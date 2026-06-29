Iberia Group offre oltre tre milioni di posti a luglio, il 5% in più rispetto al 2025

Iberia Group (Iberia, Iberia Express e Air Nostrum) opererà 16.945 voli durante il mese di luglio, il primo mese della stagione estiva.
“Questa operazione prevede la messa in vendita di 3.021.958 posti per voli domestici, europei e transatlantici, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Anche il numero di voli aumenta del 6,8% rispetto a luglio dello scorso anno.
Nell’ambito di questa operazione, 2.490 sono voli a lungo raggio, 7.939 a medio raggio e 6.512 a corto raggio.
Oltre ai voli regolari di linea, Iberia Group ha programmato 50 voli charter per il mese di luglio. La maggior parte di questi servizi fornisce supporto logistico alle compagnie di crociera, con collegamenti verso porti chiave come Bari, Atene, Amburgo e Trieste.
Le destinazioni più richieste per il primo mese della stagione estiva dai clienti di Iberia Group sono Barcellona, Londra, Parigi, Roma, Atene e Lisbona; Bogotà, Buenos Aires e Città del Messico in America Latina”, afferma Iberia.
“La compagnia aerea rimane fedele ai suoi clienti e al Plan de Vuelo 2030, la roadmap con cui Iberia sta guidando la sua crescita, nonostante la situazione internazionale che ha portato a un aumento dei prezzi del carburante.
Quest’estate, Iberia offre ai suoi clienti 21.420.165 posti durante la stagione estiva (da fine marzo a fine ottobre). La compagnia aerea sta aumentando la sua capacità praticamente in tutti i suoi mercati, con una crescita particolarmente significativa negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.
Solo sui mercati domestici ed europei, saranno offerti 15.998.692 posti. Tra le nuove aggiunte, due nuove destinazioni in Europa: Bucarest e Tivat.
Gli Stati Uniti e il Canada rappresentano il maggiore incremento di capacità rispetto all’estate scorsa. Insieme, saranno offerti 1.280.254 posti, con un aumento del 19,02% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
In America Latina, il numero di posti offerti raggiungerà quota 3.354.159, con un incremento del 7,6%, consolidando la leadership di Iberia nel collegamento di questa regione con l’Europa. A ciò si aggiungono quasi 800.000 posti extra per le restanti destinazioni del network di Iberia in Africa e Asia, completando così uno dei programmi estivi più ambiziosi della compagnia”, conclude Iberia.
(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)