News Brevi – 06.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO NELLA RISERVA DELLO ZINGARO IN COLLABORAZIONE CON IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SICILIANO – Nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio, un equipaggio dell’82° Centro Search and Rescue (S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per prestare soccorso ad una donna spagnola di 57 anni rimasta bloccata durante un’escursione all’interno della riserva naturale dello Zingaro e bisognosa di cure mediche urgenti. A seguito della richiesta del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (S.A.S.S.) di Trapani, la sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE) ha disposto il decollo immediato dell’equipaggio in servizio di prontezza SAR nazionale con elicottero HH-139B. L’elicottero ha fatto tappa a Castellammare del Golfo per imbarcare due operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (S.A.S.S.), per poi dirigersi verso l’area di operazione. Arrivato sul luogo in cui si trovava la persona infortunata, l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore e i due operatori del S.A.S.S., procedendo al recupero della donna e al suo immediato trasporto presso lo stesso campo di Castellammare del Golfo, dove ad attenderla si trovava un’ambulanza per il successivo trasferimento al più vicino ospedale Concluso il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Trapani, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. L’82° Centro Search and Rescue è uno dei Reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche marginali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: EBERHART, “INTESA SU CONTRATTO È INVESTIMENTO SU PERSONE E FUTURO DELLA COMPAGNIA” – “L’intesa raggiunta con le Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia, rappresenta un risultato di grande importanza per ITA Airways e per tutte le nostre persone. È il frutto di un confronto serio e responsabile che ci consente di dare una risposta concreta ai dipendenti, valorizzando il loro contributo in una fase strategica e di grande rilievo per la crescita della Compagnia”. Lo dichiara l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart. “Questo accordo rappresenta un investimento sulle nostre persone, la nostra grande famiglia, che costituiscono il principale fattore di successo di ITA Airways sul mercato. Per affrontare le sfide che ci attendono è fondamentale poter contare sul coinvolgimento, sulla professionalità e sulla motivazione di tutti i nostri colleghi, che ogni giorno contribuiscono con competenza e passione ai risultati della Compagnia”. “Il settore del trasporto aereo sta attraversando una fase particolarmente complessa, segnata a livello globale dalle persistenti tensioni geopolitiche internazionali e dalle criticità legate alla disponibilità della flotta, dovute alla nota problematica dei motori su cui si sta peraltro lavorando per raggiungere una soluzione a breve. In questo contesto è stato fondamentale dare un segnale concreto alle nostre persone, affinché possano continuare a essere protagoniste del percorso di crescita e trasformazione di ITA Airways e del raggiungimento dei nostri obiettivi industriali”. “La revisione del trattamento economico era un passaggio necessario. Ma credo che anche, a maggior ragione, le misure dedicate al welfare e al wellbeing previste dalle intese raggiunte abbiano un valore ancora più strategico, sostenibile e duraturo, perché investono sulla qualità della vita delle nostre donne e uomini, sul loro coinvolgimento e sulla capacità della Compagnia di crescere insieme a loro”. “Desidero ringraziare tutte le Organizzazioni Sindacali per il senso di responsabilità dimostrato durante il confronto e lo staff ITA per tutto l’impegno profuso. Una volta completato l’iter di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, questo accordo rappresenterà un ulteriore tassello del percorso di sviluppo di ITA Airways, anche nel quadro della nostra integrazione nel Gruppo Lufthansa”.

RYANAIR APRE LE CANDIDATURE PER IL CUSTOMER PANEL 2026 – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato l’apertura delle candidature per il Customer Panel 2026 – “Il ruolo dell’IA nei viaggi”, che si terrà giovedì 10 settembre presso la sede centrale Ryanair di Airside, a Dublino. I clienti provenienti da tutta Europa saranno invitati a condividere le proprie opinioni su come l’intelligenza artificiale possa migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio con Ryanair. I candidati selezionati avranno l’opportunità di scoprire da vicino i più recenti progetti digitali e di IA di Ryanair e contribuiranno a definire i futuri miglioramenti del percorso del cliente, mentre Ryanair continua a crescere come compagnia aerea n.1 in Europa. Coloro che verranno scelti saranno invitati presso la sede centrale Ryanair di Airside, a Dublino, per due notti per partecipare al Customer Panel, durante il quale condivideranno idee e suggerimenti su come Ryanair possa migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente nel 2026 e negli anni a venire attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Gli interessati dovranno inviare la propria candidatura tramite ryanair.com entro domenica 19 luglio; i candidati selezionati saranno informati nello stesso giorno. I clienti possono registrare il proprio interesse già da ora su ryanair.com entro domenica 19 luglio”. Dara Brady di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti di aprire le candidature per il nostro Customer Panel 2026 – ‘Il ruolo dell’IA nei viaggi’, che offre ai nostri clienti la possibilità concreta di contribuire a migliorare ulteriormente l’esperienza Ryanair. Mentre ci avviciniamo all’obiettivo di trasportare 300 milioni di passeggeri entro il 2034, l’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo sempre più importante nel consentirci di offrire servizi più rapidi, intelligenti e personalizzati. Questo panel rappresenta una grande opportunità per i nostri clienti di partecipare attivamente, dirci cosa funziona (e cosa no) e persino presentare direttamente le proprie idee al nostro team di leadership. Se avete sempre avuto una buona idea su come le compagnie aeree dovrebbero utilizzare l’IA, questa è la vostra occasione per contribuire a plasmare il futuro dei viaggi con Ryanair. Candidatevi subito su ryanair.com e potreste raggiungerci a Dublino il prossimo settembre”.

