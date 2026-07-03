Aeroporto di Pantelleria: accordo tra Enac Servizi e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per il potenziamento dei presidi operativi

In data 06 luglio 2026 alle ore 15:00, presso l’aeroporto di Pantelleria, verrà sottoscritto l’accordo per l’assegnazione in uso gratuito, da parte di Enac Servizi, di alcuni locali e aree dello scalo al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’accordo sarà firmato dall’ing. Marco Trombetti, Amministratore Unico di Enac Servizi, e dall’ing. Emanuele Franculli, Direttore Centrale per l’Innovazione Tecnologica, la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse Logistiche e Strumentali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla presenza del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ing. Eros Mannino e del Sottosegretario di Stato all’Interno Emanuele Prisco.

L’intesa, che assicura una collaborazione continuativa nel rispetto delle reciproche competenze, consentirà ai Vigili del Fuoco di disporre di spazi dedicati e funzionali all’interno del sedime aeroportuale, già riqualificati a cura di Enac Servizi: l’obiettivo è quello di garantire una presenza sempre più efficiente e strutturata del Corpo sull’isola, con ricadute dirette sulla tempestività e sull’efficacia degli interventi di soccorso su tutta l’isola.

“Con questa intesa – dichiara Marco Trombetti, Amministratore Unico di Enac Servizi – proseguirà la proficua sinergia istituzionale con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che garantisce, al contempo, un maggior supporto alle attività operative del Corpo sullo scalo di Pantelleria. Si conferma, inoltre, l’impegno di Enac Servizi nel favorire il coordinamento tra Amministrazioni e una nuova concezione della gestione funzionale di tutte le infrastrutture aeroportuali gestite da Enac Servizi sul territorio nazionale”.

“La firma di questo protocollo rappresenta un passaggio cruciale per la sicurezza e la continuità territoriale di un’isola minore e strategica come Pantelleria”, ha dichiarato il Sottosegretario di Stato all’Interno con delega ai Vigili del Fuoco, Emanuele Prisco.

“Grazie alla sinergia tra il Comando di Trapani ed Enac Servizi, andiamo a sbloccare una situazione complessa che durava dal 2017, dando una risposta concreta a una delle principali richieste storiche che il personale avanzava da anni su questo territorio. I nuovi locali del piano terra dell’immobile ‘Polifunzionale’ dello scalo aeroportuale permetteranno di riunificare sotto un unico presidio integrato sia il personale del soccorso terrestre sia gli specialisti dell’antincendio aeroportuale (RFFS). In questo modo, l’ottimizzazione logistica ci consente di superare le storiche criticità legate all’isolamento meteorologico, garantendo l’efficienza dei turni dei nostri operatori e la continuità dei servizi.

Un assetto fondamentale che si inserisce in una strategia più ampia per la tutela dell’isola: proprio in questo periodo, infatti, abbiamo riattivato il presidio rurale e il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo (AIB) in convenzione con la Regione Siciliana, schierando squadre e mezzi aggiuntivi per garantire un aiuto concreto, strutturato e tempestivo a difesa dei cittadini, dei turisti e dello straordinario patrimonio naturale di Pantelleria”.

(Ufficio Stampa Enac Servizi)