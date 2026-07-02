Wizz Air lancia Wizz Holidays, piattaforma potenziata dall’intelligenza artificiale

Wizz Air annuncia il lancio di WIZZ Holidays, un’intelligente piattaforma per la prenotazione di pacchetti vacanza progettata per semplificare la pianificazione dei viaggi in Europa e oltre.

“WIZZ Holidays introduce un modo più smart e intuitivo di pianificare e prenotare viaggi operati da Wizz Air. Con il suo nuovo e audace slogan, “Unpackage Yourself”, la piattaforma celebra una nuova era del viaggio: un’esperienza che elimina la complessità e la sostituisce con ispirazione, scoperta e pianificazione senza sforzo.

La piattaforma WIZZ Holidays utilizza un’avanzata intelligenza artificiale per consentire ai clienti di combinare voli, strutture ricettive selezionate e transfer a terra. Andando oltre i tradizionali pacchetti vacanza, WIZZ Holidays permette di creare itinerari multi-città e multimodali, offrendo ai viaggiatori la possibilità di esplorare più destinazioni in un unico viaggio senza il problema di coordinare separatamente i collegamenti.

Ricerca AI basata su parole chiave: gli utenti possono inserire ispirazioni generiche (ad esempio: Isole Canarie, Italia, Egitto o persino sci) per ricevere immediatamente raccomandazioni di viaggio personalizzate in base al budget e alle date disponibili.

Flessibilità “Anytime Anywhere”: una funzione di scoperta che mostra le migliori offerte di viaggio disponibili sull’intero network per gli utenti che non hanno ancora scelto una destinazione o date precise.

Prezzi competitivi per i pacchetti: i pacchetti integrati offrono tariffe esclusive, garantendo un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla prenotazione separata dei singoli servizi di viaggio”, afferma Wizz Air.

Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha commentato: “Oggi celebriamo molto più del lancio di WIZZ Holidays: stiamo introducendo un modo più intelligente di viaggiare. Combinando il nostro ampio network di voli a tariffe convenienti con la tecnologia AI, stiamo semplificando la pianificazione del viaggio e rendendo l’esperienza dei nostri passeggeri sempre più fluida, personalizzata e accessibile. In Italia, questo impegno si traduce anche in un’importante espansione operativa: dal rafforzamento della nostra base di Milano Malpensa con l’arrivo dell’undicesimo aeromobile, fino al lancio di nuove rotte strategiche verso Torino, porta d’accesso privilegiata alle Alpi durante la stagione invernale. Continuiamo a investire per offrire maggiore connettività, più flessibilità e nuove opportunità di viaggio, supportando al tempo stesso la crescita del turismo e delle economie locali. Con ‘Unpackage Yourself’, invitiamo i viaggiatori a scoprire un nuovo modo di esplorare il mondo: più semplice, più smart e senza compromessi”.

La piattaforma è ora attiva e disponibile per le prenotazioni su WIZZ Holidays.

“L’espansione operativa di Wizz Air in Italia prosegue con il rafforzamento della base presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, uno degli scali strategici della compagnia nel Paese. La forte risposta del mercato milanese e la crescente preferenza dei passeggeri per il network Wizz Air hanno portato la compagnia ad anticipare al 1° ottobre 2026 l’arrivo dell’undicesimo aeromobile basato a Malpensa, un Airbus A321neo già annunciato nell’ambito del piano di crescita in Italia.

L’anticipo dell’arrivo dell’aeromobile consentirà di rispondere con maggiore capacità alla domanda dallo scalo milanese, ampliando ulteriormente la connettività internazionale e arricchendo le opzioni di viaggio disponibili anche attraverso WIZZ Holidays. L’incremento della flotta supporterà inoltre la creazione di 40 posti di lavoro diretti e di 350 indiretti lungo la filiera dell’aviazione e del turismo, contribuendo al rafforzamento dell’ecosistema aeroportuale milanese.

L’undicesimo aeromobile supporterà il lancio in anticipo di due collegamenti internazionali verso Dortmund e Tenerife, oltre a un incremento delle frequenze su diverse rotte ad alta domanda, tra cui Bilbao, Reykjavík, Larnaca, Valencia, Marrakesh, Erevan e Vilnius.

Questo ampliamento del network rafforza ulteriormente la capacità di Wizz Air di offrire itinerari sempre più flessibili e personalizzabili, pienamente coerenti con la visione di WIZZ Holidays di combinare voli, alloggi e transfer in un’unica esperienza di prenotazione intelligente.

In occasione del lancio di WIZZ Holidays, Wizz Air annuncia inoltre l’introduzione di quattro nuove rotte verso Torino, rafforzando ulteriormente la propria offerta per i viaggi invernali. A partire dal 16 gennaio 2027, la compagnia collegherà il capoluogo piemontese con Danzica, Katowice, Breslavia e Praga, offrendo nuove opportunità di viaggio verso una delle principali destinazioni sciistiche del Piemonte e delle Alpi italiane.

Grazie alla sua posizione strategica e alla vicinanza con le principali località montane, Torino rappresenta una porta d’accesso ideale per il turismo invernale e per i viaggi dedicati agli sport sulla neve, perfettamente integrata nella logica di WIZZ Holidays“. prosegue Wizz Air.

“Le nuove rotte sono già in vendita sui canali ufficiali di Wizz Air e attraverso la piattaforma WIZZ Holidays, consentendo ai viaggiatori di organizzare facilmente pacchetti completi includendo voli, alloggi e transfer.

L’espansione di Milano Malpensa insieme allo sviluppo delle nuove rotte verso Torino conferma l’impegno di Wizz Air nel consolidare la propria presenza in Italia, ormai sempre più una seconda casa per la compagnia e uno dei mercati più strategici del suo network europeo.

Grazie a un’offerta in costante crescita e sempre più integrata, l’Italia si afferma come un vero hub di sviluppo per WIZZ Holidays, consentendo ai viaggiatori di accedere con maggiore facilità sia a city break sia a esperienze stagionali dedicate, con un focus crescente sulle destinazioni leisure e sugli sport invernali”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)