SITA: IL FUTURO DEL TRASPORTO AEREO PASSA DALLA TECNOLOGIA – SITA informa: “L’aviazione si sta preparando a trasportare il doppio dei passeggeri nell’arco di una generazione, senza raddoppiare il numero di aeroporti, la flotta o il personale ai controlli di frontiera. L’Impact Report 2025 di SITA, fornitore globlale di tecnologia per il trasporto aereo, illustra come il settore stia colmando questo divario e come la risposta risieda sempre di più nel software e nelle tecnologie digitali, piuttosto che nelle infrastrutture fisiche. Secondo la IATA, l’industria arriverà a trasportare 8 miliardi di passeggeri all’anno entro i prossimi 20-25 anni, per poi raggiungere i 10 miliardi entro il 2050. Frutto di un anno di lavoro al fianco di compagnie aeree, aeroporti, governi e partner del settore a livello mondiale, il SITA Impact Report 2025 mostra come la tecnologia stia diventando il principale strumento per aumentare la capacità operativa, gestire ritardi, imprevisti e disservizi, e ridurre l’impatto ambientale”. David Lavorel, CEO di SITA, ha dichiarato: “Con un numero di passeggeri annuo destinato a raggiungere i 10 miliardi entro il 2050, la domanda è inevitabile: come possiamo trasportare il doppio dei viaggiatori senza raddoppiare le nostre infrastrutture? Il SITA Impact Report 2025 mostra come questa trasformazione sia già in corso. Gli aeroporti stanno aumentando la propria capacità operativa dentro le strutture che già possiedono, eliminando costi e tempi per le nuove infrastrutture. I governi stanno effettuando i controlli di frontiera prima ancora che i passeggeri si mettano in coda o raggiungano una postazione di controllo. L’IA sta uscendo dalla fase dei programmi pilota per entrare nelle sale operative in cui vengono gestiti i voli. Nulla di tutto ciò è un risultato di una singola azienda. Si tratta di una trasformazione tecnologica condivisa da compagnie aeree, aeroporti, governi e partner del settore per costruire insieme il futuro del trasporto aereo”. “Le solide relazioni con i clienti che emergono nel report si riflettono anche nelle performance finanziarie di SITA. Nel 2025 i ricavi sono cresciuti del 7%, raggiungendo 1,71 miliardi di dollari, segnando il quarto anno consecutivo di crescita compresa tra il 7% e l’8%. A questo risultato hanno contribuito i continui investimenti in ricerca e sviluppo, l’acquisizione strategica di CCM, leader nel settore dell’interior design aeroportuale, e i programmi multimilionari di co-innovazione realizzati con oltre 30 clienti attraverso SITA Labs. Sul fronte della sostenibilità, SITA ha ridotto le proprie emissioni dell’1,3% nell’ultimo anno, portando la riduzione complessiva al 32% rispetto ai livelli del 2019, anno di riferimento. Attualmente, il 90% dell’elettricità utilizzata negli uffici SITA di tutto il mondo proviene da fonti rinnovabili”, conclude SITA.

