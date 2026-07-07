Air Dolomiti presrnta le nuove divise degli assistenti di volo

Air Dolomiti, compagnia aerea di Lufthansa Group, presenta il nuovo design delle divise per gli assistenti di volo, a bordo dal mese di agosto.

“Nell’anniversario dei 35 anni di attività la compagnia rinnova uno degli elementi più simbolici della propria identità: un segno distintivo che, sin dal 1991, non rappresenta soltanto un capo di abbigliamento professionale ma l’espressione dei propri valori.

Nel corso della sua storia Air Dolomiti ha sempre attribuito alla divisa un ruolo centrale nella costruzione dell’esperienza di viaggio grazie a collaborazioni con importanti firme della moda italiana, tra cui Fendi, Rocco Barocco, Martinelli, Cinzia Rocca e Laura Strambi per Metiki.

La divisa ha sempre unito eleganza, qualità e identità, portando a bordo uno stile di ospitalità autentico e riconoscibile”, afferma Air Dolomiti.

“La nuova collezione nasce dalla collaborazione con lo stilista Antonio Pitagora, designer creativo con esperienze nel fashion system internazionale accanto a maison come Fendi, Valentino e Dolce & Gabbana e attualmente head designer dell’alta moda (Atelier) e della linea di occasion wear (The Event Collection) dell’azienda Pronovias.

Lo stilista ha curato il concept e i dettagli della linea con un duplice obiettivo: garantire la massima libertà di espressione nelle dinamiche di volo e offrire un’estetica ricercata.

Il colore scelto per la nuova collezione è il blu, impreziosito da raffinati dettagli turchesi che si mostrano con discrezione. La collezione privilegia materiali di alta qualità, dalla lana vergine ai filati in lana merino e cotone, con tessuti studiati per assicurare comfort, praticità ed eleganza, oltre a garantire resistenza e mantenimento delle performance nel tempo.

Tra le principali novità spicca l’introduzione dell’abito femminile, pensato per offrire una vestibilità contemporanea ed elegante. La linea comprende inoltre completi maschili coordinati, accessori dedicati come foulard personalizzati con motivi esclusivi, cinture e borse abbinate.

Ogni capo è stato progettato con un approccio tailor made: le divise sono realizzate grazie a un processo produttivo che combina rilevazione delle taglie, cura sartoriale e tecnologie avanzate, con l’obiettivo di garantire il massimo comfort e una perfetta vestibilità.

Il progetto è stato realizzato da Forint, storica azienda italiana specializzata nell’abbigliamento professionale e nelle uniformi corporate, scelta per la sua consolidata esperienza nel settore, per la solidità industriale e per la capacità di coniugare innovazione, qualità manifatturiera e tradizione”, prosegue Air Dolomiti.

“Il nuovo design delle divise accompagna l’evoluzione del nostro ruolo in Lufthansa Group: dalla scelta del colore blu, che oggi rafforza il nostro allineamento al gruppo, fino all’espansione verso nuove rotte europee. Un cambiamento che esprime la nostra volontà di innovare e crescere, restando al tempo stesso fedeli alle nostre radici. Per Air Dolomiti la divisa continua a essere molto più di un’uniforme: un simbolo che accompagna ogni volo e che racconta, da sempre, la gioia di mettere in relazione persone ed emozioni con uno stile inconfondibilmente italiano”, commenta Steffen Harbarth, CEO della compagnia.

“La nuova collezione diventa espressione concreta dei valori aziendali: energia e apertura, cura delle persone, attenzione alla qualità e affidabilità, elementi che definiscono l’identità di Air Dolomiti e la relazione quotidiana con i passeggeri.

Sui profili social della compagnia saranno disponibili immagini e approfondimenti dedicati alla nuova collezione”, conclude Air Dolomiti.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)