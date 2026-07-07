Airbus e MTU Aero Engines creano una joint venture per sviluppare una fully electric hydrogen fuel cell engine

Airbus e MTU Aero Engines intendono approfondire la loro collaborazione costituendo una joint venture dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di un fully electric hydrogen fuel cell engine. Questo imminente traguardo fa seguito al Memorandum of Understanding (MoU) firmato da entrambe le società al Paris Air Show nel giugno 2025.

“Istituendo un assetto organizzativo dedicato e altamente agile, i partner mirano ad accelerare lo sviluppo tecnologico, la progettazione, il collaudo e la certificazione di un rivoluzionario sistema di propulsione per l’aviazione basato su una hydrogen fuel cell. La nuova entità sarà supportata da Airbus e MTU con tutte le loro competenze e attraverso vari team di ingegneria e produzione di entrambe le organizzazioni.

Questo accordo non vincolante è soggetto alle approvazioni normative standard e al completamento dei processi sociali a livello europeo e nazionale. Si prevede che la nuova joint venture inizierà ad operare nel 2027″, afferma Airbus.

“La nostra joint venture pianificata è il prossimo passo logico nella nostra visione condivisa di un hydrogen-based propulsion concept for aviation”, afferma Bruno Fichefeux, Head of Future Programmes at Airbus. “Unendo le nostre rispettive tecnologie e competenze in un’entità dedicata, stiamo creando una potenza europea in grado di trasformare la ricerca avanzata in industrialised, certifiable electric propulsion systems. Questa nuova società contribuirà a garantire la sovranità strategica nella prossima generazione di tecnologie aeronautiche, rafforzando al contempo la nostra capacità di raggiungere la long-term ZEROe ambition”.

“Il nostro obiettivo ambizioso è aprire la strada a un propulsion system di nuova concezione, sicuro, affidabile ed economico che contribuirà a un’aviazione a impatto climatico zero”, ha affermato il Dr. Stefan Weber, SVP Engineering and Technology, MTU Aero Engines. “Questo progetto rappresenta una pietra miliare fondamentale nel nostro percorso verso il primo hydrogen-powered engine e questa è la vera leadership tecnologica europea. A tal fine, vogliamo creare un’azienda che copra l’intero ciclo di vita dei fuel cell powertrains, dallo sviluppo e test, attraverso la certificazione, fino alla commercializzazione”.

“L’idrogeno ha il potenziale per svolgere un ruolo cruciale nel ridurre sostanzialmente l’impatto climatico dell’aviazione a lungo termine e trasformare il trasporto aereo in un modo paragonabile all’impatto dei veicoli elettrici nel settore automobilistico.

La joint venture è guidata dall’ambizione condivisa dei partner di creare il leader tecnologico in questo campo e fornire il primo hydrogen–based fuel cell propulsion system per un aereo commerciale. Unirà la vasta commercial aircraft programme knowledge di Airbus, la significativa fuel cell propulsion and liquid hydrogen expertise con il MTU multi-year fuel cell technology development e la sua riconosciuta esperienza nella progettazione, integrazione, validazione e certificazione dei motori, nonché l’esperienza nella manutenzione.

Al di là delle engine technologies, Airbus e MTU continueranno a favorire l’emergere di una hydrogen aviation economy e del quadro normativo associato, che sono anche fattori fondamentali per l’avvento dell’hydrogen-powered flight su larga scala”, prosegue Airbus.

“La hydrogen fuel cell technology genera elettricità attraverso una reazione elettrochimica tra idrogeno e ossigeno, producendo solo vapore acqueo come sottoprodotto. Ciò eliminerebbe le emissioni in volo di anidride carbonica (CO2) e ossidi di azoto (NOx) e contribuirebbe a ridurre l’impatto climatico dell’aviazione.

Nel marzo 2025, Airbus ha annunciato che stava concentrando gli sforzi su un fuel cell fully-electric propulsion system. I risultati dei fuel cell prototype and powertrain testing, nonché la ricerca su tecnologie complementari come la cryogenics, hanno supportato la fattibilità di questa tecnologia.

Negli ultimi mesi MTU Aero Engines ha raggiunto traguardi importanti: il progetto della Flying Fuel Cell dell’azienda è stato definito, è iniziata la produzione dello stack per il dimostratore, il motore elettrico eMoSys è stato testato con successo per la prima volta e la prima test cell è entrata in funzione a Monaco”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)