TAP Air Portugal ora vola anche su Curitiba e Atene

TAP Air Portugal ha inaugurato le nuove rotte per Curitiba, in Brasile, e Atene, in Grecia, rispettivamente il 1° e il 2 luglio 2026, ampliando il proprio network internazionale e rafforzando l’offerta per una stagione estiva all’insegna dalla crescita.

“I nuovi collegamenti per Curitiba e Atene rafforzano la nostra strategia di crescita nei mercati chiave, consolidano la leadership di TAP in Brasile e ampliano il network europeo attraverso l’hub di Lisbona”, ha dichiarato Luís Rodrigues, CEO di TAP Air Portugal.

Il 2 luglio TAP ha inaugurato il collegamento tra Lisbona e Curitiba, con tre voli settimanali operati con aeromobili Airbus A330-200 sulla rotta Lisbona-Curitiba-Rio de Janeiro-Lisbona. I voli sono programmati il martedì, giovedì e sabato, con partenze da Lisbona rispettivamente alle 13:00, 15:00 e 11:45 e arrivi a Curitiba tra le 18:45 e le 21:55. Dopo lo scalo a Curitiba, il volo prosegue verso Rio de Janeiro, da dove riparte per Lisbona, tra le 23:00 e le 02:15 con arrivo nella capitale portoghese tra le 12:55 e le 15:55.

Con questa nuova rotta, TAP serve ora 14 città in Brasile, rafforzando la propria posizione di compagnia leader nei collegamenti tra l’Europa e il Paese. Il Brasile resta uno dei mercati più strategici per TAP, che consolida così la propria presenza in una regione con cui il Portogallo condivide profondi legami storici, culturali ed economici. Curitiba, capitale dello Stato del Paraná, è uno dei principali poli economici del Brasile meridionale, nota per il dinamismo industriale, l’elevata qualità della vita e i forti legami con l’Europa, caratteristiche che la rendono una destinazione di rilievo sia per i viaggi d’affari sia per il turismo.

Il 1° luglio, TAP ha inoltre inaugurato il collegamento tra Lisbona e Atene, con cinque frequenze settimanali. Durante la stagione estiva il collegamento è operato con aeromobili Airbus A320neo, mentre nella stagione invernale IATA sarà effettuato con Embraer E190.

L’apertura delle rotte per Curitiba e Atene rientra nella strategia di crescita di TAP per il 2026, incentrata sull’espansione del network e sul rafforzamento della connettività internazionale, confermando Lisbona come hub strategico per i collegamenti tra Europa, Americhe e Africa.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)