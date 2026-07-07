Aeroporto di Bologna: 1,1 milioni di passeggeri a giugno

L‘Aeroporto di Bologna continua a crescere. A giugno, nonostante le incertezze negli scenari geopolitici internazionali, le persone in viaggio dal Marconi hanno superato quota un milione, per l’esattezza 1.095.281, con un incremento del 2,5% sullo stesso mese del 2025. È il terzo mese consecutivo del 2026 in cui viene superato il milione di passeggeri.

Ad aumentare maggiormente sono state le persone su voli internazionali, a quota 813.254, con un incremento del 2,9% su giugno 2025. In crescita anche i passeggeri su voli nazionali, 282.027, per un aumento dell’1,3% sullo stesso mese del 2025.

I movimenti aerei di giugno sono stati 7.644, in crescita del 2,3% sul 2025, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.712 tonnellate, con un decremento del -1,2% sullo stesso mese del 2025.

Venerdì 26 giugno, con 40.412 persone in transito, è stato il giorno più trafficato di giugno e degli ultimi sei mesi.

Le destinazioni preferite a giugno sono state Catania, Tirana e Barcellona (come per i sei mesi precedenti), seguite da Cagliari, Parigi CDG, Palermo, Brindisi, Istanbul, Bucarest OTP, Madrid, Amsterdam, Francoforte, Londra LHT, Olbia, Monaco e Vienna, solo per citare quelle che hanno superato le 20 mila persone in viaggio nel mese.

Nei primi sei mesi dell’anno i passeggeri complessivi del Marconi sono stati 5.485.241, in aumento del 3,6% sul periodo corrispondente del 2025. I movimenti del periodo gennaio-giugno sono stati 39.086, in crescita del 2,8%, mentre le merci trasportate per via aerea sono state 20.912 tonnellate, in calo del 6,3% sul 2025.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)