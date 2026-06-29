ANA e The Pokémon Company svelano le nuove livree degli aeromobili che celebrano il 30° anniversario di Pokémon

All Nippon Airways (ANA) e The Pokémon Company hanno svelato le livree degli aeromobili “Pokémon Jet Red” e “Pokémon Jet Green”, i primi due dei tre velivoli previsti da una speciale collaborazione per celebrare il 30° anniversario di Pokémon.

“Il “Pokémon Jet Red” opererà sulle rotte domestiche in Giappone e il suo debutto è per la fine di luglio 2026. La livrea raffigura Pikachu insieme ai Pokémon di tipo Fuoco che affiancano i giocatori all’inizio delle loro avventure: i celebri Pokémon iniziali, o “starter”.

Il “Pokémon Jet Green” sarà invece impiegato sulle rotte internazionali con una data di lancio che sarà comunicata successivamente. Il design presenta Pikachu insieme ai Pokémon iniziali di tipo Erba scelti dai giocatori nei diversi capitoli della serie di videogiochi”, afferma ANA.

“L’esperienza immersiva Pokémon inizierà nel momento stesso in cui i passeggeri saliranno a bordo, portando il mondo dei Pokémon nei cieli con cabine a tema speciali, caratterizzate da oggetti originali e servizi pensati da ANA, tra cui:

– Adesivi commemorativi per l’imbarco: i passeggeri riceveranno un esclusivo adesivo promozionale con un design commemorativo speciale. I dettagli del design saranno rivelati in un secondo momento. La distribuzione sarà limitata a un adesivo per passeggero per volo e la disponibilità potrà variare a seconda della tratta e delle condizioni operative.

– Copri poggiatesta: design vivaci che riprendono i Pokémon raffigurati sulle livree esterne degli aeromobili, disponibili sui voli nazionali in classe Economy e sui voli internazionali in classe Economy e Premium Economy. I copri poggiatesta sono destinati esclusivamente all’uso a bordo e non potranno essere rimossi dal sedile.

– Bicchieri in edizione limitata: bicchieri commemorativi con i personaggi Pokémon e il logo del 30° anniversario, disponibili sui voli nazionali in classe Economy e sui voli internazionali in Economy e Premium Economy.

– Tovaglioli da cocktail: tovaglioli personalizzati con i loghi della collaborazione e del 30° anniversario, disponibili sui voli internazionali in classe Economy, Premium Economy e Business.

I dettagli relativi ad eventi futuri e orari dei voli saranno annunciati sul sito web di ANA e sulle pagine dedicate al progetto. I fan possono inoltre attendere i prossimi annunci sul design del terzo aereo della seri: il “Pokémon Jet Blue”.

La collaborazione celebra il legame di lunga data tra ANA e Pokémon, nato in seguito all’uscita in Giappone dei giochi originali Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Verde”, prosegue ANA.

“In partnership con Pokémon, il Gruppo ANA conferma il proprio impegno nel creare esperienze di viaggio significative capaci di favorire connessione e scoperta e di portare a tutti i passeggeri del mondo la gioia di viaggiare.

“Pokémon Jet Red” (rotte domestiche in Giappone): Boeing 787-8 (immatricolazione JA819A).

Concept della livrea: Pikachu insieme ai Pokémon di tipo Fuoco che i videogiocatori scelgono come primo compagno all’inizio delle loro avventure

Lancio previsto: fine luglio 2026

“Pokémon Jet Green” (rotte internazionali): Boeing 787-9 (immatricolazione JA923A).

Concept della livrea: Pikachu insieme ai Pokémon starter di tipo Erba presenti lungo tutta la serie di videogiochi

Lancio previsto: da annunciare

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti visitare il sito ufficiale del progetto: https://www.ana.co.jp/en/jp/promotion/pokemonjet“, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)