L’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT INTRODUCE I CONTROLLI BIOMETRICI IN OLTRE 700 TOUCHPOINT, UNA DELLE PIÙ VASTE ADOZIONI A LIVELLO GLOBALE – I passeggeri in partenza dall’Hamad International Airport (HIA) possono ora effettuare il check-in, consegnare i bagagli, superare i controlli di sicurezza e imbarcarsi utilizzando semplicemente il riconoscimento facciale, senza dover esibire passaporto e carta d’imbarco. HIA, in collaborazione con Qatar Airways e il partner tecnologico SITA, ha lanciato Fast Pass, uno dei più grandi programmi di implementazione biometrica per i passeggeri nel Medio Oriente e a livello globale, integrando oltre 700 punti di contatto in un unico percorso di viaggio biometrico sicuro e affidabile. Grazie alla tecnologia di SITA, i passeggeri possono registrarsi una sola volta tramite l’app mobile di Qatar Airways, i chioschi self-service o ai banchi check-in assistiti presenti nel terminal. Una volta completata, in pochi secondi, la registrazione, il loro volto viene associato all’identità di viaggio digitale che consente di accedere alle diverse fasi del percorso aeroportuale senza dover esibire passaporto o carta d’imbarco, fino all’ingresso a bordo dell’aeromobile. Le unità di self – service per la consegna dei bagagli di SITA effettuano la stessa procedura di riconoscimento facciale, il tutto si basa su un’infrastruttura progettata per garantire elevati standard di sicurezza e protezione dei dati, lasciando sempre ai passeggeri il controllo sulla propria identità. Nel prossimo futuro, anche i passeggeri in coincidenza di Qatar Airways potranno utilizzare il Fast Pass, così come altre compagnie interessate che operano dall’HIA, facilitando le connessioni tra voli e rendendo più fluidi gli spostamenti. L’adesione è facoltativa e il personale è disponibile per assistere chi preferisce le procedure tradizionali.

NORWEGIAN GROUP HA TRASPORTATO 2,8 MILIONI DI PASSEGGERI A GIUGNO 2026 – Nel mese di giugno Norwegian Group ha trasportato un totale di 2,8 milioni di passeggeri. Di questi, Norwegian ne ha registrati 2,4 milioni, mentre Widerøe 404.000. Giugno è stato un mese in cui sia Norwegian che Widerøe hanno registrato una crescita in termini di capacità e passeggeri rispetto all’anno precedente. “Sono lieto di constatare che siamo riusciti ad aumentare il numero di passeggeri su entrambe le compagnie aeree a giugno. Norwegian ha registrato un solido aumento di capacità dell’8%, mentre Widerøe ha stabilito un nuovo record di passeggeri, il primo mese nella storia con oltre 400.000 passeggeri. Sebbene il load factor per Norwegian sia leggermente inferiore alle aspettative per giugno, stiamo operando diverse nuove rotte quest’estate e ci aspettiamo un luglio molto intenso”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. A giugno, la capacità offerta (ASK) di Norwegian è incrementata dell’8% rispetto a giugno 2025. Il traffico passeggeri (RPK) è in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A giugno, Norwegian ha operato con una media di 93 aeromobili. Il load factor è stato influenzato dall’aumento della produzione di questo mese e si è attestato all’83,6%, in calo di 4,8 punti percentuali rispetto all’anno scorso. La regolarità, ovvero la percentuale di scheduled flights effettivamente effettuati, è stata del 99,3%, mentre la puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 79,4%, in calo di 2,2 punti percentuali rispetto all’anno scorso. “Ci stiamo preparando per il mese più intenso dell’anno e stiamo registrando una domanda complessivamente soddisfacente per vacanze al mare e in città provenienti dai paesi nordici. Come nelle recenti stagioni estive, prevediamo anche un aumento della domanda da altri paesi europei per “coolcations” verso destinazioni nordiche. Con oltre 500 voli giornalieri e pochissime cancellazioni, i nostri passeggeri possono essere certi di raggiungere le loro destinazioni di vacanza”, ha dichiarato Geir Karlsen. La capacità di Widerøe (ASK) è aumentata del 7% rispetto all’anno scorso. Il traffico passeggeri (RPK) è aumentato del 3% rispetto a giugno 2025. Il load factor è stato pari al 78,1%, in calo di 3,1 punti percentuali rispetto all’anno scorso. La regolarità, ovvero la percentuale di scheduled flights effettivamente effettuati, è stata del 98,5%. La puntualità, ovvero la percentuale di voli partiti entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata del 92,8%, con un incremento di 3,7 punti percentuali rispetto all’anno scorso. “Questo è stato un mese di eccellenti risultati operativi per Widerøe, oltre a un nuovo record di passeggeri. Desidero ringraziare tutti i nostri fantastici colleghi in tutta l’organizzazione per il loro lavoro che ha permesso di raggiungere questo traguardo. Ci impegneremo a continuare a migliorare in futuro”, ha dichiarato Tore Jenssen, CEO di Widerøe.

