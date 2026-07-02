News Brevi – 02.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LAMEZIA A MILANO – Si è concluso nel pomeriggio del 1 luglio 2026 il trasporto sanitario d’urgenza di un uomo di 24 anni, in imminente pericolo di vita e bisognoso di essere trasferito da Lamezia alla struttura ospedaliera milanese. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cosenza alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Il G650 ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia, dove l’uomo, proveniente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, è stato subito imbarcato insieme ad un’equipe medica. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Milano Linate, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto verso il “Niguarda” per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DEL 2° STORMO – Martedì 30 giugno 2026, presso l’aeroporto militare di Rivolto (UD), sede del 2° Stormo, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento tra il Colonnello Giovanni Lodato, Comandante cedente, e il Colonnello Antonino Siclari, Comandante subentrante. All’evento, che è stato presieduto dal Comandante delle Forze da Combattimento di Milano, Generale di Divisione Aerea Marco Lant, hanno partecipato numerose autorità civili e militari di Udine e provincia, nonché una significativa rappresentanza del personale del Reparto. Momento culmine della cerimonia, nonché atto simbolico del cambio al vertice della base aerea friulana, il passaggio della Bandiera di Guerra del 2° Stormo, decorata di medaglia d’argento al valore militare e di medaglia di bronzo al valore civile, dalle mani del Colonnello Lodato a quelle del Colonnello Siclari. Nel suo discorso di commiato il Colonnello Lodato ha ringraziato innanzitutto le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli e tutti i rappresentanti delle istituzioni locali per avere presenziato alla cerimonia di cambio comando da lui stesso definita “momento profondamente umano che segna il passaggio di consegne, la continuità della missione e il rinnovarsi dell’impegno di ciascuno al servizio della Forza Armata”. Il Colonnello Lodato, proseguendo nel suo intervento, ha poi voluto rimarcare “il legame autentico tra il 2° Stormo e il territorio e le comunità locali, fatto di presenza quotidiana, valori condivisi e collaborazione costante, tra cui spicca quella con il Centro Regionale Trapianti del Friuli Venezia Giulia, che permette di mettere a disposizione della collettività le capacità operative della Difesa a supporto di missioni delicate e preziose dove il tempo è vita”. Nel suo discorso ha anche richiamato la recente attività di validazione operativa del Sistema MAADS di cui è dotato il 2° Stormo e il processo di ammodernamento infrastrutturale che vede coinvolta la base aerea negli ultimi anni. Concludendo ha dedicato il suo più grande ringraziamento sia agli uomini e donne di Rivolto che, con discrezione, grande senso del dovere e forte coesione, assicurano ogni giorno il funzionamento del Reparto, sia alle famiglie del personale del 2° Stormo che “con la loro presenza discreta, sostengono ogni scelta e ogni impegno, rendendo possibile il servizio quotidiano alla collettività”. Il Comandante subentrante, Colonnello Siclari, nel suo discorso di insediamento, con grande orgoglio e profonda emozione, ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia riposta affidandogli un incarico così prestigioso e ponendolo alla guida di un Reparto che vanta una storia ultracentenaria, ricca di tradizione e onore. Il Generale Lant, nel suo intervento a termine cerimonia, ha voluto enfatizzare la caratteristica distintiva del Reparto friulano che lo rende unico in Italia per contributo all’architettura operativa dell’Aeronautica Militare. Il 2° Stormo, che è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento di Milano, è l’Ente individuato dalla Forza Armata per svolgere la funzione di Polo Missilistico della Difesa Aerea dell’Aeronautica Militare in ambito nazionale e NATO. Oltre alla sua missione principale, ossia quella di garantire, con operatori qualificati, l’efficacia e la disponibilità operativa del sistema MAADS (Medium Advanced Air Defence System), lo Stormo è chiamato ad assolvere altre attività collaterali, quali garantire il regolare svolgimento dei servizi aeroportuali a favore del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, dei voli di supporto a beneficio del Centro Regionale Trapianti del Friuli Venezia Giulia e dei Reparti aerotattici che si rischierano sull’aeroporto, nonché fornire il supporto logistico alla base HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) dell’Elisoccorso FVG (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GIUGNO 2026 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di giugno 2026. A giugno Ryanair Group ha trasportato 21,2 milioni di passeggeri (giugno 2025: 19,9 milioni, +7%), con un load factor del 95% (invariato). Ryanair ha operato oltre 116.800 voli a giugno 2026. Il dato rolling sui 12 mesi a giugno 2026 si attesta a 211,8 milioni di passeggeri (+5%), con un load factor del 94% (invariato).

