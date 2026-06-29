News Brevi – 29.06.2026

SITA: NEL 2025 LA TECNOLOGIA HA RIDOTTO DEL 23% IL TASSO DI BAGAGLI DISGUIDATI, MA LE IRREGOLARITÀ CONTINUANO A COSTARE AL SETTORE 6,3 MILIARDI DI DOLLARI L’ANNO – SITA informa: “Nel 2025 l’industria ha registrato la crescita più significativa, parallelamente all’incremento del numero di passeggeri. Il tasso di bagagli disguidati, ovvero smarriti, consegnati in ritardo o danneggiati, è diminuito del 23%, un segnale che gli sforzi di trasformazione digitale stanno iniziando a dare risultati, secondo quanto mette in luce il SITA Baggage IT Insights Report 2026, la ventesima edizione del rapporto annuale, punto di riferimento per il settore. Ma la questione più importante non riguarda solo questo miglioramento, ma il margine di inefficienza che rimane. La gestione errata dei bagagli costa ancora al settore 6,3 miliardi di dollari all’anno. Ogni bagaglio comporta un costo medio di 260 dollari. Con un profitto netto medio di appena 8 dollari per passeggero, un singolo bagaglio gestito in modo improprio annulla l’utile generato da più di 30 posti venduti, mentre cinque bagagli cancellano il profitto di un intero volo. I volumi di passeggeri stanno crescendo più rapidamente dell’infrastruttura progettata per gestirli. Solo nel 2025, su 5 miliardi di passeggeri che hanno viaggiato a livello globale, 24 milioni di bagagli sono stati gestiti in modo errato. Considerando un periodo più ampio, tuttavia, il tasso di bagagli disguidati è diminuito di quasi tre quarti rispetto al 2007. Quello che è cambiato nel 2025 non è stata una singola tecnologia, ma il modo in cui i sistemi sono interconnessi: condivisione dei dati in tempo reale, instradamento tramite IA, bag drop biometrico e dispositivi connessi dei passeggeri”. “La gestione dei bagagli sta passando dall’essere un problema logistico a configurarsi come un servizio digitale”, ha affermato Nicole Hogg, Portfolio Director Baggage di SITA. “I passeggeri si aspettano di sapere dove si trova il loro bagaglio in ogni momento, e sono sempre più disposti ad aiutarci a tracciarlo. La prossima fase consiste nell’applicare la tecnologia che già possediamo a ogni trasferimento, per ogni addetto alla gestione e in ogni aeroporto, offrendo maggiore tracciabilità e collegando ogni fase del viaggio. È così che il settore si assicura la fiducia che i passeggeri oggi si aspettano”. “I risultati sul campo confermano l’efficacia della formula. L’integrazione di Find My di Apple con SITA WorldTracer® ha ridotto del 90% i casi di smarrimento definitivo dei bagagli nel primo anno di utilizzo e ha velocizzato del 26% il recupero dei bagagli consegnati in ritardo. Inoltre, SITA ha recentemente integrato in WorldTracer® la funzione Find Hub di Google per la condivisione della posizione degli oggetti. Grazie all’utilizzo di Auto Reflight di SITA, Thai Airways ha ridotto un’attività di tre minuti a un solo secondo per bagaglio in nove aeroporti”, prosegue SITA. David Lavorel, CEO di SITA, ha dichiarato: “Gli aeroporti si trovano ogni anno a operare più vicini alla loro capacità massima, e la soluzione non è sempre quella di costruire nuove infrastrutture. Grazie ai dati, all’intelligenza artificiale e alle operazioni predittive, possiamo sfruttare meglio le strutture esistenti in ogni fase del percorso aeroportuale: dal check-in ai controlli di sicurezza, dai gate alle aree di movimentazione degli aeromobili, fino alla zona bagagli. Proprio il comparto bagagli dimostra che questo modello funziona. Soluzioni come Total Airport Management applicano lo stesso approccio all’intero ciclo operativo dell’aeroporto, permettendo di gestire la crescita del traffico senza aumentare l’estensione delle infrastrutture e il loro impatto”.