IBERIA SVELA I NUOVI LONG-HAUL MENU – Iberia informa: “Iberia ha introdotto nuovi menu sui suoi voli a lungo raggio in partenza da Madrid, con una selezione di piatti che si sono rivelati i più apprezzati dai clienti negli ultimi anni. La nuova offerta gastronomica è stata pensata per offrire un’esperienza di ristorazione a bordo ancora più piacevole, con una selezione accurata di ricette che rispecchiano le preferenze dei clienti. I clienti che viaggiano in Business possono nuovamente gustare una selezione di piatti che si sono costantemente classificati tra i più apprezzati in questa classe. Tra i nuovi starters, la tartare di salmone con avocado, verdure sottaceto, ravanelli e frutti di bosco servita su una crema di rafano: un piatto fresco, ricco di sapori vivaci e consistenze contrastanti. Per il main course, uno dei punti forti è il filetto di manzo alla griglia, cotto nel suo stesso sugo e servito con gratin di patate e verdure di stagione, un connubio di sapori classici e presentazione contemporanea. Il pasto si conclude con una tortina al cioccolato con pralinato di nocciole, il perfetto dolce finale per l’esperienza culinaria. Uno dei piatti più apprezzati della Premium Economy torna nel menu: guance di manzo brasate, servite con carote glassate, broccolini e purè di fagioli bianchi. Il piatto ritorna dopo il successo riscosso tra i clienti nelle precedenti rotazioni del menu. Il menu rinnovato della classe Economy introduce una maggiore rotazione di piatti durante l’anno, offrendo ai clienti più scelta in ogni stagione. I passeggeri possono scegliere tra un hamburger di manzo con burro Café de Paris, servito con piselli, fagiolini saltati e purè di patate, oppure polpette in salsa romesco con peperoni Padrón e gratin di patate. Questi piatti si alterneranno con altre opzioni a base di pollo, ampliando la varietà di ricette disponibili e soddisfacendo una gamma più ampia di gusti”. “I nuovi menu fanno parte del costante impegno di Iberia nel migliorare l’esperienza di viaggio attraverso un’offerta gastronomica di alta qualità. La selezione combina ingredienti accuratamente selezionati con ricette equilibrate e piatti preferiti dai clienti, rafforzando la gastronomia come uno degli elementi distintivi dell’esperienza a bordo della compagnia aerea. Oltre ai nuovi menu di bordo, Iberia introduce anche nuove delizie dolci per la stagione estiva nelle sue Premium Lounges all’Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport. Fino al 15 settembre, sia la Dalí Lounge che la Velázquez Lounge offriranno ai clienti una selezione di Magnum mini ice creams. Inoltre, la Velázquez Lounge proporrà un’esperienza stagionale esclusiva. Ogni venerdì, sabato e domenica fino al 13 settembre, i clienti potranno gustare un gelato servito da un carretto tradizionale in attesa del proprio volo”, conclude Iberia.

AEROPORTO DI CATANIA: AGGIORNAMENTI ERUZIONE ETNA – L’Aeroporto di Catania informa: “In seguito alle attività vulcaniche avvenute nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 luglio permane l’interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze, al momento, fino alle 18:00 ora locale. I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno nuovi aggiornamenti”.

AEROPORTO DI PALERMO: TRAFFICO SOSTENUTO PER I VOLI DEVIATI DA CATANIA – L’Aeroporto di Pamermo informa: “Il 5 luglio, a causa dell’eruzione dell’Etna, l’aeroporto di Palermo ha fronteggiato al meglio, con 114 voli in arrivo e 112 in partenza, l’arrivo di 23 voli aggiuntivi deviati da Catania per emergenza vulcano. In questo momento, consapevoli che potrebbero esserci dei disagi, stiamo lavorando a un maggior ritmo per assicurare la migliore esperienza di viaggio ai passeggeri che transitano dal nostro scalo e per assistere e proteggere ogni passeggero dei voli ex Catania, che a bordo dei bus disposti dalle compagnie aeree saranno trasferiti all’aeroporto di Catania. Un lavoro in team grazie alle donne e agli uomini di Gesap e delle società che erogano i servizi a terra, insieme ad Enac, Enav – Torre di controllo, enti di Stato, dell’intera comunità aeroportuale e delle compagnie aeree. Un lavoro silenzioso, ma efficace, che spesso non si vede, ma che dietro le quinte, con grande senso del dovere, viene svolto con parsimonia e professionalità dalle tante persone che compongono la squadra dell’aeroporto di Palermo”.