TURKISH AIRLINES RIPRISTINA I COLLEGAMENTI CON IL MEDIO ORIENTE – Turkish Airlines informa: “Turkish Airlines continua il ripristino del proprio network in Medio Oriente dopo la temporanea sospensione dei servizi, con la ripresa dei voli per Abu Dhabi a partire dal 1° luglio 2026, per Dammam dal 10 luglio 2026, per il Kuwait dall’11 luglio 2026 e per il Bahrein dal 16 luglio 2026. La ripresa di questi collegamenti segue la riattivazione dei voli per Dubai, operativa dallo scorso 9 giugno. Turkish Airlines ha inoltre rafforzato la propria offerta verso il Medio Oriente aumentando le frequenze dei collegamenti: Dubai passa da 7 a 14 voli settimanali (dal 25 giugno 2026), Amman da 14 a 21 voli settimanali (dal 19 giugno 2026) e Beirut da 21 a 28 voli settimanali (dal 1° luglio 2026). Con la ripresa di questi collegamenti, Turkish Airlines continua a connettere i viaggiatori provenienti da tutto il Medio Oriente al proprio network globale attraverso l’hub di Istanbul. Presente in sei continenti, la compagnia offre accesso a oltre 350 destinazioni tra Europa, Asia, Africa, Australia e Americhe. Prima della partenza, si consiglia ai passeggeri di consultare il sito web di Turkish Airlines o gli altri canali ufficiali della compagnia per verificare gli orari dei voli aggiornati e gli eventuali requisiti di viaggio”.

RYANAIR: CON L’INTRODUZIONE DELL’EES IN PIENA ESTATE, LE FAMIGLIE RISCHIANO CAOS E LUNGHE CODE AI CONTROLLI PASSAPORTI – Ryanair informa: “Ryanair ha avvertito oggi, giovedì 2 luglio, che il sistema Entry/Exit System (EES) dell’UE per il controllo dei passaporti non è pronto per gestire il picco di viaggi previsto con la fine dell’anno scolastico, mentre milioni di famiglie si preparano a partire in tutta Europa per le meritate vacanze estive. Con l’avvicinarsi del picco dei viaggi estivi, Ryanair torna a chiedere ai Governi europei di sospendere l’introduzione dell’EES fino a settembre, quando il periodo di maggiore traffico sarà ormai superato, per evitare che i passeggeri — molti dei quali in viaggio con bambini piccoli — siano costretti a subire lunghe e prevedibili code ai controlli passaporti. Per aiutare i clienti a prepararsi a possibili disagi in aeroporto ed evitare che perdano il proprio volo, Ryanair informa i passeggeri del possibile aumento delle code ai controlli passaporti per chi viaggia verso destinazioni non-Schengen e consiglia loro di arrivare in aeroporto con maggiore anticipo. I controlli potrebbero richiedere la scansione del passaporto, il rilevamento delle impronte digitali e l’acquisizione di un’immagine facciale. Tuttavia, l’attuale infrastruttura NON è pronta a gestire gli elevati volumi di passeggeri previsti durante il picco della stagione, a causa di personale insufficiente, carenza di postazioni e sistemi non ancora adeguatamente pronti. Aeroporti come Milano Bergamo, Tenerife Sud, Palma, Alicante, Malaga, Cracovia e Parigi Beauvais stanno già registrando forti disagi, con ulteriori congestioni previste con l’ingresso nelle settimane più trafficate dell’estate. Ryanair ha ribadito le proprie preoccupazioni ai Governi dei Paesi più esposti, incluso il Ministro italiano Matteo Piantedosi, esortandoli a intervenire, tutelare i consumatori durante un periodo cruciale e rinviare l’EES a settembre, come consentito dalla normativa UE. Tuttavia, nonostante il chiaro impatto che questa situazione avrà su passeggeri e famiglie quest’estate, non è arrivata alcuna risposta per affrontare questa importante criticità”. Neal McMahon, Chief Operations Officer di Ryanair, ha dichiarato: “Con la fine dell’anno scolastico e l’avvio del periodo più intenso per i viaggi in Europa, è evidente che l’EES non è ancora pronto a gestire i volumi del picco estivo. I passeggeri e le famiglie non dovrebbero essere usati come cavie per un sistema di controllo passaporti approssimativo, che rischia di creare lunghe code, voli persi e stress inutile negli aeroporti quest’estate. La soluzione è semplice: rinviare l’EES a settembre, come hanno già fatto altri Paesi dell’UE, tra cui la Grecia. Ryanair invita ancora una volta il Governo italiano a posticiparne l’attuazione per tutelare passeggeri, famiglie e operazioni aeroportuali durante il picco delle vacanze scolastiche, invece di costringere i viaggiatori a subire inutili disagi e caos ai controlli passaporti”.

