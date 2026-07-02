Volotea: al via i collegamenti tra la Puglia e le grandi destinazioni del Mediterraneo e d’Europa

Volotea inaugura la stagione estiva 2026 a Bari con la riapertura della propria base operativa e un’offerta pensata per accompagnare la crescita dei flussi turistici, incoming e outgoing. Da un lato, i passeggeri pugliesi potranno raggiungere facilmente alcune delle destinazioni più amate del Mediterraneo; dall’altro, il network della compagnia contribuirà ad avvicinare alla Puglia migliaia di viaggiatori europei, confermando la regione tra le mete più attrattive del panorama turistico internazionale.

Per l’estate 2026 a Bari, Volotea scenderà in pista con 14 collegamenti verso 5 Paesi, che si traducono in circa 242.000 posti disponibili, con un incremento del 30% rispetto al 2025. Il capoluogo della Puglia si conferma inoltre uno degli scali più importanti del network italiano di Volotea, che qui è oggi la seconda compagnia aerea per numero di destinazioni servite.

Tra i protagonisti dell’offerta estiva spicca la Grecia, con otto collegamenti diretti verso Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante, mete che continuano a registrare un forte interesse tra i viaggiatori italiani. Accanto a queste, il network comprende anche Olbia, Spalato, Bilbao e tre destinazioni francesi – Bordeaux, Lione e Lille, novità della stagione 2026 – che contribuiscono a sostenere i flussi di turismo incoming verso la Puglia, che continua ad affermarsi tra le destinazioni più richieste dai viaggiatori europei. Arricchisce l’offerta regionale il collegamento per Nantes dallo scalo di Brindisi che verrà operato per tutta la stagione estiva.

“Bari, pur essendo una base estiva, ricopre un ruolo strategico all’interno del network Volotea, tanto che oggi siamo la seconda compagnia aerea per numero di destinazioni operate dallo scalo”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Per l’estate 2026 mettiamo a disposizione un’offerta ancora più ricca, con 14 collegamenti verso cinque Paesi e una crescita del 30% dei posti disponibili rispetto allo scorso anno. Vogliamo continuare a offrire ai passeggeri pugliesi la possibilità di raggiungere comodamente alcune delle destinazioni più amate del Mediterraneo, in particolare la Grecia, ma allo stesso tempo favorire l’arrivo in Puglia di un numero sempre maggiore di visitatori europei, contribuendo alla crescita del turismo e dell’economia locale. I risultati raggiunti in questi anni confermano il potenziale di questo mercato e ci incoraggiano a continuare a investire sul territorio. Desidero infine ringraziare Aeroporti di Puglia per la proficua collaborazione e per il costante lavoro svolto insieme nello sviluppo della connettività regionale: una sinergia fondamentale che ci consente di rafforzare anno dopo anno la nostra presenza in Puglia e di offrire ai passeggeri un network sempre più ampio e competitivo”.

“La riapertura della base operativa di Volotea a Bari e l’avvio dei collegamenti per la summer 2026 rappresentano un eccellente risultato non solo per lo scalo di Bari, ma per la rete aeroportuale pugliese e per l’intero territorio regionale. Desidero ringraziare Volotea, che continua a credere nella Puglia e a investire con convinzione nel nostro territorio, confermandosi un partner affidabile e strategico nel percorso di crescita del network di collegamenti. Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo al fondatore, Carlos Muñoz, e all’International Market Director, Valeria Rebasti, con i quali in questi anni ho costruito non solo un proficuo rapporto di collaborazione, che ha generato importanti risultati, ma anche una solida e sincera amicizia, fondata sulla stima reciproca e sulla condivisione di una visione comune. Questo importante traguardo è anche il frutto dell’impegno quotidiano, della professionalità e della dedizione delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia, che con il loro lavoro contribuiscono ogni giorno a rendere i nostri scali sempre più efficienti, competitivi e capaci di rispondere alle esigenze di passeggeri e compagnie aeree. L’ampio ventaglio dell’offerta di collegamenti da e per Bari rappresenta un’opportunità concreta sia per i pugliesi, che possono contare su un numero sempre maggiore di rotte verso destinazioni nazionali e internazionali, sia per il traffico incoming, fondamentale per la crescita del turismo e dell’economia regionale. La Puglia si conferma, ancora una volta, una delle destinazioni più attrattive del panorama turistico internazionale, per la ricchezza del suo patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico. Continuerò ad operare con determinazione per rafforzare ulteriormente la connettività della nostra regione, favorire nuove opportunità di sviluppo e consolidare il ruolo degli aeroporti pugliesi come infrastrutture strategiche al servizio della mobilità, dell’economia e della promozione del territorio”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

Dall’apertura della base estiva, nel luglio 2024, a oggi la compagnia ha trasportato quasi 400.000 passeggeri da e per Bari, mentre dall’avvio delle operazioni sullo scalo nel 2012 i passeggeri complessivi hanno superato i 2,5 milioni.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)