EMIRATES CELEBRA L’OSPITALITA’ A WIMBLEDON – Emirates informa: “Emirates ha collaborato con il presentatore Joel Dommett per lanciare “A Guide to Hosting”, un nuovo cortometraggio che celebra l’arte dell’ospitalità al torneo di Wimbledon. Realizzato nell’ambito della partnership tra Emirates e Wimbledon, il film segue Dommett mentre affronta una serie di hosting challenges ispirate alla world-class hospitality dell’Emirates Cabin Crew e del Wimbledon team. Girato tra i campi dell’All England Lawn Tennis Club e la Emirates hospitality suite, il contenuto offre uno sguardo leggero sulla preparazione, la precisione e la cura dei dettagli che si celano dietro uno degli eventi sportivi più iconici al mondo. In qualità di Official Airline Partner of The Championships, Wimbledon, Emirates continua a offrire la sua inconfondibile esperienza “Fly Better” agli appassionati di tennis, sia a bordo che a terra. Durante il torneo di quest’anno, i passeggeri in viaggio tra Dubai e il Regno Unito potranno gustare menù di bordo ispirati a Wimbledon, mentre i visitatori del torneo potranno partecipare a esperienze interattive per avere la possibilità di vincere una vacanza a Dubai e altri premi esclusivi. Una Guide to Hosting è stata lanciata questo fine settimana sui canali digitali di Wimbledon per tutta la durata del torneo”.

EMIRATES PORTA IN VOLO L’ARTE DEL CIOCCOLATO – Emirates informa: “In occasione della Giornata Mondiale del Cioccolato, Emirates celebra uno degli aspetti più dolci dell’esperienza di volo svelando come la compagnia aerea seleziona, produce e serve ogni anno milioni di cioccolatini e dessert al cioccolato ai propri clienti in tutto il mondo. Che si viaggi in Economy, Premium Economy, Business Class o First Class, i clienti possono aspettarsi momenti di puro piacere a base di cioccolato durante tutto il viaggio. Su tutta la sua rete globale, i clienti Emirates gustano ogni anno oltre 64 milioni di pezzi di cioccolato pregiato, con un aumento di 4 milioni rispetto all’anno precedente. Emirates produce inoltre artigianalmente circa 26 milioni di dessert al cioccolato ogni anno per tutte e quattro le classi di viaggio. Dietro questi dolci momenti si cela un’operazione di notevole portata. Ogni anno, Emirates carica a bordo dei suoi aeromobili circa 750.000 kg di cioccolatini di lusso offerti da fornitori di alta qualità, utilizzando inoltre circa 260.000 kg di vari ingredienti a base di cioccolato per creare dessert artigianali per i passeggeri che viaggiano in tutto il network globale della compagnia aerea. Anziché affidarsi a un unico fornitore o a una singola origine del cacao, Emirates collabora con cioccolatieri e produttori di cioccolato di fama mondiale per offrire ai clienti una vasta gamma di sapori, consistenze ed esperienze durante tutto l’anno. Il cacao viene accuratamente selezionato da rinomate regioni di coltivazione, tra cui il Sud America e l’Africa, e ogni fornitore viene scelto non solo per l’eccezionale qualità e la maestria artigianale, ma anche per l’approvvigionamento responsabile e le pratiche di produzione sostenibili. Il team di progettazione culinaria di Emirates crea dessert al cioccolato pensati appositamente per ogni destinazione. Anziché offrire gli stessi gusti in tutto il mondo, il team sviluppa ricette ispirate ai sapori regionali, agli ingredienti di stagione e alle preferenze locali. Gli itinerari di ispirazione mediterranea possono prevedere l’abbinamento del cioccolato con frutti di bosco freschi o frutta a nocciolo, mentre le destinazioni asiatiche ispirano combinazioni con frutta tropicale, yuzu o matcha. In tutto il Medio Oriente, il pistacchio continua a essere uno degli abbinamenti di sapori più apprezzati nella regione, ispirando molte delle creazioni al cioccolato firmate Emirates”. “I nostri dessert al cioccolato non vengono mai creati isolatamente. Consideriamo le destinazioni che i clienti scelgono di visitare, i sapori che apprezzano nelle diverse parti del mondo e il cioccolato di alta qualità che meglio si abbina a quegli ingredienti. Questa filosofia ci permette di creare esperienze al cioccolato che risultano al tempo stesso familiari e di ispirazione globale”, afferma Doxis Bekris, Vice Presidente Culinary Design, Emirates. “Dietro ogni dessert al cioccolato c’è un team di 250 dedicated pastry and bakery chefs. Nel corso di un anno, il team culinario crea oltre 120 diversi dessert al cioccolato per tutte e quattro le classi di viaggio, garantendo che i menu si evolvano costantemente con ingredienti di stagione, sapori ispirati alle destinazioni e preferenze dei clienti. I gusti dei clienti continuano a evolversi, con Emirates che registra una crescita annua di circa il 5% nel consumo di cioccolato, in particolare per le varietà di cioccolato fondente più ricche. Sebbene le preferenze in fatto di cioccolato varino a seconda delle regioni, il caramello salato rimane uno degli abbinamenti di sapori più apprezzati nella collezione di dessert della compagnia aerea. La Emirates chocolate experience si estende oltre l’aereo, nelle lounge premium della compagnia aerea, dove i passeggeri di First e Business Class possono gustare una selezione in continua evoluzione di dessert al cioccolato e dolci di alta qualità prima del loro viaggio. Ogni classe di cabina propone un’esperienza al cioccolato esclusiva, attentamente studiata per completare il percorso gastronomico a bordo. Tra i marchi attualmente presenti a bordo di Emirates figurano Valrhona dalla Francia e Canonica e Neuhaus dal Belgio”, conclude Emirates.

