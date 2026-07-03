News Brevi – 03.07.2026

DUE NUOVI COLLEGAMENTI CON LA PENISOLA ARABICA DA MILAN BERGAMO AIRPORT – Sacbo informa: “Tra il 1° e il 2 luglio Flyadeal, compagnia aerea del gruppo Saudia, ha inaugurato i voli stagionali con Riyadh e Jeddah in Arabia Saudita, con tre frequenze settimanali per ciascuna tratta fino al 26 settembre. Queste due nuove destinazioni si sommano a quelle già raggiunte da Bergamo nell’area del Golfo, e che comprendono Dubai con flydubai e Sharjah con Air Arabia negli Emirafi Arabi Uniti, e Kuwait City con Jazeera Airways”.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA IL NUOVO COLLEGAMENTO PER LIONE – Etiopian Airlines informa: “Ethiopian Airlines annuncia l’avvio del nuovo servizio passeggeri per Lione, con tre frequenze settimanali, a partire dal 2 luglio 2026. Il nuovo collegamento rafforza la presenza della compagnia in Europa e potenzia la connettività tra l’Africa e la regione. L’avvio del nuovo volo segna un’ulteriore tappa nella strategia di espansione della rete di Ethiopian Airlines, che offre così ai passeggeri connessioni aggiuntive e senza soluzione di continuità tra Europa e Africa. La rotta collega Lione all’ampio network globale di Ethiopian Airlines tramite l’hub di Addis Abeba, creando maggiori opportunità di viaggio e consolidando le relazioni commerciali, turistiche e di scambio tra la Francia e le numerose destinazioni servite in Africa, Medio Oriente, Asia e oltre”. Commentando l’avvio del nuovo servizio, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo davvero lieti di offrire ai nostri passeggeri un’ulteriore destinazione in Francia con i nuovi voli per Lione. La Francia è da decenni parte integrante della rete di Ethiopian Airlines e, in questi anni, abbiamo collegato Parigi e Marsiglia con numerose destinazioni in Africa grazie ai collegamenti offerti dal nostro hub di Addis Abeba. L’aggiunta di Lione rafforza ulteriormente questi legami storici, offrendo maggiore connettività e più opzioni di viaggio per i passeggeri che si spostano tra la Francia e l’esteso network di Ethiopian Airlines”. “Con l’aggiunta di Lione, Ethiopian Airlines serve ora tre destinazioni in Francia – Parigi, Marsiglia e Lione – rafforzando ulteriormente la propria presenza sul mercato francese e la propria impronta in tutta Europa. Mentre la compagnia prosegue l’espansione della propria rete con nuove rotte su più continenti, resta fedele alla propria missione di connettere l’Africa al mondo attraverso collegamenti fluidi, maggiori opportunità di viaggio e un servizio di eccellenza”, conclude Ethiopian Airlines.

INAUGURATA LA MOSTRA FOTOGRAFICA “TARANTATE – LA PIZZICA E IL BALLO DELL’ANIMA” ALL’AEROPORTO DI BRINDISI – Aeroporti di Puglia informa: “L’Aeroporto del Salento di Brindisi ospita da oggi, e sino a fine agosto, la mostra fotografica “Tarantate – La pizzica e il ballo dell’anima”, accompagnato dal catalogo illustrato Congedo Editore. Una nuova esposizione che conferma l’impegno di Aeroporti di Puglia, che accoglie l’esposizione nella Galleria Centrale dell’aeroporto brindisino, a raccontare la Puglia, le sue tradizioni, la cultura, l’arte ed il folklore, in alleanza strategica con l’Amministrazione Comunale della Città di Galatina, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa, e con l’editore Congedo”. “Siamo lieti di ospitare nell’aeroporto del Salento, la mostra fotografica ‘Tarantate'”, dichiara il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. “Con queste iniziative culturali si celebrano le radici più autentiche della nostra terra, dove musica, fotografia e arte diventano linguaggi universali in grado di custodire e tramandare identità, memoria e tradizioni. Per questo siamo sempre felici di ospitare progetti come questo, a conferma del nostro impegno a rendere i nostri aeroporti autentici spazi di cultura, incontro e condivisione, dove ogni transito diventa occasione per entrare in contatto con l’identità dei nostri territori. Il patrimonio culturale pugliese è immenso ed è per noi grande motivo di orgoglio poter contribuire alla sua valorizzazione. Con “Tarantate” si rappresenta l’anima del Salento, la cui storia e cultura hanno radici ben salde e contribuiscono ad accrescere il valore del brand Puglia agli occhi di chi la vive e la scopre per la prima volta, ma anche agli occhi dei pugliesi stessi che devono essere orgogliosi di tutto il bello che li circonda”.

