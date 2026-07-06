Wizz Air ottiene un riconoscimento ai World Finance Sustainability Awards 2026

Wizz Air è stata nominata “Azienda più sostenibile nel settore europeo delle compagnie aeree low cost” ai World Finance Sustainability Awards 2026.

“Il riconoscimento premia Wizz Air per aver registrato la più bassa intensità di emissioni di anidride carbonica tra le compagnie aeree europee. Nel periodo di riferimento, la compagnia ha raggiunto emissioni di CO2 pari a 50,8 grammi per passeggero-chilometro remunerato (Revenue Passenger Kilometre – RPK). Questo risultato è stato reso possibile da una flotta giovane, da un elevato tasso di utilizzo degli aeromobili e da una configurazione ad alta densità di posti. La compagnia opera attualmente con una flotta di 270 aeromobili della famiglia Airbus A320, con un’età media di 4,5 anni, tra le più giovani nel panorama delle principali compagnie aeree europee. Oggi, il 75% della flotta è composto da aeromobili di nuova generazione neo, mentre l’Airbus A321neo è configurato con 239 posti, la più elevata densità di sedili nel segmento dei velivoli a corridoio singolo”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air è stata inoltre premiata per la propria più ampia strategia ESG, che comprende continui investimenti nel rinnovamento della flotta, nell’efficienza operativa e nella preparazione a un maggiore impiego di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF). L’approccio della compagnia privilegia la riduzione dell’intensità delle emissioni attraverso miglioramenti operativi e tecnologici, affiancati da iniziative di lungo periodo volte a sostenere la decarbonizzazione del trasporto aereo”, prosegue Wizz Air.

“Questo riconoscimento riflette l’efficienza che è alla base del nostro modello operativo”, ha dichiarato Dorottya Durucsko, Head of Sustainability and Government Affairs di Wizz Air. “La nostra ridotta intensità di emissioni è il risultato di una flotta giovane e moderna, dell’elevata densità di posti, dell’intenso utilizzo degli aeromobili e di una gestione operativa rigorosa. Questi elementi rendono le nostre operazioni più efficienti per ogni passeggero trasportato. Per noi la sostenibilità non è uno slogan, ma il risultato dell’applicazione coerente di questo modello, giorno dopo giorno”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)