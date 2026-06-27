News Brevi – 27.06.2026

GE AEROSPACE PORTA IL JET ENGINE PIU’ GRANDE E POTENTE DEL MONDO, IL GE9X, AL NATIONAL MALL DI WASHINGTON D.C. – GE Aerospace informa: “Mentre gli Stati Uniti celebrano il loro 250° anniversario nel 2026, GE Aerospace celebra questo traguardo storico rendendo omaggio alle innovazioni che hanno definito l’aviazione americana per oltre un secolo. GE Aerospace esporrà il commercial engine più grande e potente mai costruito al mondo, il GE9X, al National Mall in occasione della Great American State Fair. I visitatori potranno ammirare da vicino una delle conquiste più avanzate dell’aviazione moderna e scoprire le tecnologie rivoluzionarie che rendono possibile il GE9X, il motore che equipaggerà il Boeing 777X quando entrerà in servizio nel 2027. Accanto al GE9X, GE Aerospace accoglierà i visitatori con un’esperienza interattiva al National Mall intitolata “A Window Into The Future” . Grazie a tre aircraft windows alti 6 metri, i partecipanti potranno godere di una vista privilegiata su momenti cruciali della storia dell’aviazione, ammirando motori che hanno contribuito a plasmare il panorama aeronautico americano e che costituiscono le fondamenta del futuro del volo. Per vedere da vicino il GE9X, si può visitare la GE Aerospace installation: National Mall, Washington, D.C., dal 25 giugno al 10 luglio”.

PRESENTATO IL PROGETTO CROSS-CONNECT – Nel contesto dell’Adriatic Sea Forum in corso a Venezia, si è tenuta ieri la presentazione del progetto CROSS-CONNECT, finalizzato all’integrazione gestionale tra trasporto marittimo, aereo e urbano nell’area adriatica e finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, del quale la Regione del Veneto è Autorità di Gestione. I partner coinvolti nel progetto – i porti di Venezia, Bari-Brindisi, Pola e Dubrovnik, gli aeroporti di Venezia e Dubrovnik, le aziende di trasporto urbano di Bari-Brindisi e Pola – hanno illustrato il documento “Strategic Roadmap – The Framework of Innovative Intermodal Connections Between Ports and the Hinterland” e le soluzioni sperimentate di mobilità integrata e sostenibile con le relative pianificazioni e governance. Gli otto partner si sono concentrati sulle aree metropolitane di pertinenza (Venezia, Bari-Brindisi, Pola, Dubrovnik), contribuendo ciascuno agli obiettivi generali con una metodologia implementata e testata sulle realtà del territorio in cui insistono le loro attività. L’incontro si è concluso con la firma di un Memorandum of Understanding da parte dei partner, a testimonianza della volontà di proseguire la collaborazione oltre la fase sperimentale, passando all’applicazione di quanto elaborato e a soluzioni da proporre e esportare anche in altre realtà omogenee per attività e servizi. Tra le iniziative più innovative sviluppate da CROSS-CONNECT rientra il progetto pilota realizzato nell’area veneziana grazie alla collaborazione tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e SAVE, società di gestione dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia. Il progetto si concentra sull’intermodalità tra trasporto aereo e marittimo, promuovendo una maggiore integrazione tra porto e aeroporto attraverso soluzioni organizzative, tecnologiche e operative, in un’ottica di accrescimento dell’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. L’oggetto specifico dello studio è la gestione fluida dei bagagli dei passeggeri croceristi e delle procedure di viaggio. In questo modello, i passeggeri possono registrare i bagagli direttamente in aeroporto e riceverli a bordo della nave da crociera, oppure effettuare le procedure di check-in al porto e ritirare i bagagli all’aeroporto di destinazione finale. Il sistema elimina pertanto la duplicazione delle operazioni di gestione dei bagagli e semplifica il trasferimento tra le diverse modalità di trasporto. Grazie al supporto finanziario del progetto, oltre che alla segnaletica speciale per guidare i passeggeri nel percorso Fly & Cruise, sono state acquistate nuove attrezzature, quale un sistema in tempo reale per visualizzare su pannelli LED le informazioni su orari di navi, voli e note di traffico, due postazioni dedicate di check-in indoor completamente attrezzate e montate in porto, nonché sono state rafforzate alcune dotazioni per la sicurezza, con l’acquisizione di un macchinario ETD di rilevamento di tracce di esplosivi e l’installazione di telecamere di ultima generazione, inserite nel sistema di videosorveglianza SAFE a Porto Marghera. Visto il buon esito del test effettuato in aprile, in occasione del quale alcuni passeggeri per la prima volta hanno potuto effettuare il check-in aeroportuale nella sala arrivi del terminal di Venezia-Fusina, l’iniziativa ha il potenziale per diventare un modello replicabile in altre realtà per future soluzioni di trasporto intermodale. La buona riuscita è stata possibile anche grazie al costante supporto di tutti gli attori istituzionali coinvolti nel processo, quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Capitaneria di Porto, l’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, la Guardia di Finanza e la Polizia di Frontiera, e anche degli stakeholder privati, quali Venice Terminal Passeggeri Spa, gli Handler bagagli, le compagnie aeree e crocieristiche nonché le agenzie marittime.

