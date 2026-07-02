Aeroporto di Bologna lancia la campagna di comunicazione ESG “More than connections”

L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna lancia “More than connections”, la nuova campagna di comunicazione ESG sviluppata da [Alkemy]+, la divisione di Alkemy Group che unisce creatività, design, media e commerce, con il coinvolgimento del team ESG & Sustainability Advisory.

“L’iniziativa segna un’evoluzione nel modo in cui lo scalo bolognese racconta il proprio impegno in ambito sostenibilità: una narrazione integrata, capace di valorizzare il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura abilitante di connessioni, opportunità e impatto positivo per il territorio e di fare emergere l’impegno della società sui temi ESG in modo continuo e trasversale in tutte le attività.

Il progetto nasce dall’esigenza di rendere ancora più chiaro e riconoscibile il valore generato dall’Aeroporto di Bologna sul piano ambientale, sociale ed economico. Per rispondere a questa sfida, Aeroporto di Bologna in collaborazione con [Alkemy]+ ha sviluppato un percorso di analisi e ascolto che ha coinvolto stakeholder interni ed esterni, integrato da un approfondimento del contesto competitivo e delle principali best practice di settore.

Da questo lavoro è emersa un’evidenza chiave: il contributo di Aeroporto di Bologna è importante, diffuso e quotidiano, occorreva però una maggiore spinta comunicativa sui pubblici di riferimento. Su queste basi è stata costruita una nuova comunicazione strategica e creativa che identifica nei temi ESG la dimostrazione concreta del ruolo svolto dall’aeroporto come generatore di valore condiviso per persone, imprese e comunità”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

“Il cuore del progetto è il nuovo payoff “More than connections”, che andrà ad affiancare il logo della società in tutte le comunicazioni, payoff ideato dal team creativo di [Alkemy]+ per raccontare il contributo che l’Aeroporto genera ogni giorno per il territorio, le persone e i propri stakeholder, andando oltre la dimensione del viaggio e del transito. Il concept prende forma in una campagna integrata e in una serie di key visual guidati da un video hero, realizzati dalla media house di [Alkemy]+, che verranno lanciati nelle prossime settimane sui canali social e sui monitor dell’aeroporto, per tradure visivamente il significato del payoff e il ruolo dell’aeroporto come generatore di connessioni e valore condiviso. Il video è stato presentato in anteprima in occasione del Festival Internazionale Il Cinema Ritrovato di Bologna, prestigiosa rassegna cinematografica giunta alla sua quarantesima edizione e organizzata dalla Cineteca di Bologna.

Parallelamente, il team ESG & Sustainability Advisory del Gruppo ha supportato l’Aeroporto di Bologna nella realizzazione del primo Executive Summary del Bilancio di Sostenibilità 2025 e dei relativi touchpoint di comunicazione, con l’obiettivo di rendere i contenuti del reporting più accessibili e comprensibili anche a un pubblico non specialistico”, prosegue l’Aeroporto di Bologna.

“Con questo progetto abbiamo scelto di fare un passo importante nel modo in cui raccontiamo il nostro impegno ESG, integrandolo in una narrazione più ampia e più aderente al ruolo che l’Aeroporto di Bologna esercita ogni giorno per il territorio, le persone e l’economia locale”, commenta Nazareno Ventola, Amministratore Delegato di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. “Grazie alla collaborazione con [Alkemy]+, abbiamo sviluppato una piattaforma di comunicazione in grado di esprimere in modo chiaro e distintivo il valore generato dal nostro Aeroporto, rendendolo più comprensibile e vicino ai nostri stakeholder chiave”.

“Siamo orgogliosi di affiancare Aeroporto di Bologna in un progetto che unisce strategia, sostenibilità e creatività per trasformare l’impegno ESG in un racconto di brand credibile, distintivo e di lungo periodo. Il lavoro svolto ci ha permesso di valorizzare il ruolo dell’Aeroporto come abilitatore di connessioni e generatore di impatto positivo per il territorio e le sue comunità”, afferma Massimiliano Trisolino, Managing Director di [Alkemy]+.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)