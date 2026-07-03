All’aeroporto di Venezia atterra il primo volo da Pechino di Air China

Alle ore 19.15 di giovedì 2 luglio, l’Airbus 330-220 di Air China proveniente da Pechino con a bordo 200 passeggeri è atterrato a Venezia, festeggiato con il tradizionale water salute organizzato dai Vigili del Fuoco dello scalo.

Ad accoglierlo, una delegazione composta dal Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi, dall’Amministratore Delegato, Monica Scarpa, e dal Direttore Sviluppo Aviation, Camillo Bozzolo, dal Direttore Generale per l’Europa di Air China, Wu Feng e dal Direttore Generale di Milano, Li Duo, dal Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani e dal Sindaco di Venezia, Simone Venturini, dal Console Generale di Milano della Repubblica Popolare Cinese, Zhang Chenggang, dal Ministro Consigliere Economico e Commerciale dell’Ambasciata Cinese in Italia, Luo Jin, dal Presidente della Camera di Commercio Cinese in Italia, Cheng Xuan.

“L’emozione è tangibile, il nuovo collegamento rappresenta infatti la concretizzazione di un intenso lavoro portato avanti congiuntamente da Air China e il Gruppo SAVE, con il sostegno imprescindibile dei Governi italiano e cinese.

Air China, fondata nel 1988, è la compagnia aerea di bandiera della Cina. È stata partner aereo ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Pechino 2008 e dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino 2022.

Al 31 dicembre 2025, Air China (incluse le società controllate) dispone di una flotta complessiva di 964 aeromobili e di una vasta rete di rotte internazionali. In qualità di membro di Star Alliance, la rete di Air China consente di raggiungere oltre 1.100 destinazioni in più di 190 Paesi e regioni nel mondo, con un traffico annuo superiore a 150 milioni di passeggeri”, afferma il comunicato.

“Il nuovo collegamento servirà e stimolerà tutti i segmenti di traffico: business e cargo, turismo, VFR (visit friends and relatives).

Business e cargo – Il Nord Est esprime il 13% dei flussi commerciali tra Italia e Cina, che generano un volume d’affari annuo di circa 10 miliardi di euro, secondo solo a quello dell’area milanese (dato Istat del 2025).

Turismo – Il Nord Est è una delle aree principali del nostro Paese per numero di turisti in arrivo dalla Cina. Si tratta di un turismo di qualità, con oltre il 70% dei visitatori che sceglie strutture di lusso, attratti in particolare dalle città d’arte, Venezia e Verona in testa, e dalle Dolomiti.

VFR (Visit Friends & Relatives) – Con circa 70.000 residenti, la comunità cinese nel Nord Est è per dimensioni la seconda in Italia dopo quella della Lombardia. Visite e ricongiungimenti familiari saranno sostenuti e favoriti dal nuovo volo, con flussi dalla Cina provenienti in particolare da Pechino, Wenzhou (nella provincia di Zhejiang) e Xiamen (nella provincia di Fujian).

Il volo è acquistabile sia nel sito di Air China, che in tutti canali di vendita online e tradizionali”, prosegue il comunicato.

Enrico Marchi, Presidente del Gruppo SAVE, afferma: “E’ una grande emozione accogliere a Venezia il primo volo da Pechino di Air China, frutto della grande collaborazione instaurata con la compagnia di bandiera cinese, per la cui attivazione è stato fondamentale il sostegno del Governo italiano, in particolare del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, dell’Ambasciata d’Italia in Cina e delle Autorità cinesi. Il collegamento con la capitale cinese, mèta di grande fascino dove passato e futuro si relazionano in un costante dialogo, porta con sé il valore aggiunto di una rete di voli in prosecuzione che dal grande hub, base della compagnia, permettono di raggiungere destinazioni in Estremo Oriente, oltre che all’interno della Cina. Per Venezia, per il Veneto, e per il nostro Paese, significa rafforzare ulteriormente, attraverso un secondo volo diretto tra il Marco Polo e la Cina, un legame che si riconduce a relazioni storiche e che oggi si traduce in nuove opportunità di scambi culturali ed economici”.

