officer of Lufthansa Cargo da aprile 2023, dopo aver ricoperto la posizione di Chief Commercial Officer da marzo 2021. In precedenza, da ottobre 2015, ha diretto SWISS WorldCargo a Zurigo. Ashwin Bhat è entrato a far parte dell’ex Swisscargo AG nel 1999 e da allora ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Aveva già fatto parte dello SWISS Board of Directors dal 2023 al 2024”, prosegue SWISS. “Con Dieter Vranckx e Ashwin Bhat, il Board of Directors si arricchisce di due personalità con una vasta esperienza nel settore dell’aviazione internazionale, che conoscono SWISS in modo eccezionale grazie ai molti anni di servizio all’interno della compagnia”, conclude SWISS.

L’AIRBUS H160 ENTRA A FAR PARTE DI LIFE LIGHT – Airbus Helicopters informa: “Memorial Hermann Life Flight è leggendaria nel mondo dei servizi di elisoccorso. È stato il primo programma di elisoccorso in Texas e il secondo negli Stati Uniti. Il programma, fondato dal Dr. James Henry “Red” Duke, era pionieristico al momento del suo lancio nel 1976. Cinquant’anni dopo, continua a innovare e introdurrà il primo H160 con air medical cabin, realizzato da Metro Aviation. La decisione di utilizzare l’H160 è strategica. Mentre l’attuale flotta di H145 gestisce le principali missioni urbane, Life Flight ritiene che l’H160, più grande, possa estendere la portata del Memorial Hermann ai pazienti più distanti, senza necessariamente dipendere da velivoli ad ala fissa, offrendo rotte dirette con meno trasferimenti”. Damon Sanger, Director of Aviation, spiega: “L’H160 ci offrirà più opzioni: maggiore autonomia, velocità superiore. Potremo raggiungere pazienti che non sarebbero raggiungibili con la nostra flotta attuale. La sicurezza dell’avionica, l’Helionix cockpit e gli autopilots sono i motivi specifici per cui abbiamo scelto l’H160. Ci permette di svolgere il nostro lavoro in modo più efficiente per i nostri pazienti”. Metro Aviation di Shreveport, Louisiana, si è occupata dell’ottimizzazione della cabina più ampia dell’H160. Per Milton Geltz, Managing Director at Metro, la chiave era creare un ambiente ergonomicamente perfetto. “In Metro Aviation, dedichiamo molto tempo all’analisi dei progetti per garantire che ogni configurazione superi le aspettative e alleggerisca il carico di lavoro degli operatori sanitari, già impegnati in un lavoro stressante”, spiega Geltz. “Questa cabina è stata progettata per garantire alle squadre mediche lo spazio e la flessibilità necessari per lavorare in modo efficiente, con l’attrezzatura giusta a portata di mano”. In definitiva, l’avionica avanzata dell’H160 si limita a supportare un equipaggio addestrato, consentendogli di concentrarsi sulla missione. “Quando si tratta di air medical, ci affidiamo a molta autonomia”, afferma il Life Flight’s Programme Director Rudy Cabrera. “Si è responsabili della cura del paziente fin dall’inizio. Spetta all’equipaggio prendere decisioni salvavita”.

EUROWINGS HOLIDAYS E TENERIFE INCONTRANO 200 AGENZIE DI VIAGGIO IN GERMANIA – Eurowings informa: “Eurowings Holidays ha partecipato questa settimana al suo primo roadshow come tour operator e, insieme a Turismo de Tenerife, ha invitato le agenzie di viaggio partner di quattro città tedesche a partecipare a incontri personali. La serie di eventi si è svolta dal 22 al 25 giugno a Colonia, Essen, Amburgo e Potsdam. Hanno partecipato circa 200 agenzie di viaggio. Oltre a fornire una panoramica della gamma di vacanze offerte da Eurowings Holidays, i rappresentanti di Turismo de Tenerife e di undici hotel partner hanno presentato l’ampia varietà di opzioni per vacanze e tempo libero disponibili nelle Isole Canarie. L’attenzione è rivolta in particolare ai vacanzieri attivi con interesse per lo sport, le attività outdoor e le esperienze culinarie. La stretta collaborazione tra i due partner si riflette anche in una promozione congiunta: per le prenotazioni effettuate tra il 29 giugno e il 12 luglio 2026, i clienti riceveranno uno sconto del 60% sul supplemento per il trasporto di cycling, sports and golf luggage per i viaggi a Tenerife. Invece dei 50 euro standard a tratta, il trasporto di tali bagagli costerà solo 20 euro a tratta, o 40 euro per un volo di andata e ritorno. L’offerta è valida per i voli fino al 27 marzo 2027, salvo disponibilità. Il roadshow evidenzia anche il potenziale delle iniziative di marketing congiunte tra le destinazioni e Eurowings Holidays”. “La partnership con Turismo de Tenerife è un ottimo esempio di come possiamo collaborare per sviluppare offerte mirate a specifici segmenti di pubblico”, afferma Jan Osmers, responsible for partnerships at Eurowings Holidays. “La combinazione del prodotto di un tour operator, delle offerte di volo e di servizi aggiuntivi adeguati crea nuove opportunità per raggiungere target groups comuni”.