AUSTRIAN AIRLINES: VOLI AFFIDABILI DURANTE LA STAGIONE ESTIVA, CON OLTRE 120 DESTINAZIONI – Austrian Airlines informa: “Austrian Airlines sta inviando un segnale molto chiaro proprio prima dell’inizio dell’intensa stagione dei viaggi estivi: le forniture di carburante nei sei hub di Lufthansa Group (tra cui Francoforte, Monaco, Zurigo, Bruxelles, Roma e Vienna) sono garantite”. “Nonostante la situazione in Medio Oriente rimanga instabile, Austrian Airlines e Lufthansa Group offrono ai passeggeri voli affidabili durante la prossima stagione estiva. Le forniture di carburante dal Medio Oriente vengono compensate tramite altri mercati e le raffinerie europee hanno portato la loro capacità produttiva al massimo. Pertanto, nulla ostacola i voli per le meritate vacanze estive”, ha dichiarato Annette Mann, CEO di Austrian Airlines. “Ciò significa che la rete di rotte di Austrian Airlines offre ai vacanzieri oltre 120 destinazioni, con un significativo aumento dei voli verso le mete mediterranee più gettonate. In totale, circa 800 voli, che non possono essere operati come previsto a causa della guerra in Medio Oriente, sono stati riprogrammati durante l’orario estivo. Di conseguenza, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi si vedranno molto più frequentemente, rispetto allo scorso anno, aerei con la livrea Austrian in Grecia (come ad Heraklion e Chania a Creta), in Spagna (sia nelle Isole Baleari che in diverse destinazioni di punta della Spagna continentale), in Croazia (Spalato e Dubrovnik) e anche in Italia. I collegamenti aerei con le due nuove destinazioni spagnole, Alicante e Bilbao, sono stati inaugurati con successo poco prima di Pasqua e hanno riscosso un riscontro molto positivo. Ora, nuove destinazioni sono state lanciate: sono iniziati i voli per Bergen (Norvegia) e Bastia (Corsica). Il 15 giugno Austrian Airlines ha offerto il suo primo volo diretto per la popolare isola greca di Lesbo, un luogo noto per le sue dimensioni, la sua diversità e il suo carattere autentico. Poco dopo, si sono aggiunte due mete imperdibili: Ohrid, Macedonia del Nord il 21 giugno e, dal 30 giugno, sarà disponibile per la prima volta un collegamento diretto con Ponta Delgada, Azzorre”, prosegue Austrian Airlines. “Non siamo mai stati pessimisti, ma inizialmente prudenti nelle nostre previsioni. Tuttavia, nelle ultime settimane, abbiamo collaborato con i nostri fornitori di cherosene in tutto il mondo per ottenere una comprensione completa della situazione”, ha dichiarato Mann. “Ora siamo molto fiduciosi che ci sarà cherosene a sufficienza negli aeroporti del nostro network di rotte per garantire un programma di voli estivo stabile”, ha aggiunto Mann. “Qualora si verificassero interruzioni impreviste dovute a carenza di cherosene, i clienti potranno naturalmente scegliere tra una riprenotazione gratuita o un rimborso completo”, conclude Austrian Airlines.

