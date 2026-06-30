Kasi Healthcare firma un accordo per due elicotteri Airbus H135 per potenziare le capacità di soccorso aereo in Nigeria

Airbus Helicopters e Kasi Healthcare hanno firmato un accordo per l’acquisto di un massimo di due elicotteri Airbus H135 per emergency medical services.

“Questo accordo, annunciato durante il 3° Nigeria Airlift 2026 Forum, rappresenta una tappa fondamentale nello sviluppo di advanced emergency medical aviation services in Nigeria.

Con questo accordo, Kasi Healthcare diventa il primo cliente in Nigeria dell’elicottero Airbus H135 in configurazione HEMS, introducendo una soluzione aeronautica appositamente progettata per supportare missioni mediche critiche, interventi di emergenza, trasferimenti di pazienti e life-saving aeromedical operations”, afferma Airbus.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di essere i primi a introdurre l’Airbus H135 in configurazione HEMS in Nigeria”, ha dichiarato il Dr. Dayo Osholowu, medical director at KASI Healthcare. “Questo investimento strategico trasforma la nostra capacità di fornire trasferimenti rapidi e salvavita di pazienti e cure intensive durante il trasporto. La partnership con Airbus ci permette di elevare gli standard sanitari nazionali e di garantire una risposta affidabile alle emergenze, quando e dove è più necessaria”.

“L’H135 è la scelta ideale per Kasi Healthcare, che sta sviluppando un ecosistema HEMS sostenibile in Nigeria”, ha dichiarato Fabrice Rochereau, Head of Sales for Africa at Airbus Helicopters. “L’H135 si è affermato a livello globale come la scelta migliore per le missioni mediche di emergenza grazie alle sue elevate prestazioni e alla versatile configurazione della cabina. Questo accordo sottolinea il nostro impegno a sostenere l’espansione delle life-saving air medical capabilities in tutta l’Africa occidentale”.

“Questo investimento strategico di Kasi Healthcare mira a rafforzare le infrastrutture sanitarie di emergenza della Nigeria. Oltre all’acquisizione dell’aeromobile, la partnership prevede un supporto completo da parte di Airbus Helicopters per lo sviluppo delle capacità locali, concentrandosi su HEMS flight crew training and pilot development, nonché su aircraft engineer training and technical capability building. Airbus fornirà anche assistenza per le infrastrutture di manutenzione e supporto operativo per garantire standard internazionali di sicurezza e affidabilità.

La partnership tra Kasi Healthcare e Airbus Helicopters rappresenta un passo fondamentale per posizionare la Nigeria come regional leader in air medical services negli energy and public safety sectors, migliorando l’accesso alle cure mediche di emergenza e supportando gli obiettivi nazionali di trasformazione del sistema sanitario”, prosegue Airbus.

“L’H135 è il leader indiscusso nell’HEMS market, noto per i suoi elevati standard di sicurezza, le dimensioni compatte e la bassa rumorosità. Dotato della suite avionica digitale Helionix e di un autopilota a 4 assi, offre una piattaforma ideale per missioni mediche primarie e secondarie, fornendo una cabina spaziosa e flessibile per gli equipaggi medici e i loro equipaggiamenti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)