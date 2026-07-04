Il motore Pratt & Whitney F119 supera il milione di ore di volo

Pratt & Whitney, azienda di RTX, ha annunciato che il motore F119 ha superato il milione di ore di volo a bordo del Lockheed Martin F-22 Raptor.
“Con il raggiungimento di questo traguardo, l’F119 si è affermato come pioneering fifth-generation fighter engine, offrendo prestazioni superiori, advanced stealth, thrust vectoring e supercruise capability all’U.S. Air Force premier air superiority fighter”, afferma Pratt & Whitney.
“Il motore F119 svolge un ruolo cruciale nel mantenimento dell’air dominance per l’U.S. Air Force, in quanto rende possibile la missione dell’F-22”, ha dichiarato Jill Albertelli, president of Military Engines for Pratt & Whitney. “Avendo equipaggiato l’F-22 Raptor sin dal suo lancio, oltre 20 anni fa, il motore continua a fornire capacità, sicurezza e livelli di prontezza operativa senza pari. Questo traguardo dimostra l’impegno di Pratt & Whitney nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.
“Ogni F-22 Raptor è equipaggiato con due motori F119, che garantiscono manovrabilità e la capacità di mantenere velocità supersoniche senza postbruciatore, ovvero la supercruise. Il motore incorpora tecnologie stealth e un esclusivo thrust-vectoring nozzle, offrendo velocità, agilità, precisione e situational awareness.
Il motore F119 di Pratt & Whitney rappresenta un salto generazionale in termini di prestazioni e affidabilità. Fin dalla sua entrata in servizio, ha accumulato un eccezionale curriculum in termini di safety, dependability and performance, fungendo da base tecnologica per il motore F135 che equipaggia l’F-35 Lightning II.
Per contribuire a mantenere la prontezza operativa, il Pratt & Whitney sustainment network assiste la F-22 fleet attraverso comprehensive depot facilities e continui sforzi di modernizzazione. Il motore F119 continua a innovare grazie a strumenti come Model-Based Systems Engineering and Usage-Based Lifing, insieme a continui miglioramenti dei componenti, garantendo che il velivolo rimanga operativamente valido per i decenni a venire”, prosegue Pratt & Whitney.
“Pratt & Whitney ha consegnato l’ultimo motore F119 prodotto nel 2013 e continua a supportare la global F-22 fleet attraverso long-term sustainment services”, conclude Pratt & Whitney.
(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: U.S. Air Force)