BRITISH AIRWAYS RIAPRE IL CONTACT CENTRE DI NEWCASTLE – British Airways informa: “British Airways ha riaperto le porte e le linee telefoniche del suo rinnovato contact center di Newcastle dopo un’imponente ristrutturazione da 17 milioni di sterline, a dimostrazione del suo impegno a lungo termine per la presenza nel Nord-Est dell’Inghilterra. Bamburgh Court è il più grande dei due contact center di British Airways nel Regno Unito e impiega circa 700 persone. La sede svolge un ruolo fondamentale nel supportare i clienti BA in tutto il mondo. Inaugurato originariamente nel 1992, il nuovo spazio ristrutturato ospita diverse funzioni, tra cui le vendite per il Regno Unito e BA Holidays, le relazioni con i clienti, i servizi per l’accessibilità, la gestione dei social media e i team di sviluppo digitale. L’edificio ospita ora una Learning Academy all’avanguardia, uno spazio appositamente progettato per l’apprendimento immersivo. Team di esperti progettano ed erogano corsi di formazione basati su reali esigenze operative e dei clienti, per garantire un’esperienza coerente e di alta qualità lungo tutto il percorso del cliente. L’investimento riflette la continua fiducia di British Airways nella regione, con un’attenzione non solo alla modernizzazione delle strutture per i dipendenti, ma anche al rafforzamento delle competenze, delle opportunità di carriera e del contributo economico a lungo termine nel Nord Est. Oltre alla riqualificazione del sito, British Airways continua a investire nei talenti regionali attraverso programmi di apprendistato e di inserimento per giovani talenti, al fine di creare percorsi di carriera significativi e a lungo termine. Dal 2022, BA ha assunto tre gruppi di apprendisti a Newcastle, per un totale di 20 persone, la maggior parte delle quali ha poi ottenuto un contratto a tempo indeterminato. Oltre all’apprendistato, i dipendenti del sito sono supportati da programmi di sviluppo interni che coprono leadership, gestione operativa e aree emergenti come dati e intelligenza artificiale, con 19 dipendenti attualmente impegnati in apprendistati interni”. Tim Monk, Director of Customer Care at British Airways, ha dichiarato: “La riapertura del nostro contact center di Newcastle rappresenta un traguardo importante per British Airways e rafforza il nostro impegno di lunga data nel Nord Est. Questa sede, e il suo personale, svolgono un ruolo fondamentale nel supportare i nostri clienti in tutto il mondo. Il nostro investimento di 17 milioni di sterline ci consente di offrire ai nostri dipendenti un ambiente moderno e collaborativo. Altrettanto importante, siamo orgogliosi delle opportunità che stiamo creando per i talenti locali, dai programmi di apprendistato e per i giovani professionisti alla formazione continua per il nostro personale, contribuendo a sviluppare competenze, promuovere la mobilità sociale e creare carriere a lungo termine nella regione”.

IL DOT E LA FAA AVVIANO LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FACILITY PER SUPPORTARE L’ADVANCED AIR MOBILITY RESEARCH – La FAA informa: “Il Department of Transportation e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno iniziato la realizzazione di una nuova struttura presso il Mike Monroney Aeronautical Center di Oklahoma City a supporto della ricerca, dell’addestramento e dell’analisi operativa per advanced air mobility aircraft. Il Vertical Take-Off and Landing Procedures and Analysis Range (V-PAR) fornirà un ambiente dedicato in cui la FAA e i suoi partner potranno condurre ricerche su vertical takeoff and landing aircraft, inclusi electric and hybrid designs”. “Il V-PAR rappresenta un passo fondamentale per aiutare la FAA a comprendere meglio come integrare in sicurezza gli advanced air mobility aircraft nel National Airspace System”, afferma il Department of Transportation Deputy Secretary, Steven Bradbury. “Questa struttura rafforzerà la nostra capacità di condurre ricerche, addestrare personale e supportare il futuro dell’aviazione”. “Con l’evoluzione continua delle advanced air mobility technologies, la FAA deve garantire che soddisfino gli stessi elevati standard di sicurezza richiesti in tutto il National Airspace System”, afferma il FAA Deputy Administrator, Chris Rocheleau. “Il V-PAR ci aiuterà a raccogliere i dati e le informazioni operative necessarie per supportare la loro integrazione sicura nello spazio aereo nazionale”. “La struttura, del valore di circa 8,3 milioni di dollari, comprenderà un vertiporto, un hangar coperto e uno small control-center building e supporterà una serie di advanced air mobility research and training activities, tra cui studi su wake separation, downwash and outwash, radiofrequency interference and vertiport operations”, conclude la FAA.