BOEING E’ STATA SELEZIONATA PER LA U.S. SPACE FORCE PER ESTENDERE LE SECURE MILITARY COMMUNICATIONS – Boeing informa: “La U.S. Space Force ha selezionato Boeing per la fase successiva di un programma che contribuirà a estendere e migliorare le secure military communications per gli utenti di tutto il mondo. Il contratto per Mobile User Objective System Service Life Extension (MUOS SLE), del valore massimo di 2 miliardi di dollari, prevede la fornitura di due narrowband communications satellites che privilegiano la trasmissione affidabile di voce e dati essenziali, aiutando gli utenti a rimanere connessi. La consegna del primo satellite è prevista per il 2031. MUOS SLE è progettato per sostenere e migliorare una capacità di comunicazione critica utilizzata dagli utenti militari che operano a terra, in mare e in aria, soprattutto in luoghi dove è più difficile mantenere connessioni affidabili”. “Siamo grati per la fiducia che la U.S. Space Force ha riposto nel nostro team per una capacità importante per i military users di tutto il mondo”, ha dichiarato Sam Greaves, vice president of Boeing Space Mission Systems. “Per coloro che dipendono da questa connettività, l’esigenza è chiara: comunicazioni sicure che funzionino in condizioni difficili. Il nostro team conosce questa missione ed è pronto ad aiutare il cliente ad estendere e migliorare un sistema su cui fa affidamento ogni giorno”. “Boeing apporta al programma decenni di esperienza nelle Ultra High Frequency, o UHF, e ha svolto un ruolo chiave nell’attuale costellazione MUOS sviluppando e fornendo i relativi payload. I segnali UHF possono mantenere le connessioni in condizioni in cui altri collegamenti di comunicazione potrebbero avere difficoltà, come terreni impervi, aree urbane densamente popolate e condizioni meteorologiche avverse. L’approccio di Boeing è progettato per aumentare la capacità di comunicazione, ridurre le interferenze e migliorare la connettività, contribuendo a supportare le operazioni globali per tutto il prossimo decennio. Basato sul collaudato 702MP medium-class spacecraft, il sistema è progettato per fornire le comunicazioni ad alta capacità e ad alte prestazioni richieste da questa missione”, prosegue Boeing. “Questo riconoscimento si fonda sulla nostra solida esperienza nel settore UHF e sulla fiducia che abbiamo costruito supportando questa missione cruciale per la sicurezza nazionale”, ha dichiarato Ryan Reid, senior director of Space Communications Programs at Boeing. “Quando gli utenti militari operano nelle condizioni più difficili, questa narrowband capability è vitale. Sfruttando la nostra linea di produzione del satellite 702MP, offriamo alla U.S. Space Force un’immediata capacità di esecuzione, un’affidabilità comprovata e la prevedibilità delle tempistiche”.