TRASPORTO AEREO PET FRIENDLY: ENAC ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “I MUOVI DIRITTI DEGLI ANIMALI” PRESSO IL SENATO – L’Enac informa: “Ieri, presso la Sala degli Atti parlamentari del Senato, il Direttore Risorse Umane Enac Avv. Marco Di Giugno ha coordinato la tavola rotonda di presentazione del libro “I nuovi diritti degli animali”, a cura dei Proff. Valentino Gardi e Alessandro Traversi. L’incontro, iniziativa della Sen. Michaela Biancofiore che ha ospitato anche l’intervento del Sen. Manfredi Potenti, ha rappresentato una preziosa occasione per ribadire la necessità di compiere un salto culturale che porti a considerare i PET che viaggiano in aereo non più come merce da riporre in stiva, ma al pari di autentici passeggeri, come evidenziato anche dalla delibera del Consiglio di Amministrazione Enac sul tema”.

ALLA FIERA “REAS 2026” LE ULTIME TECNOLOGIE PER IL SALVATAGGIO IN ACQUA – REAS informa: “Arriva il primo weekend di luglio e parte ufficialmente la stagione delle vacanze estive. Milioni di italiani sono pronti a riversarsi nelle principali località balneari, mettendo alla prova l’organizzazione dei soccorsi per bagnanti o barche in difficoltà. Il numero degli interventi di salvataggio, però, è fortunatamente in calo: secondo i dati della Guardia Costiera, nel 2025 sono state soccorse nei nostri mari 1.367 persone nell’ambito dell’operazione estiva “Mare e Laghi sicuri”, in netto calo rispetto alle 1.752 del 2024 e alle 1.716 del 2023. In diminuzione anche il numero delle vittime, che sono state 83 nel 2025 per malori o incidenti in mare, mentre nel 2024 e nel 2023 erano stati registrati rispettivamente 126 e 111 morti. Proprio le ultime tecnologie per il soccorso in mare saranno tra le protagoniste di REAS 2026, il grande Salone internazionale dell’Emergenza che si svolgerà da giovedì 8 a sabato 10 ottobre presso il Centro Fiera Montichiari (Brescia). Questa manifestazione, giunta alla venticinquesima edizione, è il principale appuntamento annuale per tutte le aziende e i professionisti nei settori dell’antincendio, del primo soccorso, della protezione civile, degli ausili per le persone con disabilità e della sicurezza sul lavoro. A tre mesi dall’apertura, anche quest’anno la fiera REAS 2026 si avvia intanto verso il sold-out con la presenza di oltre 300 espositori italiani ed esteri. Nei padiglioni del quartiere fieristico di Montichiari, sarà possibile visionare mezzi ed attrezzature per gli interventi nelle aree colpite da incendi e catastrofi naturali, imbarcazioni e dispositivi per il soccorso in acqua, veicoli speciali capaci di operare in zone allagate o terremotate e droni per il monitoraggio dal cielo. Previsto inoltre un ampio programma culturale con decine di convegni e conferenze e anche dimostrazioni pratiche per favorire la formazione e l’aggiornamento professionale di operatori e volontari del settore del soccorso e della protezione civile. Anche quest’anno, il salone potrà contare su numerosi patrocini da Enti, Regioni, Corpi dello Stato e Associazioni del sistema italiano di gestione dell’emergenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione online che sarà attivata a breve. Ulteriori informazioni su www.reasonline.it”.

