Il G800 segna l’800° Speed Record per Gulfstream e stabilisce il volo più lungo e veloce nella storia della business aviation

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi due importanti traguardi: il next-generation G800 ha raggiunto l’800th city pair speed record per la Gulfstream fleet e ha poi completato il volo più lungo e veloce nella storia della business aviation.

“Il G800 si è assicurato l’800th city pair speed record all’inizio di giugno con un volo da Reykjavik, Islanda, a Savannah. L’aereo ha percorso 2.973 miglia nautiche/5.505 chilometri in 5 ore e 52 minuti con una average cruise speed di Mach 0,91.

Il 28 giugno, il G800 ha completato una separate record-setting mission sulla tratta da Melbourne, Australia, a Moline, Illinois. Il volo ha coperto 8.303 miglia nautiche (15.377 km) in 16 ore e 56 minuti con una average cruise speed di Mach 0,85″, afferma Gulfstream Aerospace.

“Con ogni nuovo aeromobile, Gulfstream continua a spingere i limiti delle performance per i nostri clienti”, ha dichiarato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Raggiungere l’800th city pair speed record e completare il volo più lungo e veloce nella storia del nostro settore dimostra la solidità della nostra flotta di nuova generazione e le capacità avanzate del G800”.

“Gli aerei Gulfstream hanno ora stabilito 815 speed records nell’intera flotta, di cui 15 stabiliti dal G800 dal suo ingresso in servizio nell’agosto 2025.

Il G800 è progettato per missioni a lungo raggio, offrendo un’autonomia di 8.200 miglia nautiche/15.186 km a Mach 0,85 e di 7.000 miglia nautiche/12.964 km alla sua high-speed cruise di Mach 0,90. L’aereo può anche volare per 8.000 miglia nautiche/14.816 km a Mach 0,87 e vanta una maximum operating speed di Mach 0,935, consentendo agli operatori di massimizzare la flessibilità delle missioni, mantenendo al contempo una fuel efficiency ottimale e un’affidabilità operativa elevata”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Il G800 è caratterizzato da una bassa cabin altitude di 2.840 piedi/866 metri quando vola a 41.000 piedi/12.497 metri, 100% fresh air rinnovata ogni due o tre minuti, un plasma ionization air purification system e 16 finestrini panoramici ovali Gulfstream. Gli interni possono essere configurati con un massimo di quattro living areas o tre living areas e un crew compartment, ideale per gli ultralong flights che il G800 è in grado di effettuare”, conclude Gulfstream Aerospace.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)