Emirates si prepara ad accogliere oltre 3.500 minori non accompagnati

Emirates si prepara a uno dei periodi più intensi dell’anno per il proprio servizio dedicato ai Minori Non Accompagnati, in vista dell’inizio delle vacanze estive delle famiglie e della pausa scolastica a Dubai. Nelle prossime due settimane, la Compagnia accoglierà oltre 3.500 bambini e ragazzi che viaggeranno in autonomia, usufruendo del pluripremiato servizio pensato per garantire un’esperienza di viaggio sicura e a misura di famiglia.

“Negli ultimi cinque anni, oltre 250.000 bambini hanno viaggiato con Emirates usufruendo dei servizi per i Minori Non Accompagnati e i Giovani Passeggeri. La maggior parte dei giovani viaggiatori ha meno di 11 anni, e le rotte più trafficate collegano Dubai a Regno Unito, Russia, Kenya, Francia, India ed Egitto.

Quando i bambini viaggiano senza la propria famiglia, Emirates è presente in ogni fase del viaggio. Pensato per garantire ai genitori e ai tutori la massima tranquillità, il Servizio Minori Non Accompagnati di Emirates offre assistenza dedicata dal check-in fino all’arrivo, assicurando ai bambini un viaggio sorvegliato e sicuro fino a destinazione, con tanti momenti divertenti e memorabili lungo il percorso.

I bambini di età compresa tra 5 e 12 anni che viaggiano da soli devono utilizzare il Servizio Minori Non Accompagnati di Emirates e viaggiare con una tariffa da adulto. Il servizio può essere prenotato fino a 24 ore prima della partenza.

I giovani viaggiatori di età compresa tra 12 e 15 anni possono viaggiare in autonomia senza il servizio, a discrezione del genitore o del tutore. Tuttavia, le famiglie che desiderano un supporto aggiuntivo possono richiedere il Servizio Giovani Passeggeri al costo di 50 USD (43,64€) per volo. Il servizio garantisce lo stesso livello di assistenza e supervisione dedicata durante tutte le fasi del viaggio.

I bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni possono viaggiare anche in una classe diversa da quella del genitore o del tutore sullo stesso volo, ma in questo caso verrà applicata la tariffa prevista per un adulto. Il bambino sarà considerato “accompagnato” e non potrà usufruire della Lounge dedicata ai Minori Non Accompagnati né dei servizi dedicati previsti per questa tipologia di passeggeri”, afferma Emirates.

“Quando i genitori e i tutori accompagnano il loro giovane viaggiatore al Dubai International Airport (DXB), possono recarsi direttamente presso la rinnovata Lounge Minori Non Accompagnati, situata vicino all’area check-in. La persona che lascia il bambino deve fornire a Emirates un documento di identità e il tutore dovrà firmare un modulo di autorizzazione. I bambini verranno registrati rapidamente e potranno poi rilassarsi con videogiochi sulle nuove console PlayStation 5 Pro, usufruire del Wi-Fi gratuito e di comodi divani. Nello spazio dedicato e privato, sorvegliato dal team Emirates, i bambini possono gustare bevande e snack gratuiti mentre attendono il proprio volo e utilizzare i bagni per bambini.

In aeroporto, un membro specializzato del team Emirates accoglierà il bambino al banco check-in Minori Non Accompagnati. Lo specialista Emirates resta con il bambino per tutto il percorso in aeroporto, prendendosi cura di lui e custodendo il suo passaporto per motivi di sicurezza. Questa figura assiste il minore durante i controlli di sicurezza e immigrazione, agevolando l’imbarco prioritario in modo che abbia il tempo di sistemarsi sul volo, prima di presentarlo all’equipaggio di cabina alla porta dell’aeromobile per la fase successiva. Durante il volo, l’equipaggio di cabina Emirates è a disposizione per assicurarsi che il giovane viaggiatore viva un’esperienza confortevole e memorabile. I genitori e i tutori possono richiedere in anticipo eventuali esigenze alimentari particolari e indicare se il bambino preferisce sedersi vicino al finestrino o al corridoio, oppure insieme i fratelli. L’equipaggio di cabina Emirates controlla regolarmente il bambino per assicurarsi che si stia divertendo, che stia mangiando i propri pasti e verifica se necessita di assistenza nel regolare il sedile o nell’usufruire del sistema di intrattenimento di bordo.

A bordo dei voli Emirates, i bambini possono trascorrere il tempo con giocattoli e omaggi gratuiti, oltre 100 videogiochi e un’ampia offerta di contenuti per bambini sul pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo, ice.

Una volta atterrati a destinazione, un membro specializzato del team Emirates sarà alla porta dell’aeromobile per accogliere i bambini. Il minore verrà accompagnato attraverso l’aeroporto fino a incontrare il genitore o il tutore all’area Arrivi, e la persona che ritira il bambino dovrà fornire a Emirates un documento di identità”, prosegue Emirates.

“La sicurezza e il benessere dei bambini rappresentano una priorità assoluta per Emirates, compagnia aerea attenta alle esigenze delle famiglie. Per questo motivo, sono previste alcune condizioni di viaggio volte a garantire un’esperienza serena e sicura. Nel caso in cui il minore effettui una coincidenza da un volo Emirates a un altro volo Emirates presso il Dubai International Airport (DXB), il tempo massimo di transito consentito è di 8 ore. Coincidenze superiori a tale durata sono soggette all’approvazione di Emirates.

Durante l’attesa della coincidenza, i Minori Non Accompagnati vengono accolti nella Lounge dedicata, dove possono riposare fino al momento dell’imbarco sul volo successivo, quando vengono accompagnati e affidati all’equipaggio di cabina. Qualora fosse necessario recarsi all’interno dell’aeroporto, ad esempio per consumare un pasto, saranno sempre accompagnati da un membro del personale specializzato di Emirates. I giovani passeggeri non possono trascorrere la notte nell’aeroporto di transito, salvo che un genitore o un tutore abbia organizzato la presenza di un adulto incaricato di accoglierli e assisterli durante lo scalo. Anche in questo caso, la soluzione è soggetta all’approvazione di Emirates“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)