AMERICAN AIRLINES SOSTIENE GLI SFORSI DI SOCCORSO IN VENEZUELA – American Airlines informa: “American Airlines sostiene gli sforzi di soccorso in risposta ai recenti terremoti in Venezuela, lanciando una raccolta fondi per fornire aiuto alle persone colpite a Caracas, La Guaira e nelle regioni circostanti. American sta collaborando con le sue organizzazioni non profit partner per offrire assistenza mentre iniziano a mobilitare le loro attività di risposta e soccorso. Si possono sostenere gli sforzi di soccorso donando alla American Red Cross per aiutare le persone colpite dai terremoti in Venezuela. I membri AAdvantage® che donano un minimo di 25 dollari alla American Red Cross riceveranno 10 miglia bonus AAdvantage® per ogni dollaro donato. Oltre al supporto finanziario, si possono donare miglia AAdvantage® per consentire missioni di aiuto cruciali per la Red Cross, l’UNICEF e altre organizzazioni. I membri possono anche donare miglia AAdvantage® tramite Miles for Social Good per aiutare queste e altre organizzazioni a sostenere i loro sforzi di ripresa. L’operatività di American Airlines presso il Simon Bolivar International Airport (CCS) dovrebbe riprendere il 3 luglio, una volta che l’aeroporto riaprirà. Per offrire maggiore flessibilità e assistenza, American Airlines ha fissato un tetto massimo alle tariffe per tutti i voli diretti in partenza e in arrivo al CCS e ha emesso un travel alert, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono stati interessati di riprenotare senza costi aggiuntivi, cancellare o ricevere un rimborso”.

AUSTRIAN AIRLINES HA PORTATO AI MONDIALI A INIZIO GIUGNO LA NAZIONALE AUSTRIACA CON UN BOEING 777 – Austrian Airlines informa: “Il viaggio della nazionale austriaca di calcio verso i Mondiali FIFA 2026 è iniziato giovedì 4 giugno all’aeroporto di Vienna. Con il motto “Mission World Cup Starts Here”, la squadra ha ricevuto un saluto cerimoniale prima di partire con il volo OS51 di Austrian Airlines alle 10:00, diretta a Los Angeles. In qualità di compagnia aerea di bandiera austriaca e partner ufficiale, Austrian Airlines è stata orgogliosa di accompagnare la squadra in modo sicuro e confortevole nel suo viaggio verso i Mondiali, contribuendo a scrivere un capitolo speciale nella storia del calcio austriaco. Per il volo della nazionale verso Los Angeles, Austrian Airlines ha messo a disposizione un Boeing 777, con registrazione OE-LPA”.

DELTA ESPANDE LO SCHEDULE PER IL MASTERS 2027 – Delta informa: “Con l’arrivo dell’estate, Delta guarda già al fairway ed è pronta a portare i suoi clienti alla più prestigiosa tradizione del golf. In qualità di Tournament Partner of the Masters, Delta offre il suo programma di voli più ampio di sempre per Augusta Regional Airport (AGS) nel 2027, con fino a 20 partenze giornaliere nei giorni di maggiore affluenza”. “Il Masters è uno degli eventi sportivi più iconici e, in qualità di Partner del Torneo, Delta è nella posizione ideale per avvicinare i clienti all’azione”, ha dichiarato Amy Martin, Vice President of Network Planning at Delta. “Con quasi 100 voli aggiuntivi, un mainline service ampliato e una solida connettività tra i nostri hub, rendiamo più facile che mai per i nostri clienti raggiungere Augusta, rafforzando al contempo il ruolo di Delta come compagnia aerea più attrezzata per collegare gli appassionati ai più grandi eventi di golf del mondo”. “Durante la settimana del Masters, Delta opererà quasi 100 voli aggiuntivi e potenzierà oltre 50 voli esistenti con mainline aircraft più grandi. Lo schedule ampliato include collegamenti da importanti mercati in tutto il paese, con una forte attenzione al Nord-Est e ai principali hub”, conclude Delta.

