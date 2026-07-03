Embraer annuncia la consegna di 65 aeromobili nel secondo trimestre, in aumento del 48% rispetto al trimestre precedente

Embraer ha consegnato 65 aeromobili nel secondo trimestre 2026, registrando la migliore second-quarter delivery performance degli ultimi 16 anni. Le consegne sono aumentate del 48% rispetto al trimestre precedente e del 7% su base annua.

“Nel primo semestre 2026 Embraer ha consegnato un totale di 109 aeromobili, circa il 20% in più rispetto ai 91 aeromobili consegnati nel primo semestre 2025, grazie ai continui progressi nelle iniziative di livellamento della produzione dell’azienda.

Nel secondo trimestre 2026 Commercial Aviation ha consegnato 20 nuovi aeromobili, di cui 6 E195-E2, il velivolo più grande attualmente in produzione di Embraer in questo segmento. Il volume di consegne della business unit è aumentato del 100% rispetto al primo trimestre 2026, quando erano stati consegnati 10 aeromobili, e del 5% rispetto al secondo trimestre 2025, quando ne erano stati consegnati 19.

Executive Aviation ha consegnato 45 aeromobili durante il trimestre, con un incremento del 55% rispetto ai 29 aeromobili del primo trimestre 2026 e del 18% rispetto ai 38 aeromobili del secondo trimestre 2025. La crescita è stata trainata da un aumento delle consegne sia nello small che nel medium jet segment, a testimonianza della domanda sostenuta e della continua operatività.

Nel trimestre non sono state registrate consegne nel Defense & Security segment”, afferma Embraer.

“Embraer continua a prevedere consegne comprese tra 80 e 85 aeromobili in Commercial Aviation (midpoint in aumento del 6% anno su anno) e tra 160 e 170 aeromobili in Executive Aviation (midpoint in aumento del 6% anno su anno) nel 2026″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)