AMERICAN AIRLINES EFFETTUA UN RELIEF FLIGHT IN VENEZUELA – American informa: “A seguito dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, American Airlines ha operato un relief flight dal Miami International Airport (MIA) al Simón Bolívar International Airport (CCS) per aiutare i venezuelani colpiti da questa straziante calamità. Il relief flight, operato con un Boeing 737 della compagnia, ha trasportato oltre 4.000 kg di beni di prima necessità, tra cui cibo non deperibile, acqua, pannolini, salviette, latte in polvere per neonati, prodotti per l’igiene e altri articoli essenziali, fornendo alla comunità il supporto necessario in questo momento difficile”. “Il nostro pensiero va alle comunità colpite da questa tragica calamità in Venezuela, compresi i membri del nostro team”, ha dichiarato José A. Freig, American’s Vice President of International and Inflight Dining Operations. “A seguito dei terremoti, American Airlines si è mobilitata immediatamente per coordinare questo vitale ponte aereo di aiuti essenziali che aiuterà tantissime famiglie bisognose. Siamo solidali con la comunità venezuelana in questo momento”. “L’impegno di American Airlines nei confronti del Venezuela risale al 1987, quando Caracas divenne la prima destinazione sudamericana della compagnia aerea. Dopo una sospensione di sette anni, American Airlines è diventata la prima compagnia aerea a ricollegare gli Stati Uniti con il Venezuela, riprendendo i voli diretti il 30 aprile, con fino a due voli giornalieri tra Miami e Caracas e la ripresa dei collegamenti con Maracaibo (MAR) prevista per il 14 luglio. A seguito della chiusura dell’aeroporto di Caracas (CCS), American Airlines ha sospeso i voli fino al 10 luglio e prevede di riprenderli non appena l’aeroporto riaprirà ai voli commerciali. Per offrire maggiore flessibilità e assistenza, American Airlines ha immediatamente bloccato le tariffe per tutti i voli diretti da/per l’aeroporto di Caracas e ha emesso un travel alert, consentendo ai clienti i cui piani di viaggio sono stati interessati di riprenotare senza costi aggiuntivi, cancellare o ricevere un rimborso”, conclude American.

FAA: FINANZIAMENTI PER L’AMMODERNAMENTO DI DIVERSI AEROPORTI AMERICANI – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy, ha annunciato oggi diversi finanziamenti della Federal Aviation Administration (FAA) per un totale di 1,776 miliardi di dollari, destinati all’ammodernamento degli aeroporti americani con interventi di riqualificazione delle piste, miglioramenti per le famiglie e aggiornamenti in materia di sicurezza. Quarantasei stati hanno ricevuto investimenti, tra cui: 88,8 milioni di dollari al Denver International Airport per progetti di pavimentazione; 74 milioni di dollari al Boise Air Terminal/Gowen Field per il ripristino della pista, l’ampliamento del piazzale e l’ammodernamento delle visual guidance lights; 62,4 milioni di dollari al Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport per runway and runway lighting rehabilitation; 62,2 milioni di dollari al Houston Hobby Airport per runway construction; 47,6 milioni di dollari al John F. Kennedy International Airport per la costruzione di una via di rullaggio e la ricostruzione di un aircraft rescue and firefighting building; 36 milioni di dollari all’Orlando International Airport per terminal, taxiway and lighting rehabilitation; 28,1 milioni di dollari all’Oakland International Airport per taxiway rehabilitation per la riqualificazione delle vie di rullaggio”. “Quale modo migliore per celebrare l’America se non investendo nel suo futuro? La ricostruzione delle nostre infrastrutture aeroportuali è fondamentale per realizzare questa visione”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “La FAA sta dando priorità al miglioramento degli aeroporti della nostra nazione e si impegna a erogare i finanziamenti in modo rapido ed efficiente”, ha affermato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Questi finanziamenti non si limitano alla ricostruzione di piste e vie di rullaggio, ma modernizzano l’esperienza di viaggio per le famiglie americane, garantendo che i nostri aeroporti siano sicuri e pronti per il futuro”.

