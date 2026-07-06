Emirates amplia le operazioni in Thailandia con un terzo volo giornaliero per Phuket

Emirates introduce un terzo volo giornaliero tra Dubai e Phuket, operato con il nuovo Airbus A350, offrendo ai viaggiatori una maggiore scelta ed estendendo la sua pluripremiata esperienza Premium Economy in Thailandia.

“La maggiore frequenza dei voli per Phuket va ad aggiungersi al programma esistente della compagnia aerea e fornisce la capacità necessaria per soddisfare la forte domanda turistica estiva proveniente da Europa e Medio Oriente/GCC. I clienti potranno godere della pluripremiata esperienza Premium Economy di Emirates, completa di maggiore spazio per le gambe, servizi esclusivi, ristorazione di alta qualità e molto altro.

Con l’aggiunta di un terzo volo giornaliero, Emirates serve ora Phuket con 21 voli settimanali operati con una combinazione di Boeing 777 e Airbus A350. Il volo Emirates EK390 parte da Dubai alle 22:40 e arriva a Phuket alle 08:10 del giorno successivo. Il volo di ritorno, EK391, parte da Phuket alle 10:00 e arriva a Dubai alle 13:05.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com, sull’app Emirates, tramite agenzie di viaggio online e offline o presso i negozi Emirates“, afferma Emirates.

“I viaggiatori potranno beneficiare di una maggiore flessibilità grazie alle nuove opzioni di viaggio verso questa popolare destinazione turistica, tra cui un arrivo al mattino presto, ideale per i clienti in coincidenza via Dubai provenienti da città europee come Manchester, Amsterdam, Londra, Parigi e Francoforte, nonché da Kuwait e Bahrain. Il nuovo volo offrirà inoltre comodi collegamenti da Phuket verso importanti destinazioni in Europa e Medio Oriente, tra cui Madrid, Monaco, Birmingham, Bruxelles, Düsseldorf, Amburgo, Edimburgo, Zurigo e Amman.

L’introduzione del volo Emirates EK391 migliora significativamente anche la connettività cargo da Phuket, offrendo un’ulteriore partenza diurna per Dubai, con migliori opportunità di collegamento verso i principali hub in Europa, Regno Unito, Africa, Paesi del Golfo e Nord America.

Operato con un Airbus A350-900 in configurazione a tre classi, il nuovo servizio giornaliero di Emirates offre ai passeggeri 32 posti in Business Class completamente reclinabili con disposizione 1-2-1, 28 posti in Premium Economy e 238 posti in Economy Class.

La versione di nuova generazione del sistema di intrattenimento di bordo ice, presente sull’A350, offre un’esperienza visiva cinematografica con display 4K e 4K HDR su touchscreen ultra-reattivi. L’A350 offre inoltre Wi-Fi ad alte prestazioni grazie alla rete satellitare Global Xpress (GX) di ViaSat. I punti di accesso wireless (WAP) migliorati a bordo consentono ai passeggeri di usufruire di una larghezza di banda fino a dieci volte superiore alla media attuale degli aeromobili”, prosegue Emirates.

“L’espansione delle operazioni di Emirates a Phuket si basa sul continuo investimento della compagnia aerea in Thailandia, a seguito dei recenti sviluppi che includono l’apertura della lounge rinnovata presso il SAT-1 terminal del Bangkok Suvarnabhumi Airport, l’apertura dell’Emirates World Store presso il Gaysorn Centre di Bangkok e i nuovi servizi di quinta libertà introdotti lo scorso anno che collegano Bangkok con Siem Reap in Cambogia e Da Nang in Vietnam, sottolineando il suo ruolo di punto di collegamento nel Sud-est asiatico.

Oltre a Phuket, Emirates offre il suo pluripremiato prodotto Premium Economy anche sui voli EK372/373 tra Dubai e Bangkok, operati con un A380 a quattro classi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)