ICAO: L’ARMONIZZAZIONE GLOBALE ATTRAVERSO CORSIA RIMANE ESSENZIALE PER LE INTERNATIONAL AVIATION EMISSIONS POLICIES – L’ICAO informa: “L’ICAO invita i suoi Stati membri a una più stretta cooperazione per mantenere un approccio armonizzato a livello globale e rafforzare il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA), in particolare evitando interventi duplicati attraverso misure nazionali o regionali frammentate. Mentre gli Stati membri passano dalla pianificazione all’attuazione di azioni concrete per ridurre le international aviation emissions, è fondamentale che questi sforzi rimangano allineati all’interno del quadro globale sotto l’egida dell’ICAO. Approvato all’unanimità dagli Stati membri durante l’ultima Assemblea ICAO, il CORSIA è l’unico sistema globale approvato dai paesi che si applica alle emissioni di carbonio derivanti dai voli internazionali. Garantisce che le compagnie aeree di tutto il mondo operino secondo regole eque e coerenti. Insieme alle energie pulite, all’innovazione tecnologica e al miglioramento delle operazioni, il CORSIA rappresenta un elemento chiave della strategia internazionale per la riduzione delle emissioni del trasporto aereo internazionale. La collaborazione attraverso l’ICAO per garantire questo allineamento manterrà condizioni di parità per tutti, garantirà la trasparenza e rafforzerà la fiducia tra tutti i paesi partecipanti al CORSIA, affrontando al contempo le emissioni del settore aeronautico in modo economicamente efficiente. Evitare sistemi sovrapposti o in conflitto ridurrà inoltre la complessità, migliorerà l’efficacia e fornirà maggiore chiarezza alle compagnie aeree. Allineando gli sforzi sotto la guida dell’ICAO, i paesi sostengono l’innovazione, incoraggiano gli investimenti in tecnologie più pulite e consentono al settore aeronautico di progredire in modo coordinato e accelerato. Per questo motivo, la continua cooperazione dell’ICAO con i suoi Stati membri rimane essenziale per la decarbonizzazione del trasporto aereo a livello globale”.

ROLLS-ROYCE SUPPORTA LA FORZA LAVORO STEM IN UK – Rolls-Royce informa: “Mantenere un solido bacino di competenze critiche nel Regno Unito è fondamentale per consentire la crescita nazionale e garantire le nostre capacità. In Rolls-Royce, affrontiamo questa sfida con determinazione attraverso Discover: On Demand, una free virtual work experience and careers platform, progettata per ispirare la prossima generazione di talenti STEM e costruire una forza lavoro pronta per il futuro. Oggi, il Regno Unito si trova in una posizione unica per cogliere la più grande opportunità per il settore aerospaziale britannico dei prossimi 50 anni attraverso il next generation narrowbody aircraft market, sbloccando 1.600 miliardi di sterline e creando 40.000 posti di lavoro nel Regno Unito. Allo stesso modo, garantiamo la prontezza tecnologica delle nostre forze armate e dei nostri alleati attraverso il Global Combat Air Programme (GCAP), che riunisce 950 professionisti Rolls-Royce in una rete di oltre 600 fornitori e 25 università per promuovere l’innovazione su larga scala”. “In Rolls-Royce stiamo plasmando il futuro del mondo moderno, ma il futuro non si basa solo sulle macchine”, ha affermato Matt Ley, Director – Design & Service Engineering at Rolls-Royce. “Servono persone con idee brillanti e passione. Discover: On Demand è pensato per loro. È il loro primo passo verso una carriera che potrebbe contribuire a definire la prossima generazione di innovazione”. “In qualità di leader britannico nel settore aerospaziale e nucleare, Rolls-Royce è il motore della crescita, in una posizione unica per formare la forza lavoro di cui il Paese ha bisogno. Offrendo l’opportunità di esplorare le carriere, contribuiamo a gettare le basi per un vantaggio competitivo duraturo e a sostenere le iniziative nazionali cruciali del Regno Unito”, conclude Rolls-Royce.