CIRRUS AIRCRAFT INAUGURA IL NUOVO TALENT CENTER – Cirrus Aircraft informa: “Cirrus, azienda leader a livello mondiale nella produzione di velivoli per la Personal Aviation™ e premiata come Duluth’s Best Large Employer per nove anni consecutivi, secondo i lettori del Duluth News Tribune, ha annunciato l’apertura del suo nuovo Talent Center a Duluth. Si tratta di un investimento multimilionario che funge da polo per il coinvolgimento della comunità, il reclutamento e lo sviluppo della forza lavoro. Progettato per mettere in contatto le persone con le opportunità di carriera nel settore aerospaziale, il Talent Center offre accesso diretto a risorse per il reclutamento, la formazione tecnica e lo sviluppo professionale in un’unica sede centrale e aperta al pubblico. Il Talent Center rafforza la posizione di Cirrus come leader regionale nello sviluppo dei talenti e nell’innovazione della forza lavoro, offrendo un percorso diretto per conoscere la cultura aziendale, i prodotti, le capacità e le opportunità di carriera dell’azienda”. “Il Cirrus Talent Center rappresenta il primo punto di contatto e la prima impressione che molte persone avranno della nostra azienda come potenziali datori di lavoro”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Riflette la presenza di Cirrus nella nostra comunità, il nostro impegno a offrire un’esperienza eccezionale ai nostri dipendenti e la nostra attenzione al progresso e allo sviluppo dell’eccellenza operativa sia per i nostri team che per i proprietari dei nostri aeromobili”. “In quanto punto di ingresso per i potenziali candidati, i visitatori saranno accolti e messi in contatto con i Cirrus Talent & Organizational Effectiveness (T&OE) and Learning & Development (L&D) teams per esplorare un’ampia gamma di opportunità all’interno dell’organizzazione, dai ruoli amministrativi a quelli di produzione. La struttura fungerà da hub centrale per il reclutamento, la formazione tecnica e di assistenza sul campo e i programmi di sviluppo continuo per i dipendenti. Cirrus continua a investire nella creazione di un solido bacino di talenti attraverso partnership e programmi che includono iniziative di assunzione per veterani, programmi di tirocinio in ambito manifatturiero per studenti delle scuole superiori e collaborazioni con il Lake Superior College (LSC) nei settori della lavorazione meccanica e della manutenzione aeronautica. Ulteriori collaborazioni con fornitori del settore supportano la formazione continua e lo sviluppo del personale in tutta l’azienda. Cirrus ora riunisce le attività di reclutamento, formazione e sviluppo in un unico centro, il Talent Center. Il nuovo centro rafforza l’impegno di Cirrus verso l’eccellenza in termini di persone, processi e prodotti, offrendo un nuovo percorso per attrarre, sviluppare e supportare i migliori talenti. Mentre Cirrus continua a investire nel suo Innovation Center e negli impianti di produzione di Duluth, l’azienda ha assunto oltre 300 nuovi membri del team quest’anno”, conclude Cirrus Aircraft.

I GOVERNATORI CHIEDONO DI FINANZIARE LA PRODUZIONE DI F-35 AGGIUNTIVI – F-35 informa: “Una coalizione di 15 governatori bipartisan ha esortato pubblicamente il Congresso a finanziare completamente la richiesta del Pentagono per 85 F-35 aggiuntivi. La loro petizione sottolinea l’importanza strategica del programma F-35, evidenziando come molti degli stati che rappresentano ospitino impianti di produzione e partner della supply chain. I governatori insistono sul fatto che mantenere un ritmo di produzione robusto sia essenziale per soddisfare le esigenze e mantenere l’F-35 al centro della U.S. and allied airpower. Hanno inoltre sostenuto un programma di acquisto pluriennale, che garantirebbe risparmi sui costi e fornirebbe un chiaro segnale di domanda a lungo termine per i fornitori e l’industria”.

IL BOARD OF DIRECTORS DI RTX DICHIARA IL DIVIDENDO TRIMESTRALE – RTX informa: “RTX ha annunciato che il board of directors ha dichiarato un dividendo di 73 centesimi per azione ordinaria RTX in circolazione. Il dividendo sarà pagabile il 3 settembre 2026 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 14 agosto 2026. RTX ha distribuito dividendi in contanti sulle proprie azioni ordinarie ogni anno dal 1936”.