AIRBUS INTEGRA LA SOSTENIBILITA’ IN TUTTO IL CICLO DI VITA DEI SATELLITI – Airbus informa: “La protezione dell’ambiente non si ferma ai confini dell’atmosfera. Oggi, il settore spaziale si trova ad affrontare un parallelismo cruciale tra la necessità di gestire la nostra impronta industriale sulla Terra e l’urgenza di proteggere le orbite dalla crescente minaccia dei detriti spaziali. Per affrontare questa sfida, l’attenzione ingegneristica si sta spostando verso un approccio più olistico alla sostenibilità. Per costruire un futuro resiliente, l’industria sta considerando l’intero ciclo di vita, integrando metodi a basse emissioni di carbonio e basati sui dati nei processi industriali sulla Terra, implementando al contempo soluzioni innovative per salvaguardare lo spazio. La gestione della nostra impronta industriale richiede dati precisi e dettagliati. Per raggiungere questo obiettivo, Airbus ha analizzato a fondo FORUM, il prossimo ESA Earth observation satellite, utilizzando Life Cycle Assessment (LCA) methodologies. Anziché basarsi su stime generali, il team ha analizzato ogni aspetto, dalla produzione del satellite e delle apparecchiature di supporto a terra, al trasporto e alla progettazione degli uffici. Questa mappatura completa dei dati ha fornito una solida base di riferimento, consentendo agli ingegneri di individuare i punti critici dal punto di vista ambientale. Inoltre, fornisce raccomandazioni di ecodesign concrete e dati per arricchire l’ESA LCA database per la progettazione delle missioni future. Questa valutazione ha anche evidenziato la necessità di dati più precisi riguardo alle attività di produzione e collaudo. Per affrontare questa sfida, l’ESA GMAIT study (Towards Greener Manufacturing, Assembly, Integration and Test) ha condotto un’analisi approfondita di cinque sottosistemi satellitari essenziali: propulsion systems, solar arrays, batteries, heat pipes, star trackers. Svelando i profili ambientali di questi componenti chiave, Airbus sta trasformando l’ecodesign da un obiettivo di alto livello in una realtà pratica in camera bianca. Per integrare questi principi nelle pratiche quotidiane, Airbus e Thales Alenia Space sono state incaricate dalla French space agency (CNES) di redigere un Ecodesign rulebook. Questo quadro di riferimento richiede ai team di ingegneri di integrare i parametri di sostenibilità fin dal primo giorno, incoraggiandoli al contempo a ottimizzare le abitudini quotidiane, ridurre i viaggi e adottare standard di approvvigionamento responsabili”. “Ridurre al minimo l’impatto industriale sulla Terra è solo metà dell’equazione; gli stessi rigorosi principi di sostenibilità devono essere estesi anche in orbita. Airbus è all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie progettate per mantenere i nostri cieli sicuri. Durante la loro vita operativa o dopo le manovre di fine vita, alcuni spacecraft possono entrare in una modalità di “rotazione incontrollata”, a causa di guasti alla propulsione, impatti con detriti o il lento accumulo nel tempo di minuscole perturbazioni esterne. Questo potrebbe renderli quasi impossibili da intercettare. Per garantire che i satelliti rimangano un bersaglio stabile per la cattura e il deorbitamento, Airbus ha sviluppato il Detumbler, un dispositivo passivo che utilizza il campo magnetico terrestre per smorzare la rotazione di un satellite. La funzione di smorzamento della rotazione diventerà un requisito obbligatorio per i futuri satelliti dell’ESA. Affinché un satellite possa lasciare l’orbita in sicurezza al termine della sua vita operativa, deve disintegrarsi completamente al rientro nell’atmosfera terrestre. Tuttavia, alcuni componenti, come le staffe in titanio che fissano le telecamere ottiche, sono progettati per resistere a condizioni estreme e possono raggiungere il suolo intatti. Airbus sta lavorando a un progetto finanziato dall’ESA per progettare giunti separabili, che consentano al satellite di disintegrarsi e disintegrarsi in sicurezza nell’atmosfera. Il dispiegamento di grandi costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa ha creato una sfida significativa per gli astronomi, con satelliti luminosi che emettono onde radio che ostacolano sempre più le osservazioni dello spazio profondo con le loro scie luminose. In collaborazione con Eutelsat, Airbus sta progettando le future flotte in modo che siano silenziose e prive di emissioni luminose fin dalla fase di progettazione. Collaborando direttamente con la comunità astronomica, i nostri team stanno sviluppando materiali antiriflesso e orientando i pannelli solari per ridurre al minimo l’abbagliamento, stabilendo al contempo rigorosi limiti di volume per i componenti elettronici al fine di impedire che le emissioni di radiofrequenza accechino i telescopi terrestri”, conclude Airbus.

