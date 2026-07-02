Etihad Airways festeggia 20 anni di voli per la Francia, a vent’anni dal lancio del suo primo servizio verso il Paese, tra Abu Dhabi e Parigi, nel giugno 2006.

“Il collegamento, iniziato con sei voli settimanali, è cresciuto insieme alla compagnia aerea, che ora opera con una flotta di 124 aeromobili verso 118 destinazioni in tutto il mondo. A vent’anni di distanza, la compagnia aerea sta vivendo una rinnovata fase di crescita, con una domanda in continua espansione nei suoi mercati europei.

Quando Etihad effettuò il suo primo volo per Parigi nel giugno del 2006, era una compagnia aerea giovane, con meno di tre anni di vita, una rete di circa 34 destinazioni e una flotta di 17 aeromobili.

Vent’anni dopo, Etihad collega Abu Dhabi e Parigi con fino a tre voli giornalieri e la sua rete francese ora si estende su due città, con voli stagionali estivi da e per Nizza, sulla Costa Azzurra. La rete globale di Etihad è cresciuta fino a raggiungere 118 destinazioni in Medio Oriente, Europa, Africa, Asia, Americhe e Australia, servite da una flotta di 124 aeromobili.

L’anniversario arriva in un momento di rinnovato slancio per Etihad. La compagnia aerea opera nuovamente con una capacità superiore a quella di un anno fa e continua ad espandersi in tutta Europa, con nuove rotte, frequenze aggiuntive e accordi di codeshare che rafforzano la sua offerta nella regione. Etihad sta investendo anche nella crescita per i prossimi anni, con l’ambizione di espandere la propria flotta fino a circa 250 aeromobili e raddoppiare le dimensioni della compagnia aerea, ampliando la scelta a disposizione dei viaggiatori in Francia e non solo”, afferma Etihad.

“Al centro di questa rete c’è Abu Dhabi, sede di Etihad e destinazione sempre più scelta dai viaggiatori francesi. La capitale degli Emirati Arabi Uniti coniuga il patrimonio emiratino con la cultura contemporanea.

Ogni passeggero internazionale idoneo che vola ad Abu Dhabi con Etihad ora riceve una complimentary medical travel insurance. In collaborazione con il Department of Culture and Tourism (DCT) Abu Dhabi, i visitatori sono automaticamente coperti fino a 15 giorni negli Emirati Arabi Uniti, senza necessità di presentare domanda (validità da luglio a dicembre 2026; si applicano termini e condizioni). I passeggeri possono inoltre usufruire al meglio del loro soggiorno con il programma Abu Dhabi Stopover, che offre ai viaggiatori idonei fino a due notti in hotel gratuite.

Oltre ad Abu Dhabi, Etihad collega i viaggiatori francesi ad alcune delle destinazioni turistiche più popolari al mondo, tra cui le spiagge di Bali, Phuket e delle Maldive, le città di Bangkok e Kuala Lumpur e le Seychelles, entrambe tra le mete più ambite. Il Sud-est asiatico e l’Oceano Indiano registrano una domanda particolarmente elevata”, prosegue Etihad.

Antonoaldo Neves, CEO di Etihad Airways, ha dichiarato: “Vent’anni di voli verso la Francia rappresentano un traguardo di cui siamo orgogliosi, e al centro di tutto ci sono i viaggiatori che hanno scelto Etihad in questi vent’anni. Sempre più persone stanno scoprendo Abu Dhabi, insieme al vasto mondo che la nostra rete apre, ed è un privilegio continuare ad accoglierli a bordo”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)