EMIRATES PORTA WIMBLEDON IN VOLO – Emirates informa: “Emirates, Official Airline Partner of The Championships, Wimbledon, offre anche quest’anno una world-class hospitality e coinvolgenti esperienze “Fly Better”, sia in volo che a terra. Dal 29 giugno al 12 luglio presso l’All England Lawn Tennis Club, Wimbledon rimane uno degli eventi più prestigiosi del calendario sportivo mondiale. Emirates aiuta i passeggeri a entrare nello spirito del torneo a bordo, portando al contempo la sua inconfondibile ospitalità più vicino ai fan a SW19. I passeggeri di Emirates potranno deliziarsi con piatti ispirati a Wimbledon, serviti in ogni classe di volo tra Dubai e il Regno Unito dal 29 giugno al 12 luglio. L’iconica British strawberry sarà protagonista dei dessert: tra le prelibatezze che i passeggeri potranno gustare, troviamo una torta al miele con composta di fragole e panna rappresa in First Class, una crostata di fragole con salsa al pistacchio e yogurt alla fragola in Business Class e Premium Economy e una mousse al formaggio cremoso con composta di fragole e crumble di nocciole in Economy. I passeggeri potranno gustare una ciotola di fragole con panna o sorseggiare un Pimm’s cocktail nella A380 Onboard Lounge e assaporare pasticcini a tema tennistico. Le lounge Emirates di Dubai e del Regno Unito serviranno anche piatti tipicamente britannici come fish and chips e coronation chicken per celebrare la stagione di Wimbledon in ogni fase del viaggio”. “Gli appassionati di sport che viaggeranno durante il torneo non si perderanno nemmeno un istante dell’azione grazie al pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo Ice di Emirates. La copertura in diretta sarà disponibile su tutti i voli tramite Sport 24 e Sport 24 Extra, insieme a migliaia di ore di contenuti di intrattenimento aggiuntivi. I passeggeri in First Class riceveranno inoltre in omaggio Emirates-branded Wimbledon 2026 seasonal towels, prodotti da Christy, Official Towel Supplier of The Championships. A Wimbledon, Emirates accoglierà i suoi ospiti presso l’area dedicata, dove i visitatori potranno scattare una foto con lo sfondo personalizzato Emirates X Wimbledon e vincere premi istantanei semplicemente scansionando il proprio biglietto, tra cui un grand prize package consistente in una vacanza per due persone alle Maldive con Emirates Holidays. I gamers potranno anche mettere alla prova le proprie abilità sui virtual Emirates-branded tennis courts e partecipare all’Emirates Cup at Wimbledon su Roblox. L’iconico cabin crew della compagnia aerea sarà presente anche durante il torneo, contribuendo a creare l’atmosfera e ad accogliere i tifosi provenienti da tutto il mondo. Emirates ha costruito uno dei portafogli di sponsorizzazioni più ampi al mondo, supportando importanti eventi e organizzazioni sportive in football, rugby, sailing, horse racing, cricket, ciclismo e tennis, inclusi tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Mentre gli appassionati di tennis si riuniscono ancora una volta sugli iconici campi in erba di Wimbledon, Emirates non vede l’ora di accogliere clienti e spettatori per memorabil ‘Fly Better’ experiences”, conclude Emirates.

KLM DA’ VITA ALLA sUA PARTNERSHIP CON WORLDPRIDE AMSTERDAM 2026 – KLM informa: “In qualità di Official Airline Partner of WorldPride Amsterdam 2026, KLM darà vita alla partnership in diversi modi, sia nel periodo precedente che durante l’evento. Partecipando a WorldPride Amsterdam 2026, KLM sottolinea l’importanza di creare un ambiente in cui tutti si sentano benvenuti, rispettati e al sicuro, sia a bordo che sul luogo di lavoro. Come compagnia aerea internazionale, colleghiamo persone e culture da oltre un secolo. In quest’ottica, KLM ritiene sua responsabilità rafforzare questi legami sia all’interno dell’organizzazione che al di fuori di essa. Attraverso questa partnership, KLM dimostra che la visibilità durante l’evento va di pari passo con un impegno più ampio e duraturo per l’inclusione”. “In KLM, ogni giorno riuniamo persone provenienti da tutto il mondo. Lo si nota non solo sui nostri aerei, ma soprattutto sul posto di lavoro, dove colleghi con background diversi lavorano fianco a fianco. Questa diversità ci rende più forti. Per questo motivo, per noi è importante che tutti si sentano rispettati e ascoltati, sia che viaggino con noi sia che lavorino con noi. Il WorldPride Amsterdam è un momento speciale per noi, un’occasione per esprimere concretamente il nostro impegno durante tutto l’anno”, afferma Miriam Kartman, Chief People Officer, KLM. “Durante il WorldPride Amsterdam 2026, KLM e Delta Air Lines parteciperanno insieme a diverse