ROLLS-ROYCE: INVESTIRE NEL FUTURO DELL’INDUSTRIA AEROSPAZIALE BRITANNICA E SBLOCCARE NUOVA CAPACITA’ PER L’UK AEROSPACE – Rolls-Royce informa: “Il Regno Unito si trova di fronte a un’opportunità unica, che si presenta una volta sola in una generazione, per garantire una crescita economica a lungo termine attraverso il suo settore aerospaziale: un’industria ad alto valore aggiunto, competitiva a livello globale, che genera esportazioni significative e crea posti di lavoro altamente qualificati. Al centro di questo impegno nazionale c’è Rolls-Royce, leader mondiale nel settore aerospaziale e motore collaudato per la prosperità del Paese. La nostra famiglia di motori Trent, leader a livello mondiale, è un esempio concreto di questo impatto: negli ultimi 30 anni, abbiamo trasportato 3,5 miliardi di persone e ampliato la nostra flotta attiva da 1.500 a quasi 6.000 motori. Oggi, un aereo con motore Rolls-Royce decolla o atterra ogni tre secondi. Questo successo è alimentato da un ciclo continuo di innovazione che rappresenta il cuore pulsante della filosofia della famiglia Trent ed è radicato nel DNA delle nostre persone”. “Questo reinvestimento include un programma di ammodernamento da 1 miliardo di sterline che raddoppia l’engine time on wing dei motori Trent 1000 e 7000, garantendo affidabilità e valore immediati. Il nostro innovativo dimostratore UltraFan, il più grande motore aeronautico al mondo, consolida la leadership del Regno Unito nell’aviazione ecologica, essendo progettato per funzionare con 100% SAF fin dal primo giorno. I nostri servizi, noti collettivamente come CareStore, si evolvono continuamente per soddisfare gli ownership models odierni e lo sviluppo di tecnologie digitali che aiutano a prevedere lo stato di salute della flotta e a garantire un’affidabilità operativa del 99%. In sostanza, investire in Rolls-Royce significa investire in un flusso costante di talenti britannici e in una supply chain nazionale estremamente resiliente. Rolls-Royce è già in fase di trasformazione ed è pronta a crescere. Il sostegno governativo alle nostre capacità altamente specializzate nel settore dei motori aeronautici non è semplicemente un investimento in un’azienda. È un imperativo strategico garantire il vantaggio industriale del Regno Unito, proteggere la sicurezza nazionale e assicurare la crescita economica per i decenni a venire”, prosegue Rolls-Royce. “Il Regno Unito è leader mondiale nella progettazione e produzione di motori aeronautici competitivi a livello globale e un motore vitale per la crescita, la creazione di posti di lavoro altamente produttivi e la capacità di esportazione internazionale. Noi di Rolls-Royce guidiamo questo successo da oltre un secolo, svolgendo un ruolo pionieristico nella ricerca e sviluppo aerospaziale nei nostri stabilimenti all’avanguardia qui nel Regno Unito. La creazione di valore economico duraturo avviene in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, a partire dalla progettazione e dal collaudo delle nostre tecnologie di precisione a Derby. Guardando al futuro, il Regno Unito si trova di fronte alla più grande opportunità per il settore aerospaziale nei prossimi 50 anni, se riuscirà ad assicurarsi una posizione di rilievo nei next generation narrowbody programmes. Le scelte strategiche che il Regno Unito compie oggi determineranno se la prossima generazione di innovazione aerospaziale si realizzerà qui o all’estero. Investire costantemente è fondamentale per innovare su larga scala e sbloccare opportunità globali ancora maggiori. Allo stesso tempo, le partnership di ricerca e innovazione a lungo termine tra università, industria e governo sono essenziali per lo sviluppo tecnologico nazionale”, conclude Rolls-Royce.

