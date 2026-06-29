Etihad decolla per Dhaka

Etihad Airways ha inaugurato il suo volo per Dhaka il 26 giugno, operando con un sold-out B777 verso la capitale del Bangladesh.

“La rotta rafforza la trade and cargo connectivity lungo il South Asia corridor e risponde alla domanda costante per passenger travel and logistics tra gli Emirati Arabi Uniti e il Bangladesh.

Il volo EY382 è partito da Abu Dhabi alle 22:00 del 26 giugno, arrivando al Hazrat Shahjalal International Airport, Dhaka, la mattina successiva. Il nuovo servizio è operativo quattro volte a settimana. Operato con Boeing 777 di Etihad, ogni volo offre 28 posti in Business Class completamente reclinabili e 374 in Economy, con una notevole widebody belly-hold capacity per supportare i crescenti volumi cargo, oltre alla passenger demand”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Il nostro primo volo per Dhaka, partito con il tutto esaurito, testimonia la solidità del legame tra gli Emirati Arabi Uniti e il Bangladesh e la domanda costante che stiamo riscontrando sia nel segmento passeggeri che in quello cargo su questa rotta. Gli Emirati Arabi Uniti ospitano una delle più grandi comunità bengalesi al mondo e questo servizio rappresenta un collegamento diretto per le famiglie che considerano entrambi i Paesi la propria casa, nonché una porta d’accesso nei Paesi del GCC, in Nord America e nel Regno Unito, via Abu Dhabi”.

“Oltre alla passenger demand, la widebody belly-hold capacity supporta il cargo per il settore tessile e dell’abbigliamento del Bangladesh, di importanza globale. Il Bangladesh continua a registrare una forte crescita economica, sostenuta da questo settore, e la nuova capacità offre agli esportatori un accesso migliore e più affidabile ai mercati del Medio Oriente, dell’Europa e del Nord America, con Abu Dhabi che funge da porta d’accesso fondamentale tra l’Asia meridionale e il network globale in espansione di Etihad.

I passeggeri in viaggio via Abu Dhabi possono usufruire dell’Etihad stopover programme, che consente di esplorare la capitale degli Emirati Arabi Uniti prima di proseguire. I visitatori possono ammirare i numerosi monumenti culturali di Abu Dhabi, oltre alle sue premiate spiagge, ai ristoranti e alle attrazioni sul lungomare, prima di proseguire il viaggio attraverso la crescente rete globale di Etihad.

Con l’ingresso di Dhaka nel network, Etihad continua a rafforzare la sua presenza in tutta l’Asia meridionale, consolidando le rotte che collegano le comunità e le industrie della regione al resto del mondo attraverso Abu Dhabi. I voli sono prenotabili ora su etihad.com“, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)