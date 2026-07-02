Emirates introduce il nuovo A350 sulla rotta Taipei-Dubai

Emirates ha introdotto il suo Airbus A350 di nuova generazione sulla rotta Taipei-Dubai, portando per la prima volta a Taiwan la sua esperienza Premium Economy.

“Insieme all’ammiraglia A380, attualmente in servizio giornaliero sulla rotta, i passeggeri in partenza da Taiwan possono ora usufruire dei prodotti e del servizio di Emirates, con maggiore scelta e flessibilità per i viaggi via Dubai verso oltre 150 destinazioni nel network globale della compagnia aerea, incluse 42 città europee come Zurigo, Barcellona, Lisbona, Budapest e Stoccolma.

Dal 1° luglio, i voli EK386/EK387 operati con A350 da Emirates saranno operativi giornalmente tra Taipei e Dubai. Il volo EK386 parte da Dubai alle 08:45 e arriva al Taoyuan International Airport alle 21:20, mentre il volo di ritorno, EK387, parte da Taipei alle 00:30 e arriva a Dubai alle 05:15 del giorno successivo.

Il nuovo Airbus A350 che opera sulla rotta Taipei-Dubai presenta una configurazione a tre classi con 298 posti, di cui 32 in Business Class, 28 in Premium Economy Class e 238 in Economy Class. Progettato con gli interni e le tecnologie di bordo più recenti di Emirates, l’aeromobile offre un ambiente in cabina più silenzioso, un’illuminazione ambientale migliorata, una connettività di bordo più veloce e il sistema di intrattenimento di bordo ice aggiornato. Ogni sedile è dotato di un display 4K Ultra HD di qualità cinematografica, connettività Bluetooth per cuffie personali e una presa di ricarica da 60 W, mentre i passeggeri di Business Class e Premium Economy beneficiano anche di ricarica wireless e tendine parasole elettriche per un maggiore comfort e praticità”, afferma Emirates.

Nassar Bahlooq, Manager Taiwan, ha dichiarato: “Taiwan continua a essere un mercato importante nella rete di Emirates in Asia orientale e siamo lieti di presentare ai clienti di Taiwan il nostro A350 di nuova generazione e la pluripremiata esperienza Premium Economy. Insieme al nostro servizio di punta A380, i clienti possono ora godere dell’esperienza completa delle quattro classi Emirates quando viaggiano da Taipei. Che si tratti di voli in coincidenza via Dubai verso l’Europa, l’Africa, il Sud America o altre destinazioni, i nostri clienti beneficeranno di maggiore scelta, flessibilità e della nostra esclusiva esperienza Fly Better in ogni fase del viaggio. Non vediamo l’ora di continuare a sostenere i crescenti legami commerciali, turistici e culturali tra Taiwan e gli Emirati Arabi Uniti”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)