THALES E LEONARDO FORNIRANNO SISTEMI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DISPIEGABILI E SICURI DI NUOVA GENERAZIONE ALLE FORZE SPECIALI – Leonardo informa: “In risposta ai requisiti della NATO, il contratto del Consorzio Thales-Leonardo comprende la fornitura e la formazione associata di sei Quartier Generali dispiegabili per SOFCOM, denominati Deployable Points of Presence for Special Operations Component Commands (DPOP SOCC). Questi nuovi DPOPs forniscono sistemi di comunicazione e informazione (CIS) dispiegabili, adattati alle specifiche esigenze delle Forze per Operazioni Speciali. Essi costituiscono la pietra angolare di un futuro sistema informativo e di comunicazione completo e sicuro per operazioni speciali, basato su reti classificate e robuste. Il sistema offre capacità dedicate di nuova generazione, progettate specificamente per soddisfare i requisiti estremamente esigenti delle Forze Speciali della NATO. In qualità di fornitori del sistema, Thales e Leonardo stanno consegnando i CIS dispiegabili di nuova generazione, che possono essere gestiti e aggiornati durante tutto il loro ciclo di vita, mentre la formazione e il supporto garantiranno una piena adozione da parte degli utenti sotto la responsabilità del NCIA. Oltre alla partnership franco-italiana, il Consorzio consegnerà questi sistemi alla NATO valorizzando anche gli asset industriali presenti nell’Alleanza, con tecnologie chiave provenienti dal Regno Unito e dalla Germania”. “Thales porta competenze end-to-end nei sistemi di comunicazione e informazione, una profonda conoscenza dell’architettura di riferimento della NATO e una lunga esperienza nella consegna di progetti all’Alleanza. Combinando questa competenza con le capacità di Leonardo, mettiamo a disposizione il meglio dell’industria europea in un sistema modulare, aggiornabile e collaudato sul campo, fornendo alle Forze Speciali NATO i CIS dispiegabili di nuova generazione”, ha dichiarato Alexandre Bottero, Vicepresidente Networks and Infrastructure Systems di Thales. “L’esperienza di Leonardo, sviluppata in Italia attraverso la fornitura di capacità complete di Posto di Comando Reggimentale e Divisionale, consente l’introduzione di sistemi modulari pronti per la NATO basati su shelter fissi ed espandibili. La forza del progetto deriva dalla stretta collaborazione tra l’industria e l’utente finale, che ha scelto Leonardo sia come System Integrator sia come Autorità di Progettazione per il comando italiano. Questa partnership tra due grandi player dell’industria europea della difesa permette di combinare le soluzioni dispiegabili collaudate di Leonardo con l’esperienza di Thales nei programmi di comunicazione sicuri della NATO”, ha aggiunto Antonio Levato, SVP Air & Land Systems Land & Sea Business della Divisione Elettronica di Leonardo.

LOCKHEED MARTIN ACQUISIRA’ ULTRA MARITIME SOLUTIONS – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l’acquisizione di Ultra Maritime, global defense company specializzata in advanced undersea warfare and anti-submarine warfare (ASW) capabilities, per 3,45 miliardi di dollari. L’azienda sviluppa e fornisce sistemi di importanza strategica, tra cui sonar technologies, sonobuoys, torpedo defense systems, radar solutions and autonomous maritime sensing platforms. La presenza internazionale di Ultra Maritime e il suo portafoglio di prodotti ASW esportabili, completeranno ed espanderanno la capacità di Lockheed Martin di offrire soluzioni sonar per le piattaforme marittime di nuova generazione. Al termine dell’operazione, il team entrerà a far parte della divisione Rotary and Mission Systems di Lockheed Martin”.

LEONARDO: ACQUISTO AZIONI PROPRIE – Leonardo informa: “Nell’ambito del programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti in data 7 maggio 2026 (con avvio comunicato in data 19/05/2026), Leonardo rende noto di avere acquistato sul mercato Euronext Milan, nel periodo compreso tra il 29 giugno e il 3 luglio 2026 n. 880.000 azioni ordinarie Leonardo (pari allo 0,1522% circa del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di euro 46,867 per azione, al netto delle commissioni, per un controvalore complessivo di euro 41.242.994,80. Come già reso noto, tali azioni sono destinate al servizio dei correnti Piani di Incentivazione a Lungo Termine e di Azionariato Diffuso, nonché di eventuali altri piani di azionariato”.