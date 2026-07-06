Cirrus presenta il TRAC10

Cirrus ha presentato il TRAC10, un flight training aircraft progettato specificamente per professional, collegiate and career-oriented flight schools.

“L’introduzione del TRAC10 amplia l’esistente TRAC flight training aircraft product line. Dotato di un turbocharged Rotax 916 iSc FADEC engine, di un abitacolo spazioso a tre posti, di Garmin® flight deck e Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®), il TRAC10 ottimizza la produttività del flight training, l’efficienza operativa e la manutenibilità. Il TRAC10 sarà prodotto presso la sede centrale di Cirrus a Duluth, Minnesota. Le consegne negli Stati Uniti inizieranno nel 2027, seguite da quelle internazionali nel 2028. Cirrus si è già assicurata ordini per oltre 100 velivoli TRAC10 da 13 professional flight schools in tutto il mondo”, afferma Cirrus Aircraft.

“Forte di oltre trent’anni di esperienza nella progettazione, costruzione e assistenza di velivoli a livello globale, il TRAC10 rappresenta la nostra risposta più mirata alle esigenze delle professional flight schools per il loro successo”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer at Cirrus. “La nostra attenzione alla sicurezza, all’efficienza, alla connettività e all’affidabilità è rivolta a tutti gli attori coinvolti nella formazione dei piloti professionisti: siamo entusiasti che gli studenti di tutto il mondo possano iniziare l’addestramento con il TRAC10”.

“Il TRAC10 rappresenta una completa rivisitazione del moderno training aircraft”, afferma Pat Waddick, President of Innovation & Operations at Cirrus. “Il nostro team ha sfidato norme consolidate da decenni e ha progettato un aereo con sicurezza, durata, ergonomia ed efficienza operativa ai vertici del settore, integrando tecnologie avanzate attraverso interfacce semplici e intuitive, creando una piattaforma più intelligente per la prossima generazione di piloti”.

“Il motore Rotax da 160 cavalli offre alle scuole di volo una combinazione ottimizzata di affidabilità operativa ed efficienza, con un consumo di soli 5,9 galloni all’ora al 65% della potenza in crociera, riducendo i costi totali dell’addestramento al volo e massimizzando la disponibilità per le missioni. Il motore Rotax offre inoltre opzioni di carburante flessibili, accessibili ed economiche, tra cui 100LL AvGas e alternative a basso costo come l’unleaded 91/94 e select Mogas blends, rendendo il TRAC10 adatto a un’ampia gamma di ambienti di addestramento. È inoltre supportato da un programma di garanzia e da un support network leader del settore.

Il TRAC10 è stato progettato specificamente per preparare gli allievi piloti alla loro carriera professionale nell’aviazione. Un’esclusiva configurazione a tre posti ottimizza l’efficienza dell’apprendimento, enfatizzando il crew-based observational training. All’interno della cabina più ampia della sua categoria, la postazione dell’osservatore posteriore è situata tra due grandi finestrini in posizione elevata per una flight deck visibility ottimale e può essere equipaggiata con un display configurabile, in modo che tutti siano completamente immersi nel flight deck workflow. I sedili e i rudder pedals sono regolabili per adattarsi alle diverse altezze di allievi e istruttori, migliorando il comfort e l’ergonomia per tutti. Gli interni, resistenti ma confortevoli, sono perfettamente adatti alle esigenze dell’addestramento di volo quotidiano, offrendo al contempo le caratteristiche desiderate, tra cui diverse porte USB-C, portabicchieri per ogni sedile, ampio spazio per riporre oggetti e aria condizionata opzionale per ridurre l’affaticamento e favorire un apprendimento efficiente”, prosegue Cirrus Aircraft.

“La safety è il fondamento del progetto TRAC10 e numerosi safety systems sono integrati all’interno dell’aereo, tra cui CAPS, Electronic Stability & Protection (ESP) e Blue Level Button (LVL). Inoltre, l’aereo è dotato di stick shaker simili a quelli delle compagnie aeree per avvisare di uno stallo imminente e di un cuffed-wing design per massimizzare la spin resistance, promuovendo al contempo una controllabilità ottimale a low speed. Il motore Rotax riduce il carico di lavoro del pilota con l’automated fuel management, garantisce tranquillità con la built-in redundancy e massimizza la semplicità operativa.

Cirrus IQ™ fornisce la fleet intelligence e migliora le TRAC10 flight training operations trasmettendo in modalità wireless gli aircraft data e integrandosi perfettamente con third-party flight debrief applications and fleet management dashboards. Gli Automatic Database Updates mantengono le training fleet navigation information aggiornate e pronte per il volo, eliminando la necessità di aggiornamenti manuali mensili. E’ presente inoltre il monitoraggio digitale della temperatura del fuel e dei fluidi come il liquido di raffreddamento e l’olio, e il monitoraggio degli intervalli di manutenzione per garantire la sicurezza e l’aeronavigabilità della flotta”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)