L’AVIATION NON-CO2 EXPERT NETWORK DISCUTE DEGLI IMPATTI CLIMATICI DELLE NON-CO2 EMISSIONS – L’EASA informa: “Il 7th Plenary Meeting of the Aviation Non-CO2 Expert Network (ANCEN) ha riunito sessanta esperti di spicco provenienti dalla comunità scientifica, dal mondo accademico, dai produttori e operatori di aeromobili, dai produttori di carburante, dagli enti di ricerca, dai fornitori di servizi di navigazione aerea, dalle organizzazioni non governative, dagli enti regolatori e dai responsabili politici per approfondire la comprensione dell’impatto climatico dell’aviazione derivante dalle non-CO2 emissions e per supportare dibattiti e processi decisionali basati su dati concreti. ANCEN fornisce supporto tecnico ai processi decisionali politici e operativi per un’azione efficace volta a mitigare l’impatto climatico complessivo causato dall’aviazione, tenendo conto sia delle emissioni di CO2 che di quelle diverse dalla CO2. L’evento ha permesso un dialogo costruttivo su una serie di argomenti, tra cui l’evoluzione delle conoscenze scientifiche, gli operational flight trials per evitare climate warming contrails e un’efficace interfaccia/coordinamento tra politica, ricerca e industria. Tra le altre cose si è discusso riguardo gli aggiornamenti sul programma di lavoro di ANCEN, lacune prioritarie nella ricerca, comunicazione, valutazione dell’incertezza e linee guida tecniche. Si è discusso inoltre di sustainable aviation fuels, navigational contrail management and EU ETS non-CO2 Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) framework”. “Ulteriori informazioni su ANCEN sono disponibili sulla pagina web dedicata, dove vengono pubblicati i risultati del network, nonché note di approfondimento sui seguenti argomenti: Climate effect of aviation contrails, Time scales of the climate effects of aviation CO2 and non-CO2 emissions, Benefits of changes in fuel composition on aviation non-CO2 emissions. L’evento si è svolto presso la sede dell’EASA a Colonia, dal 23 al 25 giugno”.

EASYJET HOLIDAYS SUPERA I 3.000 HOTEL CERTIFICATI PER LA SOSTENIBILITA’ – easyJet informa: “easyJet holidays ha raggiunto un importante traguardo in termini di sostenibilità, offrendo ora oltre 3.000 Certified Sustainable hotels nelle sue destinazioni balneari e urbane, con quasi un milione di clienti che hanno soggiornato in un hotel certificato per la sostenibilità nell’ultimo anno. Ogni struttura è stata verificata in modo indipendente rispetto a standard di sostenibilità riconosciuti, a conferma dell’impegno dell’azienda nel creare migliori opzioni di vacanza per i propri clienti, nell’ambito della sua missione di rendere le vacanze più sostenibili una realtà consolidata. Per accelerare un cambiamento significativo, easyJet holidays ha modificato il suo indicatore di sostenibilità principale, concentrandosi sulla percentuale di clienti in partenza che soggiornano in hotel certificati, dando priorità al cambiamento dei comportamenti piuttosto che alla semplice espansione dell’offerta. Solo nell’ultimo anno, easyJet holidays ha registrato un aumento del 21% nel numero di clienti che scelgono di soggiornare in un hotel certificato sostenibile”. Matt Callaghan, Chief Operating Officer di easyJet holidays, ha dichiarato: “In qualità di tour operator leader, abbiamo la responsabilità non solo di offrire scelte più sostenibili, ma anche di aiutare un numero maggiore di clienti a sceglierle. Raggiungere oltre 3.000 Certified Sustainable hotels è un traguardo importante e, con quasi un milione di clienti easyJet holidays che hanno soggiornato in un Certified Sustainable hotel nell’ultimo anno, stiamo dimostrando che il turismo sostenibile sta diventando sempre più diffuso. Pur essendo orgogliosi dei progressi compiuti, puntiamo a fare ancora di più, continuando a investire nei nostri partner alberghieri, a sviluppare le competenze del settore e a semplificare le scelte dei clienti, consentendo loro di essere più consapevoli”.

ROLLS-ROYCE INIZIA I LAVORI DEL SUO NUOVO IMPIANTO DI PRODUZIONE NEL RAYNESWAY SITE – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce Submarines ha ufficialmente dato il via ai lavori del suo nuovo impianto di produzione, nell’ambito di un piano per raddoppiare le dimensioni dell’intero Raynesway site a Derby. Questa più ampia espansione contribuirà a soddisfare la crescente domanda da parte delle UK and Australian Royal Navies, incrementando la produzione per current and future submarine programmes. Prevede la costruzione di oltre 100.000 m2 di nuovi spazi per la produzione e gli uffici e la creazione di 1.170 posti di lavoro qualificati in diverse discipline, tra cui la produzione e l’ingegneria. Nel giugno 2023, è stato annunciato che Rolls-Royce prevedeva di raddoppiare le dimensioni del suo sito dedicato ai sottomarini, dove progetta e costruisce i reattori nucleari che alimentano tutti i sottomarini della Royal Navy. Nell’ambito della partnership AUKUS tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, l’azienda fornirà anche i reattori per i futuri sottomarini australiani SSN-AUKUS”. Abi Clayton, Presidente di Rolls-Royce Submarines, ha dichiarato: “L’inizio dei lavori rappresenta un significativo passo avanti nella crescita cruciale della nostra attività. Questa espansione raddoppierà le dimensioni del nostro stabilimento di produzione, rafforzando le nostre capacità e dimostrando il nostro costante impegno nei confronti del Defence Nuclear Enterprise”.

