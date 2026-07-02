La nuova rotta Roma-Holguín di Neos offre maggiori opportunità di collegamenti tra l’Italia e Cuba

Nel corso di una cerimonia ufficiale, tenutasi presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, è stata inaugurata questo giovedì la nuova rotta aerea Roma – Holguín, operata dalla compagnia aerea italiana NEOS.

“La cerimonia è stata presieduta dall’Ambasciatore di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, e ha visto la partecipazione dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fiumicino, Raffaello Biselli, della direttrice delle vendite di NEOS, Elisa Speziale, della presidente della Federazione Nazionale delle Associazioni Multiculturali (FENAM), Jessica Rojas, e della vicepresidente di tale organizzazione, Lucero Vélez, nonché della consigliera per il Turismo dell’Ambasciata di Cuba in Italia, Yanet Mora, e di rappresentanti del settore aeroportuale e della stampa specializzata.

L’inserimento di Holguín nella programmazione di NEOS rappresenta un passo significativo per rafforzare i collegamenti tra l’Italia e Cuba. La nuova rotta amplia le opzioni di viaggio verso l’est di Cuba e continua a promuovere gli scambi turistici tra i due Paesi, riaffermando la fiducia della compagnia NEOS nel potenziale della destinazione Cuba”, afferma il comunicato.

“L’inaugurazione del volo Roma-Holguín è un momento particolarmente significativo per Neos e conferma la nostra fiducia nelle potenzialità di Cuba. È una destinazione alla quale siamo legati da una presenza consolidata nel tempo e nella quale continuiamo a credere. Con questo nuovo collegamento vogliamo accompagnarne il percorso di sviluppo, favorendo la mobilità del traffico VFR – Visiting Friends and Relatives, oggi prevalente, e creando le basi per una progressiva crescita dei flussi turistici internazionali verso l’isola, non appena le condizioni lo consentiranno. Ringrazio l’Ambasciata di Cuba in Italia, l’Ambasciata italiana a Cuba, la Consigliera per il Turismo dell’Ambasciata di Cuba, il Comune di Fiumicino e FENAM per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile questo risultato. La condivisione di obiettivi e la volontà di lavorare insieme sono elementi fondamentali per sviluppare nuove opportunità di connessione e scambio tra i due Paesi”, ha dichiarato Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale Neos.

“La connettività tra Italia e Caraibi si rafforza ulteriormente con il collegamento per Holguín, che contribuisce ad arricchire l’offerta di destinazioni a lungo raggio da Roma”, ha dichiarato Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Lo sviluppo di Neos su Cuba si inserisce in questo contesto, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Fiumicino e ampliando le opportunità di collegamento verso mercati a forte attrattività turistica”.

“Durante la giornata inaugurale è stata inoltre presentata una mostra fotografica della campagna internazionale “Cuba Única”, dedicata alla promozione delle ricchezze naturali, patrimoniali e culturali del Paese. L’evento ha potuto contare sul prezioso sostegno della Federazione Nazionale delle Associazioni Multiculturali, la cui collaborazione ha contribuito allo svolgimento delle iniziative previste per questa inaugurazione.

Con questa iniziativa Cuba intende aprire le porte a tutti i visitatori che desiderino vivere da vicino l’autenticità della sua cultura, la ricchezza della sua storia, la bellezza dei suoi paesaggi naturali e il calore e l’ospitalità della sua gente”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Neos – Aeroporti di Roma – Photo Credits: Neos – Aeroporti di Roma)