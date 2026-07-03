Ethiopian Airlines celebra 15 anni di collegamenti tra Milano Malpensa e Addis Abeba e rinnova il proprio impegno sul mercato italiano

Ethiopian Airlines ha celebrato il 2 luglio il 15° anniversario del primo volo operato tra Milano Malpensa e Addis Abeba, un collegamento che dal 2011 rappresenta un ponte strategico tra l’Italia, l’Africa e il network globale della compagnia.

“Per l’occasione, la compagnia ha organizzato un momento celebrativo al gate del volo Ethiopian Airlines presso l’aeroporto di Milano Malpensa insieme ai passeggeri in partenza, ai rappresentanti di SEA Aeroporti di Milano e al team di Distal GSA Italia, General Sales Agent della compagnia per il mercato italiano.

Nel corso degli ultimi quindici anni, la rotta Milano-Addis Abeba ha contribuito a rafforzare gli scambi commerciali, turistici e culturali tra l’Italia e il continente africano, offrendo ai viaggiatori e alle imprese un accesso privilegiato all’ampio network internazionale di Ethiopian Airlines attraverso il proprio hub di Addis Abeba.

L’Italia rappresenta oggi uno dei mercati europei più importanti per Ethiopian Airlines. La compagnia opera attualmente 14 voli settimanali da Roma Fiumicino e un collegamento giornaliero da Milano Malpensa verso Addis Abeba, garantendo connessioni efficienti verso oltre 140 destinazioni internazionali in Africa, Asia, Medio Oriente e Oceania”, afferma Ethiopian Airlines.

“Il quindicesimo anniversario del collegamento tra Milano Malpensa e Addis Abeba rappresenta un importante traguardo per Ethiopian Airlines e testimonia il nostro costante impegno nel connettere persone, culture e opportunità di business tra l’Africa e l’Europa”, ha dichiarato Fiker Getnet, Traffic & Sales Manager Milano, Ethiopian Airlines. “Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai clienti, ai partner e a tutti gli stakeholder che hanno accompagnato la crescita di questa rotta nel corso degli anni. Guardando al futuro, continueremo a investire nel mercato italiano, a rafforzare la nostra presenza e a migliorare costantemente i nostri servizi, confermando il ruolo di Ethiopian Airlines quale vettore leader dell’aviazione africana e ponte tra il continente africano e il resto del mondo.”

“Questo anniversario rappresenta il risultato di una collaborazione solida e duratura costruita nel tempo tra Ethiopian Airlines e Distal GSA Italia”, ha dichiarato Alessandra Pecci, Member of the Board, CMO & CHRO di Distal GSA Italia. “Da oltre dieci anni affianchiamo Ethiopian Airlines nello sviluppo del mercato italiano attraverso un team dedicato alle attività commerciali, marketing e operative. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita della compagnia in Italia e ringraziamo Ethiopian Airlines per la fiducia e la collaborazione costruite negli anni, elementi che ci consentono di offrire ai partner e ai passeggeri un servizio affidabile, competitivo e orientato alla qualità”.

“Le iniziative dedicate al 15° anniversario proseguiranno nei prossimi mesi con una serie di appuntamenti rivolti ai professionisti del turismo e ai partner commerciali in diverse città italiane, a conferma dell’impegno di Ethiopian Airlines nel rafforzare ulteriormente le relazioni con il mercato italiano”, conclude Ethiopian Airlines.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)