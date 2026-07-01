Enac: firmato il Contratto di Programma 2024-2027 con Gesap società di gestione dell’aeroporto di Palermo

Firmato oggi, 1° luglio 2026, presso la sede del Palazzo dell’Aviazione Civile, il Contratto di Programma tra Enac e Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, per il periodo regolatorio 2024-2027.

“Il contratto, sottoscritto dal Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna e dall’Amministratore Delegato Gesap Gianfranco Battisti, alla presenza del Direttore Generale Gesap Carmelo Scelta, è il terzo atto stipulato nel 2026 (dopo quelli di Catania e Cagliari) e tredicesimo in ordine di tempo dall’ufficiale adozione dello schema-tipo decretata, con delibera del CdA Enac del marzo 2022 e successivamente rimodulato con emendamenti disposti dallo stesso organo consiliare nel 2023.

L’iter per la sottoscrizione si è concluso a seguito dell’esito positivo dell’istruttoria tecnica Enac sulla documentazione prodotta dal gestore, della definizione dei nuovi diritti aeroportuali con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e dopo la delibera approvativa del Consiglio di Amministrazione dell’Ente del 22 giugno 2026″, afferma l’Enac.

Il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna ha auspicato che dopo l’intesa raggiunta con il gestore dell’aeroporto di Palermo, possano essere sottoscritti a breve ulteriori accordi analoghi e ha sottolineato: “Per Enac i contratti di programma rappresentano uno strumento essenziale per seguire e verificare l’attuazione degli impegni assunti dalle società di gestione fin dalla fase di progettazione delle infrastrutture. L’obiettivo comune è avere aeroporti sempre più competitivi per affiancare lo sviluppo economico a livello nazionale e territoriale, promuovendo un sistema di trasporto aereo che abbia maggiori caratteristiche di innovazione, sostenibilità, intermodalità e che sia orientato alla qualità dei servizi”.

“Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, nell’incontro che ha avuto con l’AD Gesap Gianfranco Battisti, ha espresso soddisfazione per la sottoscrizione del contratto per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, leva strategica per assicurare i più elevati standard di sicurezza, favorire l’allineamento agli standard prestazionali europei e promuovere interventi improntati all’efficientamento energetico delle infrastrutture aeroportuali italiane.

La pianificazione infrastrutturale programmata da Gesap prevede, per il quadriennio 2024-2027, investimenti per oltre 68 milioni di euro ripartiti, prevalentemente, fra interventi di implementazione e adeguamento del terminal passeggeri e delle infrastrutture di volo, quali il completamento del progetto generale di adeguamento sismico e la profonda ristrutturazione dell’aerostazione mediante la realizzazione di nuovi gate presso l’avancorpo del terminal e una nuova parte che aumenterà significativamente la capacità operativa complessiva. Di particolare rilievo è anche l’investimento destinato alla safety e alla manutenzione straordinaria delle superfici di volo (APMS) e il potenziamento dei sistemi impiantistici critici”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)