iniziative del programma. Entrambe le compagnie aeree parteciperanno con un’imbarcazione condivisa alla Canal Parade, sfileranno insieme alla Pride March e allestiranno un proprio stand a Museumplein presso il WorldPride Village. Inoltre, KLM sosterrà diverse iniziative che potrebbero essere meno visibili al grande pubblico, ma che sono strettamente in linea con i valori del WorldPride. Ad esempio, KLM ospiterà sei rappresentanti internazionali della comunità LGBTIQ+ presso la Pride House, uno spazio dedicato ad Amsterdam all’interno dell’Hotel Sofitel Legend The Grand, attraverso un programma di inviti speciali. Provengono da paesi in cui non è scontato che le persone possano essere apertamente se stesse o celebrare il Pride. KLM desidera offrire loro un ambiente sicuro e accogliente ad Amsterdam, in modo che possano partecipare appieno a tutto ciò che il WorldPride ha da offrire. KLM riconosce il Pride anche al di fuori di Amsterdam. Quest’anno, KLM opererà due voli speciali dedicati al Pride. Il 28 giugno, un equipaggio LGBTIQ+ e alcuni sostenitori hanno volato a Toronto, dove si è svolto il Pride, e il volo è stato accolto con entusiasmo dal coreografo e ballerino Blake McGrath. Il 24 luglio, il KLM Cityhopper volerà a Berlino in vista delle celebrazioni del Berlin Pride. L’impegno di KLM nei confronti della comunità LGBTIQ+ va oltre il solo WorldPride. Quest’anno ricorre il 15° anniversario di Over the Rainbow, l’internal network for LGBTIQ+ employees e i loro sostenitori. La rete svolge un ruolo attivo nel promuovere la consapevolezza, la connessione e un ambiente di lavoro inclusivo all’interno di KLM”, conclude KLM.

QATAR AIRWAYS: STATEMENT SUL LOW-PASS FREIGHTER VIDEO – In una propria dichiarazione, Qatar Airways informa: “Siamo a conoscenza di un video che circola sui social media e che mostra un freighter aircraft, con la livrea Qatar Airways, mentre effettua un low-pass. L’aereo nel video è di proprietà di una leasing company e non di Qatar Airways. L’aereo stava effettuando un pre-delivery test flight prima del suo previsto ingresso nella nostra cargo fleet. Il volo non è stato operato da Qatar Airways e i piloti non erano del nostro personale”.

IBERIA ORGANIZZA UN VOLO CHARTER PER IL VENEZUELA PER TRASPORTARE SQUADRE DI SOCCORSO E ATTREZZATURE – Iberia informa: “Poco dopo le 20:00 del 27 giugno, il volo Iberia IB0045 è decollato dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas diretto a Valencia, Venezuela. L’aereo, un A330-200, trasporta 77 passeggeri, tra cui membri dell’Unidad Militar de Emergencias (UME), vigili del fuoco specializzati in operazioni di ricerca e soccorso provenienti da sei comunità autonome, personale di supporto e 15 giornalisti di diverse testate spagnole. L’operazione è stata coordinata in collaborazione con Repsol e i Ministeri spagnoli dell’Interno e degli Affari Esteri,Unione Europea e Cooperación del Gobierno de Espana. Il volo è stato pianificato e preparato in tempi brevi per facilitare il dispiegamento delle squadre di soccorso e delle attrezzature necessarie, in modo che potessero unirsi alle operazioni di emergenza nella zona colpita il prima possibile. La squadra di soccorso è composta da due conduttori cinofili con due cani provenienti dalle Asturie; due architetti e due conduttori cinofili con due cani provenienti dalla Regione di Murcia; un caposquadra, cinque soccorritori e un conduttore cinofilo con un cane provenienti dalla Galizia; dieci vigili del fuoco specializzati in crolli con un cane da soccorso provenienti dall’Estremadura. A bordo dell’aereo Iberia si trovano un caposquadra, sei vigili del fuoco specializzati nel soccorso, un responsabile dell’unità cinofila, due unità cinofile con tre cani ciascuna e un paramedico della Comunità Valenciana; quindici vigili del fuoco specializzati nel soccorso in caso di crolli provenienti dalla Catalogna; sei membri dell’Unità Militare di Emergenza; un ufficiale di collegamento del Segretariato Generale della Protezione Civile; sei membri dell’Ufficio delle Nazioni Unite per la Valutazione e il Coordinamento delle Catastrofi (UNDAC). La stiva dell’aereo Iberia trasporta inoltre diverse tonnellate di aiuti umanitari e attrezzature a supporto delle operazioni di soccorso a seguito dei terremoti che hanno colpito lo stato di La Guaira mercoledì scorso. Questo volo fa seguito al trasferimento di 17 vigili del fuoco e tre cani da soccorso a Bogotá, Colombia, con due voli, da dove hanno poi proseguito via terra verso le zone colpite. Questa operazione è stata realizzata in collaborazione con le ONG Aviación Sin Fronteras e Bomberos Búsqueda y Rescate España”.