AMERICAN AIRLINES I MEMBRI AADVANTAGE SOSTENGONO LA NPF – American informa: “Mentre gli Stati Uniti si preparano a celebrare il loro 250° anniversario, American Airlines è orgogliosa di contribuire a far conoscere ai propri clienti la storia, la bellezza e lo spirito che definiscono la nazione. Per celebrare la sua partnership con la National Park Foundation (NPF), American invita i membri AAdvantage® a donare miglia al programma “Miles for Our Planet” della compagnia aerea, che contribuisce a finanziare le attività di conservazione e a ispirare un maggior numero di persone a esplorare le iconiche meraviglie naturali del paese. Tutte le donazioni effettuate durante il mese di luglio andranno a beneficio della NPF e del suo lavoro di protezione e valorizzazione dei parchi nazionali. I membri del team American Airlines prestano servizio come volontari presso il Parco Nazionale di Acadia per sostenere le attività di conservazione in corso. Da quando è diventata la prima compagnia aerea partner ufficiale della NPF nel 2021, American Airlines ha ampliato l’accesso alla natura per i viaggiatori di tutto il paese. Con oltre 500 voli verso destinazioni vicine ai parchi nazionali, tra cui Joshua Tree, il Grand Canyon e il Glacier National Park, la compagnia aerea rende più facile che mai vivere l’esperienza di questi paesaggi e delle storie che custodiscono”. “Mentre il nostro Paese si avvicina al 250° anniversario, non c’è modo migliore per riflettere sulla storia americana che visitare i luoghi che l’hanno plasmata”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American Airlines. “I parchi nazionali sono tra i nostri tesori più preziosi e siamo orgogliosi di collaborare con la National Park Foundation per aiutare un numero sempre maggiore di persone a scoprirli”.

DELTA: COLLABORAZIONE CON R. RIVETER – Delta informa: “Delta celebra il 250° anniversario degli Stati Uniti con una significativa collaborazione con R. Riveter, marchio di borse e accessori con una forte vocazione sociale. Ora disponibile su Delta Shop, l’esclusiva collezione comprende sei borse, tutte realizzate a mano da mogli di militari e ispirate alla missione di R. Riveter di supportare le famiglie dei militari. Unendo design di alta qualità a un impatto sociale significativo, la collaborazione riflette il pluriennale impegno di Delta nei confronti delle forze armate e connette i viaggiatori non solo alle destinazioni, ma anche a storie e valori che risuonano in tutto il Paese. I clienti possono trovare la collezione anche nella sezione Shop del Delta Sync Wi-Fi portal, dove i membri SkyMiles possono accedere per usufruire di una connessione Wi-Fi veloce e gratuita, oltre a contenuti di intrattenimento, offerte esclusive e ispirazione per i viaggi”.