Wu Feng, Direttore Generale di Air China Europa, afferma: “Nel contesto di una connettività globale in costante crescita e in occasione del quarantesimo anniversario dei collegamenti di Air China con l’Italia, il nuovo volo diretto Pechino-Venezia rappresenta un importante traguardo per la cooperazione aeronautica tra i due Paesi, e contribuirà non solo a rafforzare ulteriormente la collaborazione nel settore dell’aviazione civile, ma anche ad ampliare in modo significativo il network di Air China in Italia. Air China estende ufficialmente la propria presenza in Italia a tre hub strategici: Milano, Roma e Venezia, l’Italia diventa così uno dei paesi europei con il maggior numero di città servite dalla compagnia. Air China continuerà a cogliere questa opportunità per ottimizzare la propria rete di collegamenti internazionali e migliorare costantemente la qualità dei servizi, consolidando il proprio ruolo di ponte aereo per gli scambi economici, turistici e culturali tra China e Italia”.

Alberto Stefani, Presidente Regione Veneto, afferma: “Il collegamento diretto Venezia-Pechino corona un legame antico fatto di relazioni, scambi e dialogo tra Oriente e Occidente, tra la Serenissima e la Cina, culture millenarie che trovano un’identità comune nell’apertura al mondo e nell’intreccio di commerci e conoscenze lungo le rotte che univano il Mediterraneo all’Asia. Il nome di Marco Polo continua ancora oggi a essere uno dei simboli più riconoscibili di questo legame straordinario con la Cina: non è un caso che il principale aeroporto del Veneto porti il suo nome. Oggi quel ponte ideale si traduce in una connessione aerea diretta che grazie a Save rafforza ulteriormente il ruolo internazionale del nostro territorio. Ma questo nuovo volo costituisce un’opportunità preziosa anche per le aziende venete, che vedono facilitati gli scambi economici e commerciali, con una mobilità più efficiente per imprenditori, studenti, ricercatori e professionisti. Allo stesso tempo, rappresenta un importante impulso per il turismo, consentendo a un numero crescente di visitatori di raggiungere Venezia e il Veneto in modo diretto. Il nuovo collegamento con Pechino è un ponte tra due grandi civiltà che rinnova una relazione secolare e apre una nuova stagione di collaborazione economica, culturale e istituzionale”.

Simone Venturini, Sindaco di Venezia, dichiara: “Il nuovo collegamento diretto tra Venezia e Pechino rappresenta una notizia importante per l’aeroporto di Venezia e per l’intero territorio metropolitano. È una rotta attesa da tempo dal nostro sistema economico e produttivo, perché apre nuove opportunità per le imprese, il turismo, la cultura e le relazioni internazionali. Questo volo ha anche un forte valore simbolico: Venezia e la Cina sono realtà lontane geograficamente, ma profondamente legate dalla storia degli scambi, dei viaggi e delle grandi rotte verso l’Oriente. È un legame che richiama naturalmente la figura di Marco Polo, che più di ogni altro ha saputo raccontare al mondo l’incontro tra la nostra città e l’Asia. Oggi quel filo si rinnova guardando al futuro, avvicinando due territori che condividono una grande eredità storica e una forte capacità di innovazione. Accorciare le distanze significa rendere più semplici i rapporti tra imprese, favorire nuovi investimenti, rafforzare l’attrattività del nostro territorio e creare ulteriori occasioni di collaborazione culturale, universitaria e sociale Venezia conferma così la propria vocazione naturale di porta internazionale del Nordest e di luogo d’incontro tra popoli, economie e culture, come è sempre stata nella sua storia”.

Pechino (PEK) – Venezia (VCE): dal 02 luglio, frequenza 2-4-6-7, partenza 14:15, arrivo 19:15

Venezia (VCE) – Pechino (PEK): dal 02 luglio, frequenza 2-4-6-7, partenza 21:30, arrivo 13:30+1

Voli operati con aeromobile Airbus A330-200.

(Ufficio Stampa Air China – Gruppo SAVE – Photo Credits: Gruppo SAVE – Air China)