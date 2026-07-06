SAS EuroBonus supera i 9 milioni di iscritti in tutto il mondo

EuroBonus sta vivendo uno dei periodi di crescita più sostenuti di sempre, con un’accelerazione significativa degli iscritti negli ultimi mesi, grazie all’espansione del programma sia in Scandinavia che al di fuori di essa.

“EuroBonus si è evoluto notevolmente negli ultimi anni, trasformandosi da un tradizionale programma frequent flyer in un ampio ecosistema di viaggi e lifestyle che riscuote successo presso una base di iscritti in continua crescita e sempre più diversificata. Quest’anno SAS celebra il suo 80° anniversario e il continuo sviluppo di EuroBonus sottolinea il costante impegno della compagnia aerea nel premiare i viaggiatori fedeli e nell’adattarsi alle mutevoli esigenze dei clienti.

La forte accelerazione degli iscritti riflette un’offerta rafforzata, una maggiore rilevanza nella vita quotidiana e una gamma più ampia di opportunità per guadagnare e utilizzare punti. La crescita è stata vertiginosa negli ultimi mesi, con EuroBonus che accoglie ora oltre 100.000 nuovi iscritti ogni mese, posizionandosi come uno dei programmi fedeltà più dinamici d’Europa”, afferma SAS.

“Siamo incredibilmente orgogliosi di celebrare i 9 milioni di iscritti a EuroBonus. Questo traguardo riflette la forza del programma e la fiducia che i nostri iscritti ripongono in noi. EuroBonus è uno dei programmi fedeltà più solidi della Scandinavia e continuiamo a investire per renderlo ancora più vantaggioso, sia per chi vola spesso, sia per chi viaggia occasionalmente o semplicemente desidera accumulare punti nella vita di tutti i giorni. L’andamento positivo che stiamo osservando oggi dimostra che la nostra strategia sta funzionando e che EuroBonus è più rilevante che mai”, afferma Paul Verhagen, Chief Commercial Officer, SAS.

“Dal suo lancio nel 1992 con 400.000 iscritti, EuroBonus ha costantemente ampliato la sua portata. Oggi i nuovi iscritti ricevono Wi-Fi gratuito a bordo e la possibilità di scegliere il posto al check-in, vantaggi che hanno contribuito a un netto aumento delle iscrizioni. Allo stesso tempo, il programma ha esteso la sua presenza nella vita quotidiana grazie a circa 2.000 partner, consentendo agli iscritti di accumulare punti su acquisti, utenze, hotel e servizi finanziari. La collaborazione strategica con Scandic ha aperto nuovi vantaggi per milioni di membri, rafforzando EuroBonus come programma lifestyle che va ben oltre i voli.

I prodotti finanziari sono diventati uno dei principali motori di fidelizzazione. SAS ha ampliato il suo portafoglio di carte con nuove offerte, tra cui una carta di debito e, a partire dalla fine dell’estate, una carta di pagamento B2B. Questa diversificazione ha giocato un ruolo significativo nella recente accelerazione di EuroBonus, consentendo ai membri di guadagnare punti con le spese quotidiane e rendendo il programma più accessibile a un pubblico più ampio.

Anche la fidelizzazione dei viaggiatori più affezionati è stata fondamentale per raggiungere i 9 milioni di membri. SAS ha investito molto nell’ampliamento delle opportunità di utilizzo dei punti presso la sua rete di partner, offrendo ai membri maggiore flessibilità e più modi per riscattare i punti per viaggi e upgrade. Queste iniziative rafforzano la posizione di EuroBonus come il più grande programma fedeltà in Scandinavia, sia per numero di membri che per ampiezza dell’offerta”, prosegue SAS.

“Grazie alle sue dimensioni, all’ampia rete di partner e alla sua crescente rilevanza globale, EuroBonus è ben posizionato per una crescita continua e solida e rimane un pilastro fondamentale del rapporto di SAS con milioni di viaggiatori in Scandinavia e non solo”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)