SAFRAN INVESTE 20 M,ILIONI DI EURTO A DIGIONE – Safran informa: “Safran Electronics & Defense annuncia una prima fase di investimenti – 10 milioni di euro destinati alla modernizzazione del sito industriale di Digione – a cui si aggiungeranno presto altri 10 milioni di euro per l’ampliamento della capacità produttiva. Questi investimenti, nel loro complesso, potenzieranno le risorse industriali dell’azienda dedicate alle attività optoelettroniche. In tal modo, Safran Electronics & Defense si prepara a soddisfare le crescenti esigenze delle forze armate francesi e dei loro alleati in materia di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), supportate da tecnologie di visione e osservazione sempre più sofisticate. Questo potenziamento sarà reso possibile dalla modernizzazione del sito, dalla costruzione di un nuovo edificio di 3.000 m2 e dalla creazione di 1.500 m2 di camere bianche dotate di tecnologie industriali all’avanguardia. La sede di Safran a Digione, storico centro di eccellenza fondato nel 1957, ha già raddoppiato il proprio organico dal 2020 e prevede di assumere altri 200 specialisti, principalmente nei settori dell’elettronica e dell’ottica, entro il 2030. Sede di team all’avanguardia le cui innovazioni supportano oltre 70 clienti in tutto il mondo, il Safran Electronics & Defense center of excellence progetta e produce apparecchiature ad alta tecnologia che consentono, a terra, in mare o in aria – di vedere, analizzare e comprendere l’ambiente circostante, anche in assenza di sistemi di posizionamento satellitare”. “A Digione, la nostra competenza nell’optronica per la difesa è davvero eccezionale. Ogni giorno, i nostri team spingono i confini dell’innovazione, guadagnandosi la fiducia di oltre 70 partner in tutto il mondo. Questo investimento rappresenta non solo un passo, ma un vero e proprio balzo in avanti nelle nostre ambizioni”, ha dichiarato Franck Saudo, Chairman of Safran Electronics & Defense.

AMERICAN LANCERA’ UN NUOVO SERVIZIO TRA CHICAGO E TOKYO – American informa: “I viaggiatori che desiderano visitare Tokyo avranno presto una nuova opzione di viaggio. A partire dal 27 marzo 2027, American Airlines lancerà un nuovo servizio non-stop per Tokyo (NRT) dal suo hub di Chicago (ORD), in collaborazione con Japan Airlines. Il CEO Robert Isom si è unito a clienti e membri del team per celebrare la nuova rotta nell’iconica Hall of Flags del Terminal 3, la sede di American Airlines all’aeroporto di Chicago O’Hare (ORD), dove ogni giorno transitano oltre 40.000 passeggeri con uno degli oltre 500 voli giornalieri. All’inizio di questa settimana, Isom aveva già celebrato il nuovo servizio con un ricevimento per la comunità di Chicago e dintorni”. “American Airlines è orgogliosa di inaugurare un nuovo capitolo nei viaggi da Chicago con il servizio per Tokyo”, ha dichiarato Isom. “Costruito sulle solide basi della nostra storia centenaria a Chicago e su una straordinaria partnership con Japan Airlines, questo nuovo servizio testimonia il nostro costante impegno a rafforzare il nostro hub, ad ampliare le opzioni per i clienti e a mantenere Chicago competitiva sulla scena mondiale. Insieme ai nostri continui investimenti volti a migliorare l’esperienza del cliente dall’inizio alla fine, American Airlines guarda con grande entusiasmo al futuro”. “Nell’ambito del Pacific Joint Business agreement, American Airlines e Japan Airlines collaborano per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri e fornire un servizio importante tra il Nord America e l’Asia orientale. Tokyo è un importante centro economico globale e una città vibrante, che attrae viaggiatori d’affari e di piacere, e il Giappone è costantemente annoverato tra le destinazioni preferite dai viaggiatori. Inoltre, i voli di American Airlines saranno programmati per offrire comodi collegamenti in coincidenza da NRT, operati da Japan Airlines, verso destinazioni popolari come Bangkok (BKK), Singapore (SIN), Taipei (TPE), Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN) e molte altre. I membri AAdvantage® possono accumulare miglia e punti fedeltà viaggiando con Japan Airlines. Inoltre, gli status members possono usufruire di vantaggi esclusivi come l’accesso alle lounge, una maggiore franchigia bagaglio e altro ancora. American Airlines utilizzerà un Boeing 787-9 con 30 posti in Flagship® Business e 21 in Premium Economy per il suo volo giornaliero, attivo tutto l’anno. American Airlines aggiungerà inoltre due nuove città al suo network per l’aeroporto di Chicago O’Hare (ORD): Charlottesville, Virginia (CHO), a partire da novembre, Ontario, California (ONT), a partire da dicembre. Charlottesville e Ontario, che si aggiungono alle oltre 150 destinazioni già servite da American Airlines negli Stati Uniti, rappresentano un’estensione naturale del network competitivo della compagnia aerea in partenza da ORD. Le nuove destinazioni si integrano perfettamente con l’esperienza di viaggio di alto livello che American sta creando a Chicago O’Hare, come una nuova Admiral’s Club® lounge di oltre 930 metri quadrati per offrire ai passeggeri più spazio per rilassarsi durante il viaggio”, conclude American.