QANTAS AUMENTA I VOLI MELBOURNE-TOKYO E AGGIUNGE PIÙ POSTI SUI VOLI TRANS-TASMAN – Qantas informa: “Qantas ha aumentato i servizi tra Melbourne e Tokyo e ha aggiunto più posti attraverso il Tasman, poiché Giappone e Nuova Zelanda continuano a essere destinazioni popolari per i viaggiatori australiani. Oltre 45.000 posti saranno aggiunti ai voli per Tokyo e Queenstown entro l’inizio del prossimo anno. Qantas ha aumentato i voli Melbourne-Narita da un giorno a 11 voli settimanali da dicembre 2026 a marzo 2027 in risposta alla crescente domanda. I nuovi voli aggiungeranno un totale di 30.000 posti alla rotta. Il Giappone continua a essere una meta prediletta dai clienti Qantas, con un aumento del numero di passeggeri dell’8% tra ottobre 2025 e marzo 2026, per un totale di 350.000 passeggeri nel periodo. Inoltre, la compagnia aerea sta aumentando la frequenza dei voli trans-Tasman durante l’alta stagione estiva per i viaggi tra Australia e Nuova Zelanda, tra cui oltre 15.000 posti aggiuntivi tra Sydney, Melbourne, Brisbane e Queenstown durante l’alta stagione estiva; un aumento fino al 10% tra Sydney e Auckland nello stesso periodo, grazie ad aeromobili più grandi e voli aggiuntivi”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Il Giappone rimane una delle destinazioni più popolari del nostro network internazionale e non mostra segni di rallentamento, con oltre mezzo milione di australiani che lo hanno visitato solo tra gennaio e maggio di quest’anno. Aumentare la capacità da Melbourne significa che più australiani potranno scoprire una delle destinazioni di viaggio più belle del mondo, sia che la visitino per la prima volta, sia che ci tornino. Stiamo anche incrementando i voli per Queenstown e aggiungendo un altro collegamento Auckland-Sydney, offrendo ai viaggiatori più opzioni sul nostro trans-Tasman network durante i mesi più caldi”.

DELTA RINNOVA L’OFFERTA BEVANDE A BORDO – Delta informa: “Fresca® torna ufficialmente a far parte dell’offerta di bevande a bordo di Delta a partire dal 1° luglio, riportando in auge la frizzante bibita agli agrumi che ha conquistato un’ampia schiera di fan in volo. Il ritorno di Fresca riflette il costante impegno di Delta nell’ascoltare il feedback dei clienti e nell’offrire i marchi e i prodotti che più amano, per contribuire a plasmare l’esperienza di viaggio. Delta rinnova anche la sua selezione di snack a bordo quest’estate. I pretzel Rold Gold® Tiny Twists Original si uniscono alla gamma di snack gratuiti della compagnia aerea. Grazie alla partnership tra Delta e T-Mobile, i clienti T-Mobile possono collegare il proprio account SkyMiles per ottenere una bevanda premium gratuita a bordo”.