Emirates: un milione di connessioni al Wi-Fi Starlink

I clienti Emirates hanno effettuato oltre un milione di connessioni al Wi-Fi Starlink da quando il servizio è stato introdotto 7 mesi fa, segnando un importante traguardo nell’evoluzione della connettività in volo.

“Oltre un petabyte di dati è già stato utilizzato dai clienti e il feedback sul servizio è stato esemplare, con molti che hanno commentato che il Wi-Fi è “meglio di quello di casa”.

Con oltre 60 voli Emirates dotati di Starlink che decollano ogni giorno, i clienti scelgono di connettersi al Wi-Fi ad alta velocità di Starlink per riprodurre contenuti in streaming, partecipare a videochiamate, navigare sui social media, giocare online e rimanere in contatto con familiari e amici durante il viaggio.

Il traguardo di un milione di connessioni riflette la rapida adozione del servizio di connettività di nuova generazione di Emirates, attualmente disponibile su 33 Boeing 777 e tre Airbus A380, con installazioni che procedono a ritmo sostenuto su tutta la flotta della compagnia aerea e un numero sempre maggiore di aeromobili dotati di Starlink che entrano in servizio ogni settimana”, afferma Emirates.

“Emirates è da tempo un pioniere nella connettività di bordo ed è stata tra le prime compagnie aeree commerciali a introdurre l’accesso a Internet a bordo dell’Airbus A380, con sistemi di prima generazione che offrivano meno di 1 Mbps di larghezza di banda totale dell’aeromobile. L’attuale inflight Wi-Fi service di Emirates consente già ai passeggeri di rimanere connessi durante tutto il viaggio, con accesso a messaggistica, e-mail, navigazione web e social media sulla maggior parte dei voli. L’accesso è gratuito per tutti i clienti Emirates.

Oggi, Emirates stabilisce un nuovo punto di riferimento con gli A380 dotati di Starlink, in grado di offrire oltre 2 Gbps di larghezza di banda combinata, in modo che i passeggeri di tutte le classi possano godere di un’esperienza Internet fluida e gratuita, con possibilità di effettuare chiamate in diretta e streaming a 40.000 piedi.

Dopo il successo del lancio di Starlink sulla Boeing 777 fleet di Emirates, il servizio è stato introdotto anche sull’Airbus A380. Essendo il più grande aereo passeggeri al mondo, l’A380 è dotato di tre antenne Starlink, progettate specificamente per supportare la sua configurazione a due ponti e l’elevata capacità di passeggeri. Il sistema offre una copertura, una capacità e prestazioni migliorate in tutte le classi di cabina. I futuri miglioramenti previsti includono l’integrazione dello streaming TV in diretta nel pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo di Emirates, ice, che i clienti possono già utilizzare sui propri dispositivi personali.

Per supportare una rapida implementazione sull’intera flotta, Emirates ha già avviato le installazioni di Starlink presso le Emirates Engineering facilities a Dubai, accelerando l’introduzione della connettività di nuova generazione su un numero maggiore di aeromobili. Con installazioni già completate su 33 Boeing 777 e tre Airbus A380, Emirates rimane impegnata a offrire Wi-Fi gratuito e ultraveloce al maggior numero possibile di clienti, nel più breve tempo possibile”, prosegue Emirates.

“L’introduzione di Starlink sull’Airbus A380 si inserisce nel continuo impegno di Emirates a migliorare l’esperienza del cliente in ogni fase del viaggio. Parallelamente a uno dei programmi di ammodernamento della flotta più ambiziosi del settore aeronautico, Emirates continua a introdurre innovazioni che migliorano il comfort, la scelta e la connettività per milioni di viaggiatori in tutto il mondo.

Ad oggi, 128 aeromobili sono stati completamente rinnovati nelle cabine, con l’introduzione della Premium Economy, il rinnovamento delle cabine Business e First Class, l’aggiornamento delle cabine Economy e l’implementazione di sistemi di intrattenimento a bordo potenziati con oltre 6.500 canali di contenuti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)