SAFRAN INAUGURA UNA NUOVA ELECTRICAL WIRING FACTORY IN CHIHUAHUA, MESSICO – Safran informa: “Safran Electrical & Power ha inaugurato la sua nuova electrical wiring factory a Chihuahua, Messico, confermando la sua posizione di più grande aerospace electrical wiring facility al mondo. Con questo quinto stabilimento, il campus di Chihuahua si estende ora su oltre 71.000 m2 e impiegherà 5.300 persone. Questo campus supporta importanti programmi aerospaziali per Airbus, ATR, Boeing, Dassault Aviation, Embraer, Lockheed Martin, Sikorsky, nonché advanced air mobility programs, tra cui Blue Origin e Wisk. Il nuovo stabilimento consentirà l’accelerazione dei programmi in corso, la preparazione per la prossima generazione di velivoli a corridoio singolo, contribuirà a nuovi contratti di difesa e rafforzerà la posizione dell’azienda nei mercati della mobilità aerea avanzata. Si prevede la creazione di oltre 800 posti di lavoro, con l’avvio delle attività previsto per novembre 2026. Le Safran Electrical & Power wiring activities in Chihuahua si distinguono per la loro competitività, grazie a solide competenze basate su eccellenza industriale e continuità digitale. Il campus beneficia inoltre di una forza lavoro altamente qualificata, stabile e motivata, di una rete di fornitori messicani competenti e reattivi e di un ambiente stimolante per la formazione e la competenza tecnica”. “Chihuahua è uno dei pilastri della rete globale di Safran Electrical & Power, al centro della nostra ambizione in aircraft electrical systems e del nostro contributo a un’aviazione più sostenibile. Questo nuovo sito rappresenta un traguardo importante, in quanto Safran celebra quest’anno i 35 anni di presenza in Messico. Per noi, il Messico è un pilastro strategico della nostra eccellenza operativa globale, della nostra competitività e della nostra innovazione. Il nuovo stabilimento che inauguriamo oggi è un segnale forte per il futuro dei nostri clienti”, ha dichiarato Bruno Bellanger, CEO di Safran Electrical & Power.

QANTAS INTRODUCE NUOVI PIATTI NELLE LOUNGE DI SINGAPORE – Qantas informa: “Qantas ha introdotto due nuovi piatti nelle sue lounge di Singapore, ispirati a una collaborazione decennale con un ristorante locale, diventato un punto di riferimento amato da generazioni di piloti e assistenti di volo Qantas”. “Fatty’s è stato molto più di un semplice ristorante. Ha fatto parte della storia di Qantas a Singapore per decenni”, ha dichiarato Nick McGlynn, Qantas’ Executive Vice President for Asia. “Singapore è una delle nostre basi internazionali più importanti dalla fine degli anni ’40 e Fatty’s è parte integrante di questa storia fin dai primi tempi. Presentare i loro piatti nelle nostre lounge è il nostro modo di onorare un luogo che ha plasmato l’esperienza di volo in questa città per generazioni”.

DASSAULT AVIATION: SI CHIUDE IL 20th AEROSPACE CHALLENGE – Dassault Aviation informa: “Il 25 giugno 2026, l’European Space Agency (ESA), l’European Astronaut Club (ACE), ArianeGroup, il National Center for Space Studies (CNES), Dassault Aviation e l’Air and Space Museum hanno organizzato la cerimonia di chiusura della 20ª edizione della Student Aerospace Challenge presso l’Air and Space Museum in Le Bourget. Per questa edizione, quindici team provenienti da scuole e università di sei paesi europei (Germania, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito) hanno presentato le loro relazioni finali insieme a un poster che illustrava i loro progetti. Questo numero, in linea con gli anni precedenti, dimostra la maturità di questa competizione studentesca internazionale. A fine giornata, il Dassault Aviation Award è stato assegnato ai cinque studenti dell’ImpAerials team dell’Imperial College di Londra (Regno Unito) per il loro progetto innovativo di un hypersonic suborbital vehicle capable of very long-range flights. Yves Pleindoux, futuro passeggero di un volo suborbitale a bordo dello SpaceShipTwo Delta di Virgin Galactic nel 2027, era presente per condividere la sua esperienza con gli studenti presenti”.

