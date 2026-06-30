Air Peace amplia la flotta con l’Embraer E175 per potenziare la connettività regionale in Africa occidentale

Embraer ha consegnato ad Air Peace il primo nuovo Embraer E175. La consegna consolida ulteriormente la partnership tra Embraer e Air Peace, che va oltre le operazioni con i più grandi E195-E2 e i più piccoli ERJ145. L’E175 supporterà Air Peace nel suo obiettivo di aumentare la connettività in Nigeria e nella regione, offrendo al contempo maggiore flessibilità di capacità alla compagnia aerea.

“Siamo lieti di consegnare questo primo Embraer E175 nuovo di fabbrica ai nostri partner di Air Peace”, ha dichiarato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “Questa consegna sottolinea la continua domanda di aeromobili di dimensioni adeguate, con le compagnie aeree che cercano di ampliare la connettività mantenendo elevati livelli di efficienza e servizio”.

“La consegna del nostro primo Embraer E175 rappresenta una tappa fondamentale nella crescita di Air Peace e riflette il nostro impegno a potenziare i viaggi domestici e regionali con una flotta moderna ed efficiente”, ha affermato il Dr. Allen Onyema, Presidente e CEO di Air Peace. “Con il rafforzamento della nostra leadership nell’Africa occidentale e centrale, questo aeromobile aumenterà la nostra flessibilità operativa e la nostra portata di mercato, mantenendo al contempo la sicurezza, l’affidabilità e l’eccellente servizio che i nostri passeggeri si aspettano”.

“La posizione di Air Peace come leading airline in West Africa è ulteriormente rafforzata dalla consegna dell’E175, che offrirà un’eccezionale fuel efficiency, minori emissioni, un’economia favorevole sulle rotte a bassa e media densità e un elevato comfort per i passeggeri.

Il settore dell’aviazione africana è destinato a una forte crescita a lungo termine, trainata dall’espansione demografica, dall’urbanizzazione, dalla crescente domanda di viaggi e dalla necessità di migliori collegamenti regionali. L’ultimo Market Outlook di Embraer, l’African Connectivity Report 2026, identifica 55 coppie di città intra-africane – rispetto alle 45 del 2025 – che ancora non dispongono di collegamenti aerei diretti, evidenziando l’opportunità per aeromobili di dimensioni adeguate come l’E175 di aprire nuove rotte e migliorare la connettività”, afferma Embraer.

“Con l’introduzione dell’E175 nella flotta in crescita di Air Peace, si prevede un aumento delle operazioni sia domestiche che regionali grazie a una maggiore frequenza dei voli sulle principali rotte nigeriane e all’introduzione di nuovi servizi verso altre quattro città africane”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)