Gulf Air: voli da Roma e Milano verso il Bahrain

Gulf Air, compagnia di bandiera del Regno del Bahrain rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, opera da Milano Malpensa e Roma Fiumicino verso il Bahrain.
Voli diretti Estate 2026:
Milano Malpensa-Bahrain: voli diretti giornalieri.
Roma Fiumicino-Bahrain: 3 voli diretti settimanali (lunedì, mercoledì, sabato).
“Grazie ai collegamenti via Bahrain, i passeggeri italiani possono raggiungere destinazioni come Malé, Manila, Delhi, Colombo, Singapore, Bangkok, Muscat e Shanghai.
I voli dall’Italia sono operati con Airbus A321neo in 2 classi: Falcon Gold (flat-bed, 16 posti) ed Economy (150 posti). Tariffe Economy in 3 livelli (Light, Smart, Flex) con bagaglio sempre incluso; Falcon Gold in 2 livelli (Smart, Flex). A bordo sedili spaziosi, intrattenimento con film e serie TV in inglese, Wi-Fi gratuito e servizio di ospitalità Gulf Air“, conclude Gulf Air.
(Ufficio Stampa Gulf Air – Photo Credits: Gulf Air)