ETIHAD INTRODUCE IL PRIMO INTERNATIONAL SUMMER PROGRAMME FOR AIRPORT TRAINEES – Etihad informa: “Etihad Airways introduce per la prima volta un international summer deployment programme per i suoi highest-performing Emirati airport trainees. Il programma, che si svolge immediatamente dopo la foundation phase degli Airports and Ground Operations Programmes, offre ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti la sfida operativa, la responsabilità pratica e l’esperienza internazionale necessarie per costruire una carriera all’interno della rete globale in continua espansione di Etihad. Gli Airports and Ground Operations Programmes condividono una common foundation phase, incentrata sull’esperienza operativa pratica presso l’hub della compagnia aerea, lo Zayed International Airport, e integrata da un apprendimento strutturato in aula. Durante questa fase, i tirocinanti ruotano tra le principali funzioni di prima linea, tra cui check-in, imbarco, servizi di trasferimento, gestione bagagli e arrivi, prima di passare a ruoli di supervisione aeroportuale. I partecipanti acquisiscono inoltre familiarità con le operazioni di rete e la gestione delle partenze degli aeromobili, sviluppando una comprensione completa delle principali leading global airline and airport operations. Dopo il completamento con successo della airport programmes foundation phase, un primo gruppo di sette emiratini inizia l’international summer deployment, unendosi ai team di alcune delle stazioni internazionali più trafficate di Etihad, tra cui Copenhagen, Parigi, Phuket e Kuala Lumpur, scelte per l’elevato volume di passeggeri durante l’alta stagione. Qui, applicheranno le conoscenze e le competenze acquisite ad Abu Dhabi in contesti operativi reali, lavorando a fianco dei team aeroportuali internazionali di Etihad durante l’alta stagione estiva”. La Dr. Nadia Bastaki, Chief People, Government and Corporate Affairs Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Il talento emiratino è al centro della strategia di crescita a lungo termine di Etihad. Dal lancio della nostra strategia di emiratizzazione lo scorso anno, abbiamo investito in programmi che combinano una formazione operativa di livello mondiale con una significativa esperienza internazionale, dando slancio alle ambizioni dei nostri talenti emiratini e fornendo loro le competenze, la fiducia e la prospettiva globale necessarie per avere successo”. Il Captain Majed Al Marzouqi, Chief Operations & Guest Officer at Etihad Airways, ha affermato: “Ogni viaggio senza intoppi inizia a terra. I nostri Airport Programmes stanno preparando la prossima generazione di professionisti emiratini che svolgeranno un ruolo fondamentale nel garantire operazioni aeroportuali sicure ed efficienti e di livello mondiale. Attraverso l’esperienza pratica nella nostra rete globale, acquisiscono conoscenze pratiche, scambiano competenze con colleghi internazionali e sperimentano diversi contesti operativi e culturali. In queste missioni internazionali, i nostri giovani emiratini diventano ambasciatori degli Emirati Arabi Uniti sulla scena mondiale, dimostrando la professionalità, l’accoglienza e i valori che definiscono sia Etihad che la nostra nazione”. “Mentre Etihad continua a rafforzare la posizione di Abu Dhabi come hub aeronautico globale di riferimento, questi programmi svolgeranno un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro dei talenti emiratini nel settore dell’aviazione”, conclude Etihad.

L’ICAO CONVOCA UNA ASSEMBLEA STRAORDINARIA – L’ICAO informa: “Una sessione straordinaria dell’Assemblea ICAO si terrà dal 19 al 20 novembre 2026 a Montréal per eleggere quattro nuovi Member States nell’ICAO Council. Gli inviti all’Assemblea sono stati inviati oggi a tutti i 193 Stati membri dell’ICAO. L’elezione fa seguito all’entrata in vigore, il 12 giugno 2026, del Protocollo del 2016 che modifica l’articolo 50 (a) della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, portando il numero dei membri dell’ICAO Council da 36 a 40. Il Council è l’organo di governo dell’ICAO. Esso attua le direttive dell’Assemblea, adempie ai doveri e agli obblighi che gli sono conferiti dalla Convenzione e presenta relazioni annuali all’Assemblea. Tra le sue responsabilità rientra l’esame delle proposte della Air Navigation Commission, il massimo organo tecnico dell’Organizzazione. Il Consiglio può anche indagare e agire da arbitro su questioni riguardanti l’aviazione e l’attuazione delle disposizioni della Convenzione. Questa 43ª sessione (straordinaria) dell’Assemblea si svolgerà in concomitanza con i lavori separati dell’ICAO Seventh Worldwide Air Transport Conference, entrambe presso la sede dell’ICAO”.