Austrian Airlines prosegue nel rinnovo della sua flotta

Il terzo Boeing 787-9 Dreamliner di Austrian Airlines, OE-LPG ha iniziato le scheduled operations il 1° giugno.

“Il nuovo membro della flotta di Austrian Airlines ha ufficialmente iniziato lo scheduled service. Il volo inaugurale si è svolto da Vienna International Airport a Montreal (YUL), Canada. OE-LPG ha contiuato a operare su questa rotta nelle settimane successive”, afferma Austrian Airlines.

Stefan-Kenan Scheib, COO di Austrian Airlines: “Siamo lieti che il rinnovamento della nostra flotta a lungo raggio stia proseguendo. Altri due Boeing 787-9 Dreamliner si uniranno alla flotta di Austrian entro la fine dell’anno”.

“Austrian ha rilevato gli aeromobili da Lufthansa. Il Dreamliner è stato trasferito dalla Germania a Taipei in aprile, dove sono state effettuate le procedure di accettazione da parte di Lufthansa, la registrazione e la Austrian certification, nonché tutte le modifiche e gli interventi sulla cabina. L’aereo ha poi ricevuto la Austrian livery a Teruel, Spagna. Una volta completati tutti i lavori, l’aereo, con registrazione OE-LPG, è atterrato a Vienna Airport nel pomeriggio della domenica di Pentecoste ed è stato preso in consegna da Austrian.

Il rinnovo della long-haul fleet di Austrian è iniziato già nel 2024. Da allora, due Dreamliner – con registrazioni OE-LPM e OE-LPL – sono in servizio per Austrian Airlines. Entro la fine della stagione invernale 2028/2029, la Austrian long-haul fleet sarà composta esclusivamente da Boeing 787-9 Dreamliner e comprenderà 12 aeromobili. I sei Boeing 777 e i tre Boeing 767 ancora in servizio sulla flotta a lungo raggio di Austrian Airlines saranno gradualmente dismessi – questi ultimi entro la fine dell’anno”, prosegue Austrian Airlines.

“Oltre alla modernizzazione della long-haul fleet, è in corso anche un rinnovamento della short- and medium-haul fleet di Austrian Airlines. In questo ambito, la Airbus fleet di Austrian Airlines si arricchirà di sei nuovi Airbus A320neo, portando il totale a 46 aeromobili Airbus. Due di questi velivoli dovrebbero arrivare già nell’estate 2026.

I 17 aeromobili Embraer saranno gradualmente dismessi. Tre Embraer hanno già lasciato la flotta di Austrian Airlines e si prevede che il prossimo Embraer verrà ritirato dal servizio a luglio 2026.

In sintesi, Austrian Airlines sta modernizzando e armonizzando l’intera flotta. Le cinque flotte – Embraer, Airbus, Boeing 767, Boeing 777 e Boeing 787-9 – saranno in futuro consolidate in due flotte all’avanguardia: Airbus A320 Family e Boeing 787-9 Dreamliner“, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)