AEROPORTO DI PALERMO: APRE LA NURSER-FAMILY – L’Aeroporto di Palermo informa: “All’aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino apre la nuova sala riservata alle famiglie con bambini. Lo spazio è stato attrezzato per offrire un ambiente accogliente e riservato. L’accesso è gratuito, nell’area è compresa una nursery e le family toilets. Nei due bagni sono presenti i fasciatoi per il cambio e la cura dei bimbi piccoli, così come nei bagni dell’aeroporto. Un bagno è dedicato ai viaggiatori con disabilità, per garantire agevolmente l’accessibilità. Inoltre, l’antibagno è stato trasformato in una mini lounge, arredata con un piccolo divano e un tavolino per rendere più comodo l’allattamento e l’attesa. La sala, si trova nei pressi del gate A11 ed è sempre aperta. Nella porta d’ingresso è stata apposta la specifica segnaletica identificativa. La nursey- family lounge è soltanto l’ultima novità in fatto di servizi ai passeggeri. Nell’ultimo anno sono state installati 25 nuovi punti di ricarica per telefoni, pc e tablet; due work area attrezzate di prese, luci e impianti senza fili per la ricarica veloce dei telefoni; il wi-fi gratuito in tutta l’aerostazione; sette nuove fontanelle d’acqua refrigerata gratuita e distributori d’acqua gratuiti per refill in zona partenze; nuove sedute; nuovi parcheggi e un’area pet tra le più grandi in Italia”. “Il nostro obiettivo è fare dell’aeroporto di Palermo non solo una moderna infrastruttura di trasporto, ma un luogo capace di accogliere le persone con attenzione, qualità e sensibilità verso le diverse esigenze dei viaggiatori”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo. “La nuova family lounge rappresenta un ulteriore passo in questa direzione e conferma la volontà di Gesap di investire costantemente nel miglioramento dell’esperienza aeroportuale. Abbiamo realizzato uno spazio dedicato alle famiglie con bambini, pensato per offrire comfort, privacy e funzionalità durante tutte le fasi del viaggio – continua Battisti – Si tratta di un servizio gratuito, sempre disponibile e facilmente accessibile, che si aggiunge agli altri interventi realizzati negli ultimi mesi per rendere l’aeroporto sempre più accogliente, inclusivo e orientato al benessere dei passeggeri. La qualità di un aeroporto oggi si misura non soltanto attraverso l’efficienza operativa – conclude l’ad di Gesap – ma anche dalla capacità di offrire servizi che migliorano concretamente l’esperienza di viaggio. Vogliamo che chi arriva o parte da Palermo percepisca immediatamente attenzione, ospitalità e qualità, elementi che rappresentano al meglio l’immagine della Sicilia e del nostro territorio”.

EMBRAER ACQUISISCE LA QUOTA RESTANTE DI EZ AIR IN MESSICO – Embraer informa: “Embraer ha annunciato di aver concluso l’acquisizione di un’ulteriore quota nella joint venture con Safran Cabin, insieme ad alcuni asset relativi alle sue attività in Brasile. L’accordo include l’acquisizione della restante quota del 50% di EZ Air Interior Limited, joint venture con sede in Messico, costituita nel 2012 tra Embraer e C&D (l’attuale Safran Cabin) a Chihuahua, che ha supportato esclusivamente i programmi Embraer, producendo componenti come luggage bins, galleys, lavatories, floor panels per la E-Jets family. L’accordo prevede anche l’integrazione di parte delle attività di Safran Cabin a Jacareí, Brasile, anch’esse dedicate ai programmi Embraer. Le non-Embraer related engineering services activities di Safran Cabin Brazil rimarranno di proprietà di Safran”. “Embraer valuta costantemente le opportunità per creare valore per i propri stakeholder e questo accordo supporta la nostra strategia di espansione sia a breve che a lungo termine”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “Desidero ringraziare Safran Cabin per questa proficua partnership a lungo termine e dare un caloroso benvenuto ai nuovi colleghi che entrano a far parte di Embraer. Insieme, continueremo a offrire eccellenza basata su sicurezza, qualità, efficienza e sostenibilità”. “La transazione è stata perfezionata dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative e il soddisfacimento delle condizioni usuali”, conclude Embraer.