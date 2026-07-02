Airbus si aggiudica il contratto per l’Aeolus-2 wind sensing satellite

Airbus Defence and Space ha firmato il contratto iniziale per la progettazione e la costruzione dell’Aeolus-2 wind sensing satellite con l’European Space Agency (ESA) in una cerimonia presso l’ESA UK headquarters ECSAT ad Harwell.

“Aeolus-2 succederà al primo Aeolus wind sensing satellite, costruito da Airbus e lanciato nel 2018. Il satellite ha fornito i primi high-resolution vertical wind profiles dallo spazio, consentendo un miglioramento del 4% del numerical weather forecasting e aumentando significativamente l’accuratezza dei modelli di previsione meteorologica globali, a vantaggio degli European stakeholders e della società”, afferma Airbus.

“Aeolus ha superato le aspettative e ha dimostrato l’impatto rivoluzionario che le osservazioni del vento dallo spazio possono avere sulle previsioni meteorologiche. Aeolus-2 rappresenta la naturale evoluzione di questo risultato: dalla ricerca pionieristica a un servizio operativo che porterà benefici a cittadini e imprese in tutto il mondo. Siamo lieti di aver concesso l’autorizzazione a procedere, un traguardo importante per garantire che l’Europa rimanga all’avanguardia nell’osservazione atmosferica e nell’innovazione meteorologica”, ha dichiarato Simonetta Cheli, ESA’s Director of Earth Observation Programmes.

“Il Regno Unito è all’avanguardia nelle previsioni meteorologiche satellitari sin dalla missione Aeolus originale e sono lieta che Airbus Defence and Space nel Regno Unito svolgerà ancora una volta un ruolo di primo piano in questo nuovo capitolo. Aeolus-2 apporterà benefici concreti a tutti i cittadini del Regno Unito, da previsioni meteorologiche più accurate che proteggeranno vite umane e comunità, ai posti di lavoro altamente qualificati derivanti dall’essere un partner chiave negli space science programmes più ambiziosi d’Europa”, ha affermato Liz Lloyd, UK Space Minister. “Il nostro coinvolgimento in Aeolus-2 è reso possibile dal continuo investimento del Regno Unito nell’European Space Agency e in EUMETSAT, garantendo che le competenze e l’industria britanniche rimangano centrali nella space science all’avanguardia. Questo è esattamente il tipo di lavoro altamente qualificato e di grande impatto che dimostra la posizione di leadership mondiale del Regno Unito nel global space sector”.

“Aeolus-2 è più di una missione scientifica; è un importante investimento nel talento britannico”, ha affermato Kata Escott, Managing Director of Airbus Defence and Space in the UK. “Questo progetto consente ai nostri team britannici altamente qualificati di applicare la loro esperienza unica per migliorare il monitoraggio meteorologico e di essere all’avanguardia a livello globale in Earth observation and science”.

“I dati di Aeolus, che ha volato in orbita fino al 2023, hanno migliorato significativamente l’accuratezza dei modelli globali di previsione meteorologica e hanno fornito dati fondamentali per la comprensione della circolazione atmosferica e dei cambiamenti climatici a lungo termine. Aeolus-2 sarà inoltre dotato di un altro innovativo Doppler wind lidar con ultraviolet lasers, che effettuerà scansioni dal suolo fino a 30 km di altitudine, con una frequenza di 0,01 secondi, coprendo l’intera superficie terrestre ogni sette giorni. Aeolus-2 disporrà anche di un ulteriore rilevatore per la misurazione degli aerosol nell’atmosfera.

Il primo satellite Aeolus ha contribuito a migliorare la conoscenza degli uragani e del modo in cui le ceneri vulcaniche si propagano nell’alta atmosfera. Ha inoltre migliorato la disponibilità di dati ai poli e all’equatore, riducendo l’errore medio tra previsioni e osservazioni di oltre il 4%.

La luce emessa dai laser di Aeolus rimbalza su piccole particelle come polvere, ghiaccio e goccioline d’acqua, la luce riflessa e raccolta dal telescopio mostra la velocità e la direzione del vento in base all’effetto Doppler delle particelle”, prosegue Airbus.

“Aeolus-2 è un satellite sviluppato dall’European Space Agency (ESA) in collaborazione con EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) e sarà di grande utilità per i principali centri meteorologici, tra cui il Met Office del Regno Unito e l’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Aeolus-2 orbiterà attorno alla Terra 15 volte al giorno e fornirà dati agli utenti entro 120 minuti dalla misurazione più vecchia di ciascuna orbita. Il satellite si troverà in un’orbita a 450 km di altitudine e avrà una durata operativa di 5,5 anni”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)