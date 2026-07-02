Wizz Air porta a Torino quattro nuove rotte

Wizz Air amplia il proprio network da Torino Airport con quattro nuove rotte internazionali pensate per la stagione sciistica. Dal 16 gennaio 2027 decolleranno i collegamenti diretti da Breslavia, Danzica e Katowice, in Polonia, e da Praga, in Repubblica Ceca, operativi ogni sabato fino all’inizio di marzo e in vendita dal 1° luglio 2026.

Le nuove rotte si inseriscono nel percorso di crescita di Wizz Air a Torino, già avviato con l’annuncio dell’apertura della nuova base operativa. La base, settima in Italia e quarantesima a livello globale per la compagnia, prevede il posizionamento di due aeromobili sullo scalo piemontese: il primo dal 14 settembre e il secondo dal 25 ottobre 2026.

I nuovi collegamenti confermano la centralità di Torino Airport per il turismo invernale internazionale, favorendo l’accesso alle principali località sciistiche del Piemonte e alle Alpi del Nord-Ovest da parte dei passeggeri europei. In parallelo, l’apertura della base porterà nuove rotte nazionali e internazionali, maggiore capacità e ricadute occupazionali stimate in 80 posti di lavoro diretti e 700 indiretti.

Con i nuovi collegamenti da Polonia e Repubblica Ceca, Torino Airport consolida il proprio posizionamento nei mercati del turismo neve e amplia le opportunità di viaggio per i passeggeri del territorio. Nel 2026 il network Wizz Air da Torino arriverà complessivamente a 20 rotte verso 9 Paesi.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’apertura della nuova base Wizz Air a Torino ha rappresentato il primo passo di un percorso di crescita ambizioso nel capoluogo piemontese. Oggi, con l’annuncio di quattro nuove rotte da Breslavia, Danzica, Katowice e Praga, confermiamo un ulteriore impegno verso la città e verso un territorio che gioca un ruolo sempre più importante nella nostra strategia di espansione in Italia. Questi nuovi collegamenti contribuiranno a generare nuovi flussi di traffico in entrata dai mercati dell’Europa centrale, avvicinando sempre più passeggeri internazionali alle principali località sciistiche del Piemonte e sostenendo concretamente lo sviluppo del turismo invernale nella regione. Grazie anche alla crescita di Torino, Wizz Air continua a rafforzare la propria presenza in Italia, offrendo più scelta, tariffe accessibili e nuove opportunità di viaggio ai passeggeri italiani ed europei”.

Paolo Papale, Direttore Sviluppo Aviation di Torino Airport ha commentato: “Le quattro nuove rotte sci di Wizz Air rafforzano il posizionamento di Torino come aeroporto di riferimento per gli sciatori da tutta Europa interessati alla varietà e alla qualità dell’offerta delle montagne piemontesi. I collegamenti con Polonia e Repubblica Ceca aprono nuove opportunità per intercettare flussi turistici verso Torino, le Alpi del Nord-Ovest e il sistema neve regionale”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Torino Airport – Photo Credits: Wizz Air)