AMERICAN AIRLINES: DFW E’ FONDAMENTALE PER IL NETWORK DI AMERICAN – American Airlines informa: “Nell’ultimo episodio di Forever ForwardSM at DFW, il Chief Commercial Officer di American Airlines, Nat Pieper, parla dell’importanza del Dallas Fort Worth International Airport (DFW) per l’intera rete di American Airlines e degli investimenti che la compagnia sta effettuando per rafforzare ulteriormente il suo hub più grande e meglio collegato. DFW ha un impatto enorme sul resto delle operazioni della compagnia aerea e sui viaggi dei quasi 700.000 passeggeri che American Airlines serve ogni giorno in tutta la sua rete globale. Ogni giorno, più passeggeri e più bagagli transitano per DFW rispetto a qualsiasi altro aeroporto del network di American Airlines: oltre il 30% di tutti i passeggeri e i bagagli registrati in transito ogni giorno transitano per l’hometown airport della compagnia. Forever ForwardSM at DFW è la nuova serie di brevi video di American Airlines che porta gli spettatori dietro le quinte del progetto di modernizzazione pluriennale di DFW. In quanto hometown airport e hub principale di American Airlines, DFW accoglie più passeggeri di qualsiasi altro aeroporto della rete della compagnia. American sta investendo miliardi di dollari per modernizzare e potenziare il suo hub principale, offrendo un’esperienza molto più agevole ai clienti e ai membri del team, garantendo maggiore certezza sugli orari e sulle coincidenze e migliorando la capacità di DFW di gestire condizioni meteorologiche avverse e altri imprevisti. Forever ForwardSM at DFW presenta gli aggiornamenti che i clienti vedranno nei prossimi anni e fa parte del costante impegno di American Airlines nei confronti del Texas e delle numerose comunità servite dalla compagnia, coinvolgendo i clienti nel raggiungimento di importanti traguardi”.

UNIVERSUM RANKINGS 2026: DASSAULT AVIATION CONFERMA IL SUO APPEAL TRA STUDENTI E NEOLAUREATI – Dassault Aviation informa: “Nel 2026, la società di ricerca svedese Universum ha classificato Dassault Aviation tra le aziende francesi più attraenti in tutti i settori per studenti e neolaureati. Anche quest’anno, il panel di studenti di ingegneria intervistati ci ha classificato al 4° posto tra le loro aziende preferite. Stiamo guadagnando terreno tra gli IT students, che ci hanno classificato al 13° posto. Dassault Aviation è diventata anche la 27ª azienda più popolare tra i business school students. Questa classifica si basa su un sondaggio condotto tra novembre 2025 e maggio 2026 su 20.000 studenti provenienti da 173 scuole e università”.

LOCKHEED MARTIN E INSTA REALIZZERANNO IL PRIMO MLRS CFCS SUSTAINMENT CENTRE – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e l’azienda tecnologica finlandese Insta stanno portando avanti la creazione del primo sustainment centre europeo per M270A2 and HIMARS® MLRS CFCS presso la Insta facility in Tampere, Finlandia. Questo sarà il primo MLRS fire control system maintenance and sustainment centre in Europa. La nuova facility dimostra l’impegno di Lockheed Martin nei confronti dei clienti europei e migliora la prontezza di supporto regionale per gli M270A2 and HIMARS operators in tutta Europa. Si tratta di un’iniziativa che rientra nella cooperazione industriale indiretta legata al Finland F-35 program. Per Insta, questa nuova capacità rappresenta un passo significativo nel suo European sustainment and lifecycle support business e rafforza ulteriormente la sua posizione di esperto in questo settore per sistemi di difesa complessi. Inoltre, consolida la cooperazione internazionale tra la Finlandia e le altre nazioni alleate”. “La nostra partnership con Insta crea in Finlandia il primo dedicated CFCS sustainment centre europeo in Finlandia, ampliando l’assistenza per i sistemi M270A2 e HIMARS in tutto il continente. La struttura garantisce la supply chain, velocizza la logistica e i servizi tecnici e assicura la disponibilità dei sistemi”, ha dichiarato Gaylia Campbell, vice president and general manager, Lockheed Martin Tactical Missiles. “Questo accordo è reso possibile grazie a un memorandum d’intesa (MoU) firmato da Lockheed Martin e Insta lo scorso dicembre durante la cerimonia di presentazione del primo dei 64 F-35A destinati alla Finlandia, con l’obiettivo di approfondire l’innovazione nel settore della difesa e rafforzare la resilienza e la capacità industriale. In qualità di partner strategico delle Finnish Defence Forces, Insta sta sviluppando una long-term maintenance and lifecycle support capability per gli avionics systems della F-35 fleet finlandese”, conclude Lockheed Martin.

L’EASA PUBBLICA LE NUOVE EAR FOR EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDERS – L’EASA informa: “L’EASA ha pubblicato gli emendamenti 16 e 15 delle Easy Access Rules (EAR) for European Technical Standard Orders (CS-ETSO). La pubblicazione odierna include anche le versioni corrette degli emendamenti 11-14 delle EAR per ETSO”.

EUROFIGHTER: UN MILIONE DI ORE DI VOLO NON E’ SOLO UN NUMERO – Eurofighter informa: “L’Eurofighter Typhoon ha raggiunto un traguardo incredibile, ma cosa rappresenta concretamente un milione di ore di volo? Per Jen Richley, Operational Factors Manager at Eurofighter and a former fast jet operator, la risposta è chiara: “Un milione di ore di volo non è solo un numero, è il riflesso di anni di professionalità, affidabilità e lavoro di squadra””. “Cosa si intende per ora di volo? Inizia con il decollo e termina con l’atterraggio, ma la vera storia inizia molto prima che il pilota si allacci le cinture”. “Per ogni sortita, si parla di circa due ore di lavoro concentrato prima del decollo. Ci sono i controlli dei sistemi, il rifornimento, l’armamento, il caricamento dei dati di missione”, afferma Jen. “Dietro tutto, ci sono ore di manutenzione e preparazione ingegneristica. C’è sempre un team di ingegneri che si occupa di tutto”. “In un tipico squadrone di prima linea, ci sono sei volte più ingegneri che piloti. Il loro lavoro copre ogni aspetto, dall’idraulica all’avionica, dai sistemi di alimentazione al download dei dati di volo. E questo è solo l’impegno quotidiano”, aggiunge Jen. “C’è anche una manutenzione periodica più approfondita che ne garantisce l’affidabilità a lungo termine”. Forse l’aspetto più notevole del traguardo del milione di ore di volo è il record di sicurezza del Typhoon. “Il numero di airframe losses è ancora estremamente basso, anche dopo tutte queste ore”, afferma Jen. “È straordinario, soprattutto se si considerano i tipi di missioni che svolgiamo, le manovre ad alta accelerazione, il rilascio di armi, le missioni a lungo raggio, i complessi compiti multiruolo. I motori, l’avionica e i sistemi d’arma Eurojet sono progettati per garantire affidabilità sotto pressione, e questo ha dato i suoi frutti in tutte le nazioni in cui opera”. “Non è mai solo il pilota. Ogni ora di volo rappresenta un intero iceberg di impegno: gli ingegneri, gli analisti dei dati, gli specialisti delle attrezzature di sicurezza, i controllori del traffico aereo, la supply chain, gli sviluppatori di software e tutti coloro che sono coinvolti nella progettazione, certificazione e assistenza di questo velivolo”, conclude Jen Richley, Operational Factors Manager at Eurofighter.

RAYTHEON SI AGGIUDICA CONTRATTO CON LA U.S. NAVY PER LA PRODUZIONE DI AIM-9X BLOCK II – Raytheon informa: “Raytheon, società di RTX, si è aggiudicata un contratto da 1,1 miliardi di dollari con la U.S. Navy per la produzione di missili AIM-9X Block II. In base al contratto, Raytheon produrrà missili AIM-9X, insieme all’hardware e al software associati, per U.S. and Foreign Military Sales customers”. “I nostri team hanno ottimizzato la produzione, ridotto i tempi di consegna e incrementato le consegne dei missili AIM-9X per tenere il passo con la crescente domanda”, ha dichiarato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Questo contratto, insieme alla nostra stretta collaborazione con la U.S.Navy, ci consente di mantenere questo slancio e garantire che le forze statunitensi e alleate dispongano di questa capacità avanzata e collaudata, di cui hanno bisogno in ambienti ad alto rischio”. “L’AIM-9X è il più avanzato infrared tracking, short-range air-to-air and surface-to-air missile e ha dimostrato la sua efficacia in diversi teatri operativi in tutto il mondo. Il sistema è configurato per una facile installazione su un’ampia gamma di velivoli moderni e offre opzioni di difesa a più livelli con ground launched capabilities, incluso il National Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). Utilizzato dagli Stati Uniti e da oltre 35 nazioni alleate e partner, l’AIM-9X è una risorsa fondamentale. Per soddisfare la crescente domanda, Raytheon sta aumentando la sua capacità produttiva a 2.500 missili all’anno. La maggior parte del lavoro previsto da questo contratto si svolgerà a Tucson, Arizona”, conclude Raytheon.

SAFRAN CONFERMA LE TRATTATIVE PER EXAIL TECHNOLOGIES – Safran informa: “A seguito di recenti indiscrezioni di mercato, Safran conferma di aver avviato trattative esclusive per una potenziale acquisizione di Exail Technologies, al prezzo di 128,50 euro per azione, che avverrebbe tramite l’acquisizione della quota di controllo detenuta dalla Gorgé family, seguita da un’offerta pubblica obbligatoria. Non vi è alcuna garanzia che tali trattative si concludano con un accordo o con il perfezionamento dell’operazione prevista”.

AIR CANADA SI PREPARA AI VIAGGI ESTIVI CELEBRANDO IL MEGLIO DEL CANADA – Air Canada informa: “Air Canada prevede di accogliere a bordo oltre 1 milione di passeggeri nel corso della prossima settimana, dando il via alla stagione estiva con un programma completo di voli in tutto il Canada. Con oltre 50 destinazioni in tutto il Canada, la compagnia aerea celebra il meglio del Paese da costa a costa e oltre, mettendo in contatto i canadesi con le persone, i luoghi e le esperienze che rendono il Canada un posto davvero speciale per tutti. Con l’avvicinarsi della Festa del Canada, i clienti possono aspettarsi dettagli speciali durante tutto il viaggio, che riflettono l’orgoglio che ogni dipendente prova nell’essere il vettore di bandiera del Paese”. “Per molti canadesi, le vacanze estive sono il momento in cui esplorano, scoprono e condividono esperienze, sia in Canada che in siti di rilevanza storica all’estero, e siamo orgogliosi del ruolo che svolgiamo nella vita dei viaggiatori canadesi”, ha dichiarato Tom Stevens, Vice President of Customer Experience and Service Operations at Air Canada. “Siamo pronti per l’intensa stagione estiva e i nostri team si impegnano a guidare i nostri clienti con un autentico senso di orgoglio canadese, condividendo il meglio del Paese con il mondo”. “Air Canada si impegna a migliorare ogni fase del viaggio dei suoi clienti. Dall’assistenza dedicata e personalizzata per famiglie, anziani e persone con disabilità, alle lounge premium e alle specialità locali selezionate, i clienti possono aspettarsi un supporto impeccabile e una calorosa ospitalità tipicamente canadese quest’estate”, prosegue Air Canada. “L’estate è il periodo in cui i canadesi si ricongiungono con le famiglie, esplorano nuovi luoghi e creano ricordi indelebili, e il nostro obiettivo è rendere ogni fase di questo viaggio più semplice e connessa”, ha dichiarato Carlos Faxas, Vice President of Digital Products at Air Canada. “L’app mobile di Air Canada offre ai clienti l’accesso a informazioni in tempo reale durante tutto il viaggio, dal check-in e l’imbarco agli aggiornamenti sui voli e al tracciamento dei bagagli, aiutandoli a viaggiare con maggiore sicurezza. Dietro le quinte, la tecnologia supporta anche i nostri team in aeroporto e a bordo, consentendo loro di concentrarsi su ciò che conta di più: offrire un’esperienza di viaggio fluida, attenta e tipicamente canadese”.

DELTA POTENZIA I SUOI SERVIZI PER IL CES 2027 – Delta informa: “Delta sta intensificando i suoi servizi per Las Vegas in occasione del CES® 2027 con oltre 120 voli giornalieri di punta che collegheranno la città ai principali centri d’affari negli Stati Uniti e nel resto del mondo, inclusi nuovi voli diretti da Hong Kong e Taipei”. “Il CES continua a essere uno degli eventi globali più importanti per l’innovazione e Delta si trova in una posizione privilegiata per collegare i clienti a Las Vegas da tutta la sua rete”, ha dichiarato Jeff Arinder – Vice President, International Network Planning. “Con i nuovi collegamenti da Hong Kong e Taipei e l’ampliamento dei voli da importanti mercati statunitensi come Austin, rendiamo più facile che mai per i clienti raggiungere il CES con un’esperienza di viaggio premium e senza intoppi”. “L’espansione di quest’anno si basa su tre importanti novità: nuovo nonstop service da Hong Kong (HKG) a Las Vegas (LAS); nuovo nonstop service da Taipei (TPE) a Las Vegas (LAS); aumento della frequenza dei voli da Austin (AUS) a due al giorno. Nel complesso, questi aggiornamenti rafforzano ulteriormente la posizione di Delta come compagnia aerea leader a livello globale per i viaggi in occasione del CES. Il programma di voli Delta per il CES prevede numerosi voli dai suoi hub principali, garantendo un accesso senza interruzioni a Las Vegas con un solo scalo da tutta la rete. Ulteriori voli diretti da città come San Jose (SJC), San Diego (SAN) e Orange County (SNA) ampliano ulteriormente l’offerta, mentre alcuni voli selezionati da città della Florida sono operativi